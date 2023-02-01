Власти Саудовской Аравии предложили Бензема, Рамосу и Модричу контракты на 60 млн долларов с любыми клубами страны (El Mundo)

Теги ПСЖ Карим Бензема Реал Мадрид Серхио Рамос лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

В Саудовской Аравии заинтересованы в трансфере двух футболистов «Реала».

По данным El Mundo, официальные представители властей страны предложили форварду Кариму Бензема и хавбеку Луке Модричу заключить с клубами из местной лиги двухлетние контракты с зарплатой 30 млн долларов за сезон. Выбрать команду игроки могут по своему усмотрению.

Такое же предложение сделано защитнику «ПСЖ» Серхио Рамосу.

Все контакты были по телефону, стороны условились продолжить общение.

Власти Саудовской Аравии хотят привлечь в лигу как можно больше звездных футболистов, чтобы придать больший вес заявке на проведение ЧМ-2030 совместно с Египтом и Грецией.

40 комментариев

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Val Smith
Ответ GuruFutbola
С таким судейством и я бы с закрытыми глазами взял)
Не сравнивай себя с великим клубом, с закрытыми глазами ты можешь взять только солоноватого.
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Gena Verdel
Какой же цирк вся эта саудовская деньготряска
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AF007
Ответ Тохир Анваров
Соберут старый состав Реала,назначат Зидана тренером и возьмут ЛЧ.
И отлетят 0-6 на КЧМ новому составу Реала
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GuruFutbola
Ответ Данияр Жумабекович
В каждом?😀Короче, с тобой всё понятно🤡
Слив засчитан
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Russ Ivan
Кокорина с Паком и стулом пусть купят для популяризации футбола!
+1
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3fz64j5nvq
Осталось позвать Наваса , Марсело , Варана , Карвахаля , Крооса , Каземиро и бонусом Иско
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Нос в муке
Ответ GuruFutbola
Арабы сразу видят списанный товар, который можно по дешману урвать)
Очнись, тебя они не увидят никогда
+1
-1
0
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a2wai
Ответ napoli_14
Эм. Погодите, а как же правило, что политическое руководство страны не может вмешиваться в дела спортивных федераций?)
Вы не понимаете, это другое (с)
+1
0
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Данияр Жумабекович
Ответ GuruFutbola
В каждом Начиная с гола Бензема фолящим на донаруму
В каждом?😀Короче, с тобой всё понятно🤡
+1
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Ezra-Matthew Miller
Ответ napoli_14
Китаю это разве помогло?)
Китаю до ковида это вполне помогало. Смотреть можно было
0
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GuruFutbola
Ответ Данияр Жумабекович
Давай конкретные аргументы. В каком матче судьи помогли Реалу?
В каждом
Начиная с гола Бензема фолящим на донаруму
0
-1
-1
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napoli_14
Ответ Злодей Спб
Вот даже арабы делают ставку на молодых и перспективных воспитанников академий! Не то что Зенит! И футбол у арабов совершенно частный без вмешательства государства! Не то что РПЛ! #irony Вообще всё правильно делают. Если хотят поднять статус своей Лиги и сделать из неё продукт, права на трансляцию которого можно продавать на экспорт - надо приглашать звёзд, пускай даже уже на исходе их карьеры.
Китаю это разве помогло?)
+4
0
+4
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napoli_14
Эм. Погодите, а как же правило, что политическое руководство страны не может вмешиваться в дела спортивных федераций?)
0
0
0
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Данияр Жумабекович
Ответ GuruFutbola
С таким судейством и я бы с закрытыми глазами взял)
Давай конкретные аргументы. В каком матче судьи помогли Реалу?
+1
0
+1
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GuruFutbola
Ответ Данияр Жумабекович
Списанные Бензема и Модрич в прошлом году ЛЧ взяли, а Карим вообще ЗМ урвал. Так что замолкни и иди спать
С таким судейством и я бы с закрытыми глазами взял)
+2
-3
-1
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Джанлука Пальюка
Китайская лига 2.0
0
0
0
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Сережа Михайлов
Ответ Вася Столяр
Кстати, а зачем устраивать трансферы футболистов, если можно совершить трансфер целого клуба? Даёшь Реал в СА!
класная шутейка
+1
0
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Белые штаны Хави
всем троим стоит принять предложение
0
0
0
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Сережа Михайлов
Ответ Вася Столяр
Кстати, а зачем устраивать трансферы футболистов, если можно совершить трансфер целого клуба? Даёшь Реал в СА!
класная шутейка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данияр Жумабекович
Ответ GuruFutbola
Арабы сразу видят списанный товар, который можно по дешману урвать)
Списанные Бензема и Модрич в прошлом году ЛЧ взяли, а Карим вообще ЗМ урвал. Так что замолкни и иди спать
+23
-2
+21
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stason79
Рамос поедет...
0
0
0
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Денис Александрович
Для рычага это был бы 5-й по счету.
0
0
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Злодей Спб
Вот даже арабы делают ставку на молодых и перспективных воспитанников академий! Не то что Зенит!

И футбол у арабов совершенно частный без вмешательства государства! Не то что РПЛ!

#irony

Вообще всё правильно делают. Если хотят поднять статус своей Лиги и сделать из неё продукт, права на трансляцию которого можно продавать на экспорт - надо приглашать звёзд, пускай даже уже на исходе их карьеры.
+2
-2
0
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Spaten
Перый парень деревне в опасности!
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AF007
Кое-кому очень скучно на свалке истории. Не будем называть по фамилии этого португальца
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-2
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