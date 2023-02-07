Аленичев о Соболеве: «Перебарщивает с разговорами и нецензурной лексикой. 7-8 падений за игру – недаром его прозвали «дельфин»

высказался о нападающем « » .

– При Абаскале круто раскрылся Соболев – осенью забивал пачками.

– Саша – хороший нападающий. Мне нравится, что он злой. Мягкотелые футболисты ничего не добьются. Но местами перебарщивает с разговорами и нецензурной лексикой. Самое главное, что мне не нравится – несмотря на свои габариты, он слишком много падает. Недаром его прозвали «дельфин». Он должен сделать выводы и поменять свою игру.

Соболев может посмотреть на пример Дзюбы, Ибрагимовича или Бензема. За девяносто минут они упадут максимум один раз, и то, если их жестко собьют. А у Саши 7-8 падений за игру, – сказал Аленичев.

В этом сезоне у 25-летнего нападающего 9 голов и 4 результативные передачи в 22 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.