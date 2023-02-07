Аленичев о Соболеве: «Перебарщивает с разговорами и нецензурной лексикой. 7-8 падений за игру – недаром его прозвали «дельфин»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Александр Соболев Футбол

Дмитрий Аленичев высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

– При Абаскале круто раскрылся Соболев – осенью забивал пачками.

– Саша – хороший нападающий. Мне нравится, что он злой. Мягкотелые футболисты ничего не добьются. Но местами перебарщивает с разговорами и нецензурной лексикой. Самое главное, что мне не нравится – несмотря на свои габариты, он слишком много падает. Недаром его прозвали «дельфин». Он должен сделать выводы и поменять свою игру.

Соболев может посмотреть на пример Дзюбы, Ибрагимовича или Бензема. За девяносто минут они упадут максимум один раз, и то, если их жестко собьют. А у Саши 7-8 падений за игру, – сказал Аленичев.

В этом сезоне у 25-летнего нападающего 9 голов и 4 результативные передачи в 22 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimonivanov
сегодня день Аленя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KOTOV71
Заголовок : " игрок Спартака ,Соболев, ПЕРЕБАРЩИВАЕТ!!" - был бы более " актуальным"!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ник бк
Этому "злому" дельфину с неспортивным поведением давно пора повзрослеть, как человеку и футболисту
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mad butcher
Ответ Alex Titov
Дзюба в отличии от дельфина не нырял так внаглую. Да и как футболист , Артем раз в 1000 сильнее этого дельфинария
Сначала сильно удивился. Потом в профиль посмотрел. Все понятно. Пусть так и будет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mad butcher
А Соболю и в самом деле пора уже твердо стоять на ногах. Больше бы забивал и отдавал. Парень он крупный и сильный. С ударом. С обводкой. Эти падения портят ему игру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mad butcher
Хорошо, что Диму про Неймара не спросили. Сейчас под плинтус бы загнал одного из лучших игроков в мире.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Titov
Ответ AFRIKAN
Да, а зюба молчун оказывается)
Дзюба в отличии от дельфина не нырял так внаглую. Да и как футболист , Артем раз в 1000 сильнее этого дельфинария
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
okkervil
Ответ Spartakus1984
Какие габариты?он высокий,худой и лёгкий,часто вступает в борьбу, поэтому и падает
86 кг - это худой ? При росте191 ? Не смешите мои тапки.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Ответ Spartakus1984
Какие габариты?он высокий,худой и лёгкий,часто вступает в борьбу, поэтому и падает
Высокий, худой и лëгкий, говоришь? Вес Соболева 86 кг. Худой Крауч был выше на 10 см. и легче на 10 кг.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
okkervil
Ответ Rio de Janeiro
"Рубить правду матку" да ещё так примитивно это признак либо Мостового либо недалёких школьников спортса, а от комментарием такого профи в своём деле как Аленичев ждёшь всё же более глубоких пояснений с аргументацией, вместо этого, повторюсь, риторика уровня Мостового 2.0 только менее откровенно подогнана под личные амбиции и эго
А и согласен с Вами ! Но реакция здешних "борцов" всегда веселит!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Какие габариты?он высокий,худой и лёгкий,часто вступает в борьбу, поэтому и падает
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sitnik
Кто ж его будет слушать, у него ж голова немытая..да и буквы "р" нет в имени.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
леша коваленко
Падает и забивает, падает и забивает, побольше бы падений.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AFRIKAN
Да, а зюба молчун оказывается)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AFRIKAN
А Алень обиженка... Соболев, сейчас всё бросит и побежит исправлятья, становиться зюбой. Это же так модна.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никому_никабельный
Дзюба,Ибрагимович,Бензема.
Что в этом списке делают Ибрагимович с Бензема, чёрт возьми!?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rio de Janeiro
Ответ okkervil
Алень то правду говорит. Ща его закидают фекалиями, да с визгом.
"Рубить правду матку" да ещё так примитивно это признак либо Мостового либо недалёких школьников спортса, а от комментарием такого профи в своём деле как Аленичев ждёшь всё же более глубоких пояснений с аргументацией, вместо этого, повторюсь, риторика уровня Мостового 2.0 только менее откровенно подогнана под личные амбиции и эго
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marat82
Соболев и сам прекрасно знает, что он дельфин, да не красиво,но он тем самым работает на команду...
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Myach
Епт. А че норматив по падениям появился?
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abil Alex
Ответ Ебздрогыч
Аленичев перебарщивает с разговорами и необоснованной уверенностью, что он тренер. Играть в 7-8 защитников - недаром его прозвали "багаж"
Каррера на ЕГО багаже взял РПЛ , якобы
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Степанов
Выдал базу
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
okkervil
Алень то правду говорит. Ща его закидают фекалиями, да с визгом.
+9
-10
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Комментарий скрыт
+4
-13
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий