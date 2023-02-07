Мостовой о «Спартаке»: «Меня даже на матч никогда не приглашали. Сейчас вообще ничего не ценится. Ты легенда, а на тебя еще рот непонятно кто открывает»

отреагировал на слова о возможном возвращении в «Спартак».

«Политика « » в последние годы такова, что они не возвращают бывших тренеров. Не использовал человек свой шанс – уволен. Поэтому трудно сказать, мог бы Аленичев вернуться в клуб.

Плюс у «Спартака» сейчас новое руководство. Вспомните человека, который задержался в команде лет на 5? Не было таких. Карпину только давали вторые шансы, но это было при прошлом руководстве.

Готов ли «Спартак» принять таких людей, как Аленичев, и ценит ли легенд клуба? А я что, к этому числу не отношусь? Меня даже на матч красно-белых никогда не приглашали. Я понял, что сейчас вообще ничего не ценится. Ты легенда, а на тебя еще рот непонятно кто открывает», – сказал бывший полузащитник сборной России.