Мостовой о «Спартаке»: «Меня даже на матч никогда не приглашали. Сейчас вообще ничего не ценится. Ты легенда, а на тебя еще рот непонятно кто открывает»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Дмитрий Аленичев Футбол

Александр Мостовой отреагировал на слова Дмитрия Аленичева о возможном возвращении в «Спартак». 

«Политика «Спартака» в последние годы такова, что они не возвращают бывших тренеров. Не использовал человек свой шанс – уволен. Поэтому трудно сказать, мог бы Аленичев вернуться в клуб.

Плюс у «Спартака» сейчас новое руководство. Вспомните человека, который задержался в команде лет на 5? Не было таких. Карпину только давали вторые шансы, но это было при прошлом руководстве.

Готов ли «Спартак» принять таких людей, как Аленичев, и ценит ли легенд клуба? А я что, к этому числу не отношусь? Меня даже на матч красно-белых никогда не приглашали. Я понял, что сейчас вообще ничего не ценится. Ты легенда, а на тебя еще рот непонятно кто открывает», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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72 комментария

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Вадим flanec
Ответ Доктор Верховцев
Понятно, что срач выгоден. Спортс вообще ступил на скользкую дорожку публикаций всякой желтухи. Я уже давно не открываю «новости» от Заремы, фигуристов и прочих подобных элементов, потому что там откровенные провокации.
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Берни Парент
"Я понял, что сейчас вообще ничего не ценится. Ты легенда, а на тебя еще рот непонятно кто открывает»...

Как тут не вспомнить классику:

https://www.youtube.com/watch?v=koXjNqD6ZIE
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леша коваленко
Эта легенда себя скомпроментировала. Помолчал бы уж.
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Xm.md
Ответ 6tspey7tb5
Я представлю в каком каждодневном стрессе живет его семья и окружение.
Да ну, если бы у него было адекватное окружение, то явно намекнули бы ему, что надо перестать открывать рот.
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Иван Шуткин
Сашка от скромности не умрёт)) Эго зашкал вает у него, сильней чем у Роналду с Дзюбой)
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Дима Зезуль
Как это непонятно кто - пользователи Sports
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Вася Васильков
Мост однозначно знаковая фигура для Спартака .
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Ответ Вадим flanec
Я же в своём комменте задаюсь вопросом, а для чего это нужно спортс ру, чтоб это постить в виде новости. Я уверен несут ахинею все, но постят эту ахинею, только от бывших игроков Спартака. Вот сейчас придут в комменты пару десятков болельщиков Спартака коим я являюсь, потом поклонники Зенита, ЦСКА, Динамо из других городов России зайдут люди и начнётся СРАЧ. Кому выгодно? Тут даже и думать не надо.
Неважно, Анзорик, Мостовой или Пономарёв херню несёт. Или Терюшков.
Спортс просто постит херню от даунгрейднутых - такое и набирает кликбейт, вне зависимости от клубных пристрастий.
Ах да, есть ещё вкусные темы - политотные. Но там приходится аккуратно действовать. Или делать вид
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Доктор Верховцев
Ответ Вадим flanec
Я же в своём комменте задаюсь вопросом, а для чего это нужно спортс ру, чтоб это постить в виде новости. Я уверен несут ахинею все, но постят эту ахинею, только от бывших игроков Спартака. Вот сейчас придут в комменты пару десятков болельщиков Спартака коим я являюсь, потом поклонники Зенита, ЦСКА, Динамо из других городов России зайдут люди и начнётся СРАЧ. Кому выгодно? Тут даже и думать не надо.
Понятно, что срач выгоден. Спортс вообще ступил на скользкую дорожку публикаций всякой желтухи.
Я уже давно не открываю «новости» от Заремы, фигуристов и прочих подобных элементов, потому что там откровенные провокации.
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Ответ no_one_perfect
Мост такая легенда Спартака, что матчей за красно-белых провел меньше чем Кариока
Дважды чемпион СССР, однако.
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Ответ 6tspey7tb5
Я представлю в каком каждодневном стрессе живет его семья и окружение.
Закрывают его в туалете, но он и оттуда даёт интервью
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Доктор Верховцев
Ответ Spartakus1984
Потому,что они более звездные чем другие всегда были,видимо это скзалось на характере и требованиях.
Да тут не характер и требования. Их прям подклинивает иногда. Троллят, поди.
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Ответ rarog
Мне кажется что Мостовой сначала только изображал поехавшего футбольного ветерана и прикалывался , но так сильно старался,что поехал по настоящему
Не изображал. "Царственность" ему башку вскружила ещё в Виго, пожалуй.
Если покрыть интервью десятилетней давности, то там примерно то же, только это были вьюхи "поржали и забыли". Ещё до эксперта на матчтв он участвовал в паре шоу на Ютубе - и там я,я,я.
Матчтв просто взрастил болезнь до степени, когда она очевидна всем, кроме больного
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kolfild_26
Ответ Ебздрогыч
Лень Искать Цель Если Не Зовут Известного Яхонта
"а дальше то что?" (c).
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Михаил Хромаков
Ответ Marat82
По мнению Мостового, хоть ты в пердив скатись но работать в команде должны легенды
причём без лицензии
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Udokan
поэтому у нас нет футбола в Спартаке - ничего не ценится. остался только безумный треп губошлепов и зарем-
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Вадим flanec
Ответ Доктор Верховцев
Мне интересно, как так получается, что бывшие спартаковцы несут ахинею больше остальных.
Я же в своём комменте задаюсь вопросом, а для чего это нужно спортс ру, чтоб это постить в виде новости. Я уверен несут ахинею все, но постят эту ахинею, только от бывших игроков Спартака. Вот сейчас придут в комменты пару десятков болельщиков Спартака коим я являюсь, потом поклонники Зенита, ЦСКА, Динамо из других городов России зайдут люди и начнётся СРАЧ. Кому выгодно? Тут даже и думать не надо.
+1
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Spartakus1984
Ответ Доктор Верховцев
Мне интересно, как так получается, что бывшие спартаковцы несут ахинею больше остальных.
Потому,что они более звездные чем другие всегда были,видимо это скзалось на характере и требованиях.
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Адепт Суперлиги
Ответ Dan Kennedy
А там разве не Вагнер Лав и Газзаев были? Там еще на дерби дублер Газзаева выбежал на поле к Вагнеру. Я так понимаю это был рекламный ход.
Не, Газзаев снимался с Ричардом Гинером в Хатико
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TheSportNik
У меня реально легенда, кто играл за ЦСКА, причем много голов забил Вагнер Лав и вот он есть легенда клуба.
А кто просто поиграл немного за ЦСКА и свалил, те не легенда.
Наверно и у других болельщиков такое же отношение к футболистам.
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Доктор Верховцев
Сань, а Сельта зовёт?
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Конь Пальто
Я Легенда
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Dan Kennedy
Ответ Адепт Суперлиги
Ну ещё бы, Мостовой ведь снимался в фильме Я-легенда в роли собаки
А там разве не Вагнер Лав и Газзаев были?
Там еще на дерби дублер Газзаева выбежал на поле к Вагнеру. Я так понимаю это был рекламный ход.
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Доктор Верховцев
Ответ Hilperico
Мне кажется, журналисты им что-то в кофе подливают. Иначе как объяснить, что любая цитата ветеранов в сми намекает на глубокий запой или когнитивные нарушения?
Коньяк подливают, судя по всему. Без кофе.
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Евгений Цыбулин
Шизотипическое расстройство+Гебефреническая форма шизофрении+Обсессивно-компульсивное расстройство-да Александру не бухать,а к доктору надо,если не поздно уже?!)))
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