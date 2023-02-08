Кипрский клуб «Кармиотисса» анонсировал назначение Кержакова на пост тренера

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков возможные трансферы высшая лига Кипр Кармиотисса Футбол

Кипрский клуб «Кармиотисса» анонсировал назначение Александра Кержакова на пост тренера.

Пресс-служба клуба в своих социальных сетях анонсировала назначение Кержакова, изобразив Александра в маленьком возрасте, смотрящего видео со своими голами.

«Привет всем. Я готов, давайте сделаем это», – сказал Кержаков.

Ранее 40-летний Александр Кержаков работал со сборной России до 17 лет, с «Томью» и «Пари НН». Нижегородский клуб он покинул 1 июня 2022 года.

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24 комментария

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ruslanych
Россиян стало в кипрском чемпионате прибавляться. В Арисе с недавних пор тренерит в U16-17 Никита Ковальчук, перешел из женской команды латвийской Метты.
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KMR
Бегут звезды тренерского цеха.
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Penarol
Очень взвешенный выбор, учитывая ситуацию в лиге, футболе и на планете Земля вообще. Кержаков - это пример для многих, как правильно искать свой шанс и разумно выстраивать карьеру как игрока, так и тренера.
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*Василёк*
удачи Алексндр! не сомневаюсь, он станет Великим тренером.
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кабан галльский
Рад за Кержа! Только удачи желаю!
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Tigo_Volchara93
Керж красавец, вместо того чтобы пилить гос бюджет в мертвой РПЛ, поехать делать карьеру в Европе.
Удачи 🍀🍀🍀
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Андрей
рад за него)
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Radik_2.0
ну шо, кержаковим всем спортсом
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goshforever
Удачи Кержакову и его штабу. Лучше работать на Кипре, чем сидеть и ждать дальше чуда из ФНЛ или низов РПЛ.
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Кеша
Как болельщик Динамо желаю Александру большого успеха и стать большим тренером ! Спасибо , что играл за нас и приносил нам радость !
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sancho81
Молодец Керж. Удачи.
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Dinamik1
Молодец Кержаков не боится работать с не статусными клубами.Все эти качества он приобрел играя в Динамо.
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RealJericho
Санек, наши поздравления! Успехов тебе и здоровья!
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Никита Ершов
Хорошо работал в НН, удачи
+2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Максим Новиков
Некто А.Мостовой анонсировал запой после данного видео
Надеюсь, что хотя бы у алкоголя была лицензия🤓
+35
0
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proiski_vragov
давайте сделаем это
_________________________

двояко как то
что ЭТО?
вылетим?
или выиграем чемпионство?
+1
-2
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Wiley Fox
Комментарий скрыт
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Удачи, Саша!
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Кирилл Голивец
Кержаков импонирует тем, что с бэкграундом большого игрока не боится брать малостатусные клубы. Нижний у него выжал максимум, да и Томь до того. Последим за кипрским периодом в его карьере и пожелаем удачи.
+9
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schwein
Удачи Кержу.
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Назар Игорь
Странное анонсирование, он же тренер, а показывают эпизоды его карьеры игрока. В любом случае Саше удачи на тëплом красивом острове.
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blaugrano
Получается, на повышение пошёл.
Кипрская лига сейчас выше в рейтинге Уефа.
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-4
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Гамарджоба Генацвале
Надеюсь, получится у него. Удачи Кержу.
+44
-3
+41
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Максим Новиков
Некто А.Мостовой анонсировал запой после данного видео
+50
-4
+46
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