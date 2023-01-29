Уткин о Fan ID: «Наверняка есть случаи: купил абонемент, а условия изменились в одностороннем порядке. Это неоказание услуг, за которые уже уплачено»
Василий Уткин не собирается оформлять Fan ID.
«Про Фан Уйди. Вот, кстати, наверняка есть случаи, когда кто-то купил абонемент на сезон, а Фан Уйди не оформил (по любой из причин). Среди спартаковских болельщиков, например, такие точно найдутся.
Это ведь не что иное как неоказание услуг, за которые уже уплачено. Прошло полсезона, и условия оказания этих услуг изменились в одностороннем порядке. Я бы с интересом почитал квалифицированный комментарий юриста по этому поводу.
Сам я, как и говорил, Фан Уйди оформлять не планирую. Говорю об этом с грустью. Не могу исключить, что профессиональные причины рано или поздно заставят вернуться к этому вопросу, но сейчас я вполне морально готов к тому, что матчи РПЛ мне не посетить.
В первом круге я проверил, как у меня получится без стадионов. В общем, нормально. Безрадостно, но нормально. Ну и черт с ним, значит», – написал блогер и журналист.
Эксклюзивный календарь – подарок «Химок» первым, кто оформит Fan ID. Мотивирует, правда?
В моем сообщении был посыл, НЫНЧЕ подобное невозможно! Русским по белому написано.
Как и все подобные демагоги ты порвался.
Но зачастую во многих договорах подобные действия гос. органов прописывают как форс-мажор
Среди подписавших обращение — не только юристы, но и внимание журналист ВАСИЛИЙ УТКИН, мнение которого ты прямо сейчас читаешь без всяких впн))
"... Говорю об этом с грустью. Не могу исключить, что профессиональные причины рано или поздно заставят вернуться к этому вопросу,..."
Открытым текстом - немного подожду, а потом сделаю фан айди если победы не будет.
Теперь остался последний вопрос - сколько будем ждать ?