Уткин о Fan ID: «Наверняка есть случаи: купил абонемент, а условия изменились в одностороннем порядке. Это неоказание услуг, за которые уже уплачено»

Теги Спартак Василий Уткин премьер-лига Россия болельщики стадионы Fan ID деньги Футбол

Василий Уткин не собирается оформлять Fan ID.

«Про Фан Уйди. Вот, кстати, наверняка есть случаи, когда кто-то купил абонемент на сезон, а Фан Уйди не оформил (по любой из причин). Среди спартаковских болельщиков, например, такие точно найдутся.

Это ведь не что иное как неоказание услуг, за которые уже уплачено. Прошло полсезона, и условия оказания этих услуг изменились в одностороннем порядке. Я бы с интересом почитал квалифицированный комментарий юриста по этому поводу.

Сам я, как и говорил, Фан Уйди оформлять не планирую. Говорю об этом с грустью. Не могу исключить, что профессиональные причины рано или поздно заставят вернуться к этому вопросу, но сейчас я вполне морально готов к тому, что матчи РПЛ мне не посетить.

В первом круге я проверил, как у меня получится без стадионов. В общем, нормально. Безрадостно, но нормально. Ну и черт с ним, значит», – написал блогер и журналист.

Эксклюзивный календарь – подарок «Химок» первым, кто оформит Fan ID. Мотивирует, правда?

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Пушкин
Ответ Антон Киселёв
Сашенька, если тебя повсюду "затыкают“, не стоит говорить за всех)) 427 юристов, писателей, журналистов и учёных подписали открытое письмо против принятия поправок в Конституцию. Текст обращения опубликован в воскресенье, 15 марта, в 20:41 на сайте радиостанции «Эхо Москвы» Среди подписавших обращение — не только юристы, но и внимание журналист ВАСИЛИЙ УТКИН, мнение которого ты прямо сейчас читаешь без всяких впн))
Ты так и не ответил, что с комментом и лицом?
В моем сообщении был посыл, НЫНЧЕ подобное невозможно! Русским по белому написано.
Как и все подобные демагоги ты порвался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ви Ков
Неоказание услуг - да
Но зачастую во многих договорах подобные действия гос. органов прописывают как форс-мажор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Киселёв
Ответ Саша Пушкин
Юристов, которые вздумают нынче публично об этом говорить, быстро заткнут.
Сашенька, если тебя повсюду "затыкают“, не стоит говорить за всех)) 427 юристов, писателей, журналистов и учёных подписали открытое письмо против принятия поправок в Конституцию. Текст обращения опубликован в воскресенье, 15 марта, в 20:41 на сайте радиостанции «Эхо Москвы»

Среди подписавших обращение — не только юристы, но и внимание журналист ВАСИЛИЙ УТКИН, мнение которого ты прямо сейчас читаешь без всяких впн))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Позор думцам утвердившим этот Fan ID, который должен исчезнуть со всех наших стадионов, только так, а не иначе...
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
не ссы те
Сейчас этот .......... (много матерных слов) лил воду на мельницу властей.
"... Говорю об этом с грустью. Не могу исключить, что профессиональные причины рано или поздно заставят вернуться к этому вопросу,..."
Открытым текстом - немного подожду, а потом сделаю фан айди если победы не будет.
Теперь остался последний вопрос - сколько будем ждать ?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MstAndreev
Ответ Кую коней
Не-не, оказание услуг было, но в экспериментальном варианте
ну да, в общем. Забыли согласовать с заказчиком изменения в первоначальный пакет услуг)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MikhaL
Ну и черт с ним - в такой, или более жесткой форме, сказали многие болельщики.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кую коней
Ответ MstAndreev
Есть случаи: включаешь трансляцию, а там комментатор бухой в прямом эфире. Это неоказание услуг, за которые уже уплачено
Не-не, оказание услуг было, но в экспериментальном варианте
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MstAndreev
Есть случаи: включаешь трансляцию, а там комментатор бухой в прямом эфире. Это неоказание услуг, за которые уже уплачено
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Пушкин
Ответ Тренерские конспекты Бормана
А бывают случаи: в школе тебе рассказывают на обществознанию, что президент может сидеть два срока всего, без исключений.. А потом выясняется, что это не так... А что про это скажут юристы?
Юристов, которые вздумают нынче публично об этом говорить, быстро заткнут.
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Fan ID хорошее отражение страны в целом - ничего не работает.
Даже комменты на, казалось бы, четкий плюс плохо заходят
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тренерские конспекты Бормана
А бывают случаи: в школе тебе рассказывают на обществознанию, что президент может сидеть два срока всего, без исключений.. А потом выясняется, что это не так... А что про это скажут юристы?
+35
-8
+27
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сижу на факсах Барселоны
Fan ID хорошее отражение страны в целом - ничего не работает.
+21
-8
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий