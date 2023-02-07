Тренер Бензема: «Менталитет Карима – совершенствование с каждым днем. Даже Роналду не мог выдержать его тренировок»

Личный тренер высказался о травме форварда и его качествах.

«Мы спокойны за Бензема, потому что это несерьезная травма.

Карим становится лучше с каждым днем. Он дома, ему нечего делать, и он спускается в спортзал, чтобы потренироваться. Менталитет француза предполагает совершенствование с каждым днем.

Даже Криштиану [Роналду] не мог выдержать тренировок, которые проводит Бензема», – сказал Хавьер Аталая.

Отметим, что Аталая тренировал и , когда португалец выступал за « ».