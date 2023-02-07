Венсан Абубуакар рассказал, что просил его остаться в « ».

Напомним, камерунский форвард и саудовский клуб расторгли контракт, чтобы «Аль-Наср» смог зарегистрировать португальского нападающего. После этого Абубакар перешел в « ».

«После подписания Криштиану, еще до его приезда, я дал тренеру понять, что хочу уйти. С приходом Роналду иностранный игрок должен был уйти.

Роналду просил меня остаться, и клуб хотел, чтобы я остался по крайней мере до конца сезона, но я хотел уйти. «Аль-Наср» был готов платить мне зарплату до конца сезона», – сказал в интервью Canal+.