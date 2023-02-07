Игроки «Аль-Насра» поздравили Роналду с 38-летием. Криштиану подарили торт с его фотографией

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Футбол

Игроки «Аль-Насра» поздравили Криштиану Роналду с днем рождения.

Португальцу исполнилось 38 лет 5 февраля, однако видео и фото поздравления саудовский клуб выложил днем позже.

Во время тренировки в понедельник партнеры по «Аль-Насру» поздравили нападающего. Роналду подарили торт с его фотографией и спели для него песню Happy Birthday to You.

«Роналду празднует первый день рождения в своем новом доме! С Днем рождения, наш капитан! Желаем еще одного года, полного достижений», – сообщил официальный твиттер «Аль-Насра», прикрепив видео празднования.

Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN

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27 комментариев

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Pofr
И это в 38 лет!
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U. M. A. Muhammad
Фанат Роналду с 2007 года но как же я зол на него с тех пор как он ушёл из Реала, я так озлобленно защищал все его поступки и выходки, останься в реале он мог выиграть 6 золотой мяч, выиграть ещё одну лч и вписать свое имя жирным шрифтом рядом с Месси Пеле Марадонной.
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Zakal
и все хто в 38 лет
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Pb-SE
Я бы не упустил такой шанс и нырнул лицом в торт.
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ericssons
Классный футболист!
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Lana Rhoades
Рон мог заняться собой, стать частью коллектива Тен Хаага, поучаствовав в становлении новой хорошей команды. В дальнейшем безусловная икона МЮ.
Да и в ЛЧ, своей родной, выступать можно с достойной командой голландского шарлатана)

В итоге эго привело к большим деньгам и неизвестному чемпионату.
В чем смысл покинуть такое футбольное место...АПЛ. Манчестер Юнайтед. Вышел на замену - гол. И ведь забивал бы периодически наверняка
Но Роналду такой Роналду)
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PsichoEscape
А почему не мяч с афтографами?
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Сергей Ефимов
Это какой-то тортик, а не торт…
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Sekor
Роналду (мысленно): я даже не знаю как зовут этих ноунеймов...да и пох... Так, когда там следующий транш?
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Fooler
Если торт не клубничный,то это не торт.
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arsenal.ave
На первой фотке все ждут, когда из торта выйдет Пирс Морган
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yrok77
Ответ Барсик Юрана
Позорище
да все юзеры спортса знают, что ты позорник
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Sevuska
Ответ Гусейн Магомедрасулов
С днём рождения.
Один нормальный комент до сих пор .
Простой и правильный .
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Зизуха
Роналду: "Я такой сладкий, что сам себя съем"
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Михаил Стентор
Торт с фотографией Месси.
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Барсик Юрана
Позорище
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Гусейн Магомедрасулов
С днём рождения.
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Goofts
Торт с клубникой?
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Ебздрогыч
У всех новостей про Роналду теперь обновление - и это в 38 лет!
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Softer06
Ответ Дурачок
Комментарий удален пользователем
Возможно такое, что ты более обеспечен, чем его одноклубники🤷‍♂️
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Ебздрогыч
А из торта выпрыгнул голый Пирс Морган!
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Sevuska
Хяпи бёсдэй ту ю !
Хяпи бёсдей ту ю !
Хяпи бёсдей дия Криштиану ауа диа капитану !
Хяпи бёсдей ту ю !
0
-3
-3
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AF007
Последний др замыкателя в статусе действующего игрока
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Maksat Yakubow
Стареет легенда.
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Дурачок
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