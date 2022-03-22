«ПСЖ» хочет, чтобы Рамос ушел летом, и ищет молодого защитника. Ндика из «Айнтрахта» – один из вариантов

готов расстаться с .

Как пишет французский комментатор Фабрис Хоукинс, парижане будут подталкивать центрального защитника, которому 30 марта исполнится 36 лет, к уходу.

«ПСЖ» ищет молодого и надежного защитника. Клуб сделал запрос по 22-летнему защитнику , однако на продвинутую стадию переговоры по этому вопросу еще не вышли.

В этом сезоне Рамос, летом перешедший в «ПСЖ» из «Реала» на правах свободного агента, провел за французский клуб 5 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.