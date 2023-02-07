Тренер Бензема: «Менталитет Карима – совершенствование с каждым днем. Даже Роналду не мог выдержать его тренировок»
Личный тренер Карима Бензема высказался о травме форварда и его качествах.
«Мы спокойны за Бензема, потому что это несерьезная травма.
Карим становится лучше с каждым днем. Он дома, ему нечего делать, и он спускается в спортзал, чтобы потренироваться. Менталитет француза предполагает совершенствование с каждым днем.
Даже Криштиану [Роналду] не мог выдержать тренировок, которые проводит Бензема», – сказал Хавьер Аталая.
Отметим, что Аталая тренировал и Роналду, когда португалец выступал за «Реал».
2. бегит
3. турник
4. анжумания
Бензин - 397+199
Всё уже давно решено, кто лучше...
Даже у животных есть та благородная особенность, что лев никогда не становится из малодушия рабом другого льва! Суть в том что Бензин никогда не был львом и не будет!
2 упражнение - жилы
3 упражнение - ботокс в одно место
4 упражнение - накрутка подписчиков
5 упражнение - пост в инсту о тренировке