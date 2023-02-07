Игроки «Аль-Насра» поздравили Роналду с 38-летием. Криштиану подарили торт с его фотографией
Игроки «Аль-Насра» поздравили Криштиану Роналду с днем рождения.
Португальцу исполнилось 38 лет 5 февраля, однако видео и фото поздравления саудовский клуб выложил днем позже.
Во время тренировки в понедельник партнеры по «Аль-Насру» поздравили нападающего. Роналду подарили торт с его фотографией и спели для него песню Happy Birthday to You.
«Роналду празднует первый день рождения в своем новом доме! С Днем рождения, наш капитан! Желаем еще одного года, полного достижений», – сообщил официальный твиттер «Аль-Насра», прикрепив видео празднования.
Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN
Да и в ЛЧ, своей родной, выступать можно с достойной командой голландского шарлатана)
В итоге эго привело к большим деньгам и неизвестному чемпионату.
В чем смысл покинуть такое футбольное место...АПЛ. Манчестер Юнайтед. Вышел на замену - гол. И ведь забивал бы периодически наверняка
Но Роналду такой Роналду)
Простой и правильный .
Хяпи бёсдей ту ю !
Хяпи бёсдей дия Криштиану ауа диа капитану !
Хяпи бёсдей ту ю !