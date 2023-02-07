Тренер Бензема: «Менталитет Карима – совершенствование с каждым днем. Даже Роналду не мог выдержать его тренировок»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Личный тренер Карима Бензема высказался о травме форварда и его качествах.  

«Мы спокойны за Бензема, потому что это несерьезная травма.

Карим становится лучше с каждым днем. Он дома, ему нечего делать, и он спускается в спортзал, чтобы потренироваться. Менталитет француза предполагает совершенствование с каждым днем.

Даже Криштиану [Роналду] не мог выдержать тренировок, которые проводит Бензема», – сказал Хавьер Аталая.

Отметим, что Аталая тренировал и Роналду, когда португалец выступал за «Реал». 

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13 комментариев

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udiekemen
Ответ Oleg
Пусть Бензема покажет пресс, жилы и количество подписчиков, а клубничные фанаты решат кто лучше тренируется.
Ахах, так значит для тебя Бензема лучше?) Ну и фаны Месси уже совсем-совсем
+3
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Висита Эльмурзаев
Ответ Барсик Юрана
Бензема и Модрич объективно величайшие футболисты Реала 21 века
лучшие ЦН и ЦПЗ в истории ла лиги
0
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remontada
1. пресс качат
2. бегит
3. турник
4. анжумания
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-1
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Decard Show
Ответ Барсик Юрана
Бензема и Модрич объективно величайшие футболисты Реала 21 века
Ты под чем то?! Знаешь что психоактивные вещества опасна тем, что даже первая доза может вызвать привыкание. Уже через неделю после их употребления у подростка вроде тебя могут появиться первые признаки запущенности механизма бреда!
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QWertY
Ответ Decard Show
Бензема всегда был рабом Португальца7! Даже у животных есть та благородная особенность, что лев никогда не становится из малодушия рабом другого льва! Суть в том что Бензин никогда не был львом и не будет!
Так не об этом речь. То что Бензин был личной сушкой Кришти в Реале никто не оспаривает
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Artem Piatkov
Ответ Oleg
Пусть Бензема покажет пресс, жилы и количество подписчиков, а клубничные фанаты решат кто лучше тренируется.
Роналду - 820+276 по гол+пас

Бензин - 397+199

Всё уже давно решено, кто лучше...
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Роман
Оказывается у каждого топ-футболиста есть "личный тренер"...
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Decard Show
Бензема всегда был рабом Португальца7!
Даже у животных есть та благородная особенность, что лев никогда не становится из малодушия рабом другого льва! Суть в том что Бензин никогда не был львом и не будет!
+3
-4
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Игорь Климов
Ответ Oleg
1 упражнение - пресс 2 упражнение - жилы 3 упражнение - ботокс в одно место 4 упражнение - накрутка подписчиков 5 упражнение - пост в инсту о тренировке
Ещё и "фирменная" стойка перед исполнением штрафного, на неё вообще смешно смотреть)
+1
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DolJun
босс качалки?)
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Барсик Юрана
Бензема и Модрич объективно величайшие футболисты Реала 21 века
+5
-8
-3
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Oleg
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
1 упражнение - пресс
2 упражнение - жилы
3 упражнение - ботокс в одно место
4 упражнение - накрутка подписчиков
5 упражнение - пост в инсту о тренировке
+1
-5
-4
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Oleg
Пусть Бензема покажет пресс, жилы и количество подписчиков, а клубничные фанаты решат кто лучше тренируется.
+7
-6
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Криштиану Роналду
Комментарий удален
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