Демирал выставил футболку Роналду времен «Юве» на аукцион. Деньги пойдут на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции

Теги Аталанта Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия сборная Турции по футболу происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд игровая форма Мерих Демирал стиль Благотворительность Футбол

Мерих Демирал продаст футболку Криштиану Роналду, чтобы помочь пострадавшим в результате землетрясения.

Напомним, вчера на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, за которым последовало более 40 афтершоков. В результате этого погибли более 5 тысяч человек, более 20 тысяч пострадали. 

«Я только что говорил с Криштиану. Он сказал, что очень опечален тем, что произошло в Турции.

Мы выставляем на аукцион футболку с автографом Роналду из моей коллекции. Все доходы от аукциона будут пожертвованы и использованы в зоне землетрясения», – написал защитник «Аталанты» и сборной Турции.

На аукционе будет продана футболка Роналду времен его выступлений за «Ювентус». 

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13 комментариев

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Decard Show
Как же велик Криштиану
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Jesse Boy
Ответ Destro7451
И сам он пожертвует, как и вся сборная, а футболкой Роналду на аукционе-это прецедент для больших охватов и вливания денег со стороны, ничего ты не понимаешь, балбес
ну да, куда мне до тебя, умника...
+1
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Temp LC
Ответ иц а мэн
Эта тряпка максимум 10 гривен стоит
Про твой сэт никто не говорил)
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Destro7451
Ответ Jesse Boy
вот никогда этого не понимал... хочешь помочь - помоги! бабки-то явно есть, ну так вперёд, хороший поступок! нет, надо взять тряпку из коллекции, по которой особо скучать не будешь, и дать другим оплатить якобы твоё доброе дело... ещё и весь мир оповестить об этом.
И сам он пожертвует, как и вся сборная, а футболкой Роналду на аукционе-это прецедент для больших охватов и вливания денег со стороны, ничего ты не понимаешь, балбес
+8
-3
+5
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иц а мэн
Эта тряпка максимум 10 гривен стоит
+2
-5
-3
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Jesse Boy
вот никогда этого не понимал... хочешь помочь - помоги! бабки-то явно есть, ну так вперёд, хороший поступок! нет, надо взять тряпку из коллекции, по которой особо скучать не будешь, и дать другим оплатить якобы твоё доброе дело... ещё и весь мир оповестить об этом.
+4
-7
-3
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Бухгалтер2021
Ответ Андрей Хенто
Это Демирал помогает своим соотечественникам благодаря футболке Роналду. Возможно кто-нибудь из футболистов ещё в скором времени пожертвует деньгами, с них не убудет, а кому-то это может спасти жизнь.
Так я ж и написал
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13lapa13
почему вечером у меня новости белым шрифтом? новый прикол от спортса? или у настроек моего телефона 0?
0
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Piemonte Calcio
Красавчики , они сильно помогут Турции.
0
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Андрей Хенто
Ответ Бухгалтер2021
Роналду находясь в Аравии помогает в такой трагедии.
Это Демирал помогает своим соотечественникам благодаря футболке Роналду. Возможно кто-нибудь из футболистов ещё в скором времени пожертвует деньгами, с них не убудет, а кому-то это может спасти жизнь.
+21
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Balt
Молодец.
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Максим Горький
Думаю звонок ему был формальностью, и так ясно что он не откажет, кому то это поможет а он ничего не теряет(как и Демирал)
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-2
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Бухгалтер2021
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-12
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