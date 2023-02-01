Власти Саудовской Аравии предложили Бензема, Рамосу и Модричу контракты на 60 млн долларов с любыми клубами страны (El Mundo)

В Саудовской Аравии заинтересованы в трансфере двух футболистов « ».

По данным El Mundo, официальные представители властей страны предложили форварду и хавбеку заключить с клубами из местной лиги двухлетние контракты с зарплатой 30 млн долларов за сезон. Выбрать команду игроки могут по своему усмотрению.

Такое же предложение сделано защитнику « » .

Все контакты были по телефону, стороны условились продолжить общение.

Власти Саудовской Аравии хотят привлечь в лигу как можно больше звездных футболистов, чтобы придать больший вес заявке на проведение ЧМ-2030 совместно с Египтом и Грецией.