Власти Саудовской Аравии предложили Бензема, Рамосу и Модричу контракты на 60 млн долларов с любыми клубами страны (El Mundo)
В Саудовской Аравии заинтересованы в трансфере двух футболистов «Реала».
По данным El Mundo, официальные представители властей страны предложили форварду Кариму Бензема и хавбеку Луке Модричу заключить с клубами из местной лиги двухлетние контракты с зарплатой 30 млн долларов за сезон. Выбрать команду игроки могут по своему усмотрению.
Такое же предложение сделано защитнику «ПСЖ» Серхио Рамосу.
Все контакты были по телефону, стороны условились продолжить общение.
Власти Саудовской Аравии хотят привлечь в лигу как можно больше звездных футболистов, чтобы придать больший вес заявке на проведение ЧМ-2030 совместно с Египтом и Грецией.
Начиная с гола Бензема фолящим на донаруму
И футбол у арабов совершенно частный без вмешательства государства! Не то что РПЛ!
#irony
Вообще всё правильно делают. Если хотят поднять статус своей Лиги и сделать из неё продукт, права на трансляцию которого можно продавать на экспорт - надо приглашать звёзд, пускай даже уже на исходе их карьеры.