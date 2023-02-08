Кипрский клуб «Кармиотисса» анонсировал назначение Кержакова на пост тренера

Кипрский клуб « » анонсировал назначение на пост тренера.

Пресс-служба клуба в своих социальных сетях анонсировала назначение Кержакова, изобразив Александра в маленьком возрасте, смотрящего видео со своими голами.

«Привет всем. Я готов, давайте сделаем это», – сказал Кержаков.

Ранее 40-летний Александр Кержаков работал со сборной России до 17 лет, с «Томью» и «Пари НН». Нижегородский клуб он покинул 1 июня 2022 года.