Мостовой о «Спартаке»: «Меня даже на матч никогда не приглашали. Сейчас вообще ничего не ценится. Ты легенда, а на тебя еще рот непонятно кто открывает»
Александр Мостовой отреагировал на слова Дмитрия Аленичева о возможном возвращении в «Спартак».
«Политика «Спартака» в последние годы такова, что они не возвращают бывших тренеров. Не использовал человек свой шанс – уволен. Поэтому трудно сказать, мог бы Аленичев вернуться в клуб.
Плюс у «Спартака» сейчас новое руководство. Вспомните человека, который задержался в команде лет на 5? Не было таких. Карпину только давали вторые шансы, но это было при прошлом руководстве.
Готов ли «Спартак» принять таких людей, как Аленичев, и ценит ли легенд клуба? А я что, к этому числу не отношусь? Меня даже на матч красно-белых никогда не приглашали. Я понял, что сейчас вообще ничего не ценится. Ты легенда, а на тебя еще рот непонятно кто открывает», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Как тут не вспомнить классику:
https://www.youtube.com/watch?v=koXjNqD6ZIE
Спортс просто постит херню от даунгрейднутых - такое и набирает кликбейт, вне зависимости от клубных пристрастий.
Ах да, есть ещё вкусные темы - политотные. Но там приходится аккуратно действовать. Или делать вид
Я уже давно не открываю «новости» от Заремы, фигуристов и прочих подобных элементов, потому что там откровенные провокации.
Если покрыть интервью десятилетней давности, то там примерно то же, только это были вьюхи "поржали и забыли". Ещё до эксперта на матчтв он участвовал в паре шоу на Ютубе - и там я,я,я.
Матчтв просто взрастил болезнь до степени, когда она очевидна всем, кроме больного
А кто просто поиграл немного за ЦСКА и свалил, те не легенда.
Наверно и у других болельщиков такое же отношение к футболистам.
Там еще на дерби дублер Газзаева выбежал на поле к Вагнеру. Я так понимаю это был рекламный ход.