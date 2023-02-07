Демирал выставил футболку Роналду времен «Юве» на аукцион. Деньги пойдут на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции

продаст футболку , чтобы помочь пострадавшим в результате землетрясения.

Напомним, вчера на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, за которым последовало более 40 афтершоков. В результате этого погибли более 5 тысяч человек, более 20 тысяч пострадали.

«Я только что говорил с Криштиану. Он сказал, что очень опечален тем, что произошло в Турции.

Мы выставляем на аукцион футболку с автографом Роналду из моей коллекции. Все доходы от аукциона будут пожертвованы и использованы в зоне землетрясения», – написал защитник «Аталанты» и сборной Турции.

На аукционе будет продана футболка Роналду времен его выступлений за « ».