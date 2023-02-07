Игроки «Аль-Насра» поздравили Роналду с 38-летием. Криштиану подарили торт с его фотографией

Игроки «Аль-Насра» поздравили с днем рождения.

Португальцу исполнилось 38 лет 5 февраля, однако видео и фото поздравления саудовский клуб выложил днем позже.

Во время тренировки в понедельник партнеры по « » поздравили нападающего. Роналду подарили торт с его фотографией и спели для него песню Happy Birthday to You.

«Роналду празднует первый день рождения в своем новом доме! С Днем рождения, наш капитан! Желаем еще одного года, полного достижений», – сообщил официальный твиттер «Аль-Насра», прикрепив видео празднования.

Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN