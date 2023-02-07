Абубакар об уходе из «Аль-Насра»: «Роналду просил меня остаться, клуб хотел, чтобы я остался хотя бы до конца сезона. Но я хотел уйти»

Теги Криштиану Роналду Бешикташ высшая лига Турция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Венсан Абубакар Футбол

Венсан Абубуакар рассказал, что Криштиану Роналду просил его остаться в «Аль-Насре». 

Напомним, камерунский форвард и саудовский клуб расторгли контракт, чтобы «Аль-Наср» смог зарегистрировать португальского нападающего. После этого Абубакар перешел в «Бешикташ».

«После подписания Криштиану, еще до его приезда, я дал тренеру понять, что хочу уйти. С приходом Роналду иностранный игрок должен был уйти.

Роналду просил меня остаться, и клуб хотел, чтобы я остался по крайней мере до конца сезона, но я хотел уйти. «Аль-Наср» был готов платить мне зарплату до конца сезона», – сказал Абубакар в интервью Canal+.

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13 комментариев

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kokakoka
Абубакар сей сильнее Криша, но ему не дали бы играть.
Хотя и сейчас Аль-Наср тащит Талиска
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Zidan GOAT
Ответ Леван Мкртчян
Еще один не умеющий читать) Перечитай предпоследний абзац, если тебе это ни о чем не говорит, то у меня других аргументов для убеждения тебя в этом факте нет))
Перечитал и что дальше? В чем тут опять Роналду плохой? Из-за него разве именно Абубукар именно должен был уйти? Ничего такого вроде не прочитал…
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Леван Мкртчян
Ответ Zidan GOAT
А ну ка где он это говорит? Вы даже новости воспринимаете по своему, лишь бы Рон вышел плохим… Тут нет об этом ни слова
Еще один не умеющий читать)
Перечитай предпоследний абзац, если тебе это ни о чем не говорит, то у меня других аргументов для убеждения тебя в этом факте нет))
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Zidan GOAT
Ответ Леван Мкртчян
Он тут чуть ли не прямым текстом говорит, что ушёл из-за прихода Роналду
А ну ка где он это говорит? Вы даже новости воспринимаете по своему, лишь бы Рон вышел плохим…
Тут нет об этом ни слова
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ruslan_khaibulov
ему предложили получать деньги по контракту не чисоясь игроком клуба, он же об этом говорит,но он выбрал играть
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Игорь Климов
Ответ svft
так и вижу. приходит Роналду и говорит: "оставайся, Венсан, я на скамейке посижу"
И даже на пенальти претендовать не буду) ха-ха-ха.
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+1
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Игорь Климов
И так всем понятно было и ранее, что ради этого Кринжа7 убрали из состава Абубакара.
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Romeo Yankovich
вроде бы и новость ничем не выделяющаяся, человек развеял мифы, но троли и тут умудрились новых мифов придумать
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encaro_one
Ой, да ладно, нужно было вписаться в лимит, зачем бы тебя оставили при этом.
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Роман
Мессифаны же утверждали, что Роналду выгнал его.
Знаете что, я им верю. Но не могут они врать.
А Абубакар пытается обелить этого замыкальщика.
+3
-7
-4
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svft
так и вижу. приходит Роналду и говорит: "оставайся, Венсан, я на скамейке посижу"
+17
-3
+14
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Леван Мкртчян
Ответ Андрей Хенто
Комментарий удален пользователем
Он тут чуть ли не прямым текстом говорит, что ушёл из-за прихода Роналду
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Гамаль Хайдаров
Абубакар не хотел сажать на скамейку Криштиану
+9
-6
+3
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Андрей Хенто
Комментарий удален
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