«ПСЖ» хочет, чтобы Рамос ушел летом, и ищет молодого защитника. Ндика из «Айнтрахта» – один из вариантов

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«ПСЖ» готов расстаться с Серхио Рамосом.

Как пишет французский комментатор Фабрис Хоукинс, парижане будут подталкивать центрального защитника, которому 30 марта исполнится 36 лет, к уходу.

«ПСЖ» ищет молодого и надежного защитника. Клуб сделал запрос по 22-летнему защитнику «Айнтрахта» Эвану Ндика, однако на продвинутую стадию переговоры по этому вопросу еще не вышли.

В этом сезоне Рамос, летом перешедший в «ПСЖ» из «Реала» на правах свободного агента, провел за французский клуб 5 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

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