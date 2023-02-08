«ПСЖ» склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с Рамосом, но решение еще может измениться. Клуб сомневается, что Серхио сохранит топ-уровень

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция возможные трансферы Футбол

«ПСЖ» до сих пор не решил, продлит ли контракт с Серхио Рамосом.

Срок нынешнего соглашения защитника с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

Как пишет RMC Sport, «ПСЖ» до сих пор не делал Рамосу предложений о продлении контракта, несмотря на явное желание испанца остаться в клубе. Руководство парижан хочет получить больше гарантий тому, что Серхио продолжит выступать на высоком уровне в следующем сезоне.

На данный момент боссы «ПСЖ» склоняются к тому, чтобы не продлевать контракт с Рамосом, но в ближайшие месяцы защитник может переубедить их своей игрой.

Отмечается, Рамос стал лидером раздевалки «ПСЖ». У него отличные отношения с Неймаром, Килианом Мбаппе и Лионелем Месси, он много общается с молодыми игроками. Кристоф Гальтье очень ценит игрока – Рамос стал вице-капитаном «ПСЖ» наряду с Килианом Мбаппе, Преснелем Кимпембе и Марко Верратти.

В этом сезоне испанец провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Полную статистику 36-летнего защитника можно изучить здесь.

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Теперь понятно почему Сережка Рамос называл Месси великим.
Оказывается он на вылете из клуба стоит) А теперь цепляется за место и бабло))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Всё знаю
Для победы в чемпионате - мастерства хватит.
Для победы в лч - уже наверное нет.
И тут два вариант - либо оставлять для раздевалки и верить в победу, либо расставаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
Ответ Ashan Sorokin
Рамос дядька в ПСЖ, он и молодым напихать может (даже директору клуба) и тройцу атакающую держит в руках что бы они друг друга не поцарапали
Зачем он им при Маркиньосе?
+ летом еще Шкриньяр придет, который не будет так часто вылетать из-за травм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
Ответ ljolik888
Отлично напомню - Пике ушол сам и сделал во благо клуба. Месси - жалко , но клуб важнее . Суарес - финансы поют романсы .
БЧК,который сначала гном положил в убытки,а потом ушел 😂😂😂
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Scouser
Шкрин Маркиньос и Кимпембе отличная тройка защиты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PSG Forever
Ответ Бухгалтер2021
надо бы за псж взяться...лишить очков и трофеев
Возьмись, чего ждёшь то))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
Ответ GuruFutbola
Пора в аль-наср, кринж один не справляется
Там скоро и бубускец будет👆
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
Ответ Dzhansug Bukiya
У них зарплатный фонд под 700 лямов, а на следующий сезон ее надо урезать аж на 30%, Рамоса точно не продлят, по многим другим еще много вопросов
Ну это обойти очень легко. Урезаешь ЗП с фонда клуба и переводишь урезанные суммы ЗП на индивидуальные конракты со спонсорами типа палата арабской шаурмы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a2wai
Ну тут два варианта, либо останется как человек раздевалки, либо уедет в Аль-Наср играть с Пепе в центре защиты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Никто из Реала Рамоса не осудил. Страшно представить, чтобы вы начали говорить про Человека из стана Барсы, который назвал бы Роналду лучшим в истории 🤣🤣 Стыдно, что у лучшего игрока в истории такие противные глоры
Никто из Барсы так не скажет, потому что это ложь) Так говорят только сестры Криша и Пирс Морган. Даже Мендеш отвернулся от Роналду.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фан Рубина
Бесполезный игрок.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Гегель
Ответ Максим Левицкий
Неудивительно, Рамос никогда и не был топ-защитником, всегда был в тени Пике и Пуйоля.
чем этот симулянт был хорош так это игры исподтишка, картинные падения в штрафной для выпрашивания левой пенки, в сборной выехал на горбу каталонцев - Хавньсты, Буси, Пике, Пуйоля, Альбы
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
да рамос после ухода из реала закончился. если подписывают шкриньяра - с рамосом пора расставаться.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dzhansug Bukiya
У них зарплатный фонд под 700 лямов, а на следующий сезон ее надо урезать аж на 30%, Рамоса точно не продлят, по многим другим еще много вопросов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Бестрофейник 19/20
А зачем ПСЖ топ уровень?
ПСЖ это как Гаргамель. Сильный, волшебник. А поймать смурфиков (Как ПСЖ выиграть ЛЧ) не может :)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ljolik888
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как Пике, Суарес и Месси ушли из Барселоны? Не напомните?
Отлично напомню - Пике ушол сам и сделал во благо клуба. Месси - жалко , но клуб важнее . Суарес - финансы поют романсы .
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Левицкий
Ответ Андрей Хенто
Хм, Барези, Мальдини, Бонуччи и многие другие защитники называли его один из лучших в мире, но куда им до Максима)
Бывшие футболисты - те еще аналитики, и никто не отменял такую вещь, как профессиональная этика. Плюс великая сила пиара.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Экспертное мнение
Под новостью где Рамос назвал Месси лучшим в истории ты же написала, что такого игрока больше не существует)))
Никто из Реала Рамоса не осудил. Страшно представить, чтобы вы начали говорить про Человека из стана Барсы, который назвал бы Роналду лучшим в истории 🤣🤣

Стыдно, что у лучшего игрока в истории такие противные глоры
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бестрофейник 19/20
А зачем ПСЖ топ уровень?
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Висита Эльмурзаев
Ответ kilo_gilo
Человека такой мощной харизмы в Париже не было со времен Златана
Вести себя как быдло - это не харизма.
+9
-16
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
надо бы за псж взяться...лишить очков и трофеев
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Ответ Максим Левицкий
Неудивительно, Рамос никогда и не был топ-защитником, всегда был в тени Пике и Пуйоля.
Хм, Барези, Мальдини, Бонуччи и многие другие защитники называли его один из лучших в мире, но куда им до Максима)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Новиков
Рамос и без топ уровня может быть полезен. Человек, который может управлять раздевалкой это очень ценный кадр
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ashan Sorokin
Рамос дядька в ПСЖ, он и молодым напихать может (даже директору клуба) и тройцу атакающую держит в руках что бы они друг друга не поцарапали
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Максим Левицкий
Неудивительно, Рамос никогда и не был топ-защитником, всегда был в тени Пике и Пуйоля.
🤣🤣🤣🤣
Сразу видно, что футбол ты никогда не смотрел :-)
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий