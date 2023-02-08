Кипрский клуб «Кармиотисса» анонсировал назначение Кержакова на пост тренера
Кипрский клуб «Кармиотисса» анонсировал назначение Александра Кержакова на пост тренера.
Пресс-служба клуба в своих социальных сетях анонсировала назначение Кержакова, изобразив Александра в маленьком возрасте, смотрящего видео со своими голами.
«Привет всем. Я готов, давайте сделаем это», – сказал Кержаков.
Ранее 40-летний Александр Кержаков работал со сборной России до 17 лет, с «Томью» и «Пари НН». Нижегородский клуб он покинул 1 июня 2022 года.
Удачи 🍀🍀🍀
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двояко как то
что ЭТО?
вылетим?
или выиграем чемпионство?
Кипрская лига сейчас выше в рейтинге Уефа.