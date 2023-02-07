Абубакар об уходе из «Аль-Насра»: «Роналду просил меня остаться, клуб хотел, чтобы я остался хотя бы до конца сезона. Но я хотел уйти»
Венсан Абубуакар рассказал, что Криштиану Роналду просил его остаться в «Аль-Насре».
Напомним, камерунский форвард и саудовский клуб расторгли контракт, чтобы «Аль-Наср» смог зарегистрировать португальского нападающего. После этого Абубакар перешел в «Бешикташ».
«После подписания Криштиану, еще до его приезда, я дал тренеру понять, что хочу уйти. С приходом Роналду иностранный игрок должен был уйти.
Роналду просил меня остаться, и клуб хотел, чтобы я остался по крайней мере до конца сезона, но я хотел уйти. «Аль-Наср» был готов платить мне зарплату до конца сезона», – сказал Абубакар в интервью Canal+.
Хотя и сейчас Аль-Наср тащит Талиска
Перечитай предпоследний абзац, если тебе это ни о чем не говорит, то у меня других аргументов для убеждения тебя в этом факте нет))
Тут нет об этом ни слова
Знаете что, я им верю. Но не могут они врать.
А Абубакар пытается обелить этого замыкальщика.