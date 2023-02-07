Дмитрий Аленичев: «Не исключаю, что вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Валерий Карпин Футбол

Дмитрий Аленичев не исключает, что когда-то может вернуться в «Спартак».

– Что с вашим будущим?

– У меня было несколько предложений, но эти клубы были без задач, поэтому меня не устроили. Мне такое неинтересно. По работе пока не соскучился – от РФС езжу на большое количество мероприятий. Не сижу на месте.

– Карпин недавно признался, что не знает, хочет ли он вернуться в «Спартак». А вы?

– Я не исключаю, что вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать. Думаю, Валера однажды тоже вернется. С учетом того, что сменилось руководство, – сказал Аленичев.

Аленичев играл за «Спартак» с 1994 по 1998 год, а также с 2004-го по 2006-й. Также он был главным тренером команды с июня 2015-го по август 2016-го.

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19 комментариев

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Bot Vinnik
У Аленя деньги кончаются?
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Andrey 52Rus
Ответ Demetrio-77
Спасибо, не надо
Да и причёска не та 😂
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zl0ba
Дим, давай без этого. Твой уровень пока, ФНЛ, максимум середняк РПЛ.
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Гуго
О! Начинаются смотрины на следующий сезон! Сейчас ещё Юран себя хвалить начнет.
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Мельников Михаил
Для начала неплохо бы где-нибудь вообще показать позитивный результат, работая главным тренером. И не в одном отдельном сезоне, а суметь не разосраться с игроками и администрацией клуба года три. Тогда уже можно будет говорить о втором заходе в большие команды. Может даже и в Спартак.
Первый-то заход был большим авансом. Кто-то авансы оправдывает, а кого-то отправляют на "второй" большой круг.
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redwhiteteam
Ответ ster3
Как раз таки надо, именно Аленичев расчитил состав от баласта, настоял на приобретении Зобнина, Фернандо, Ещенко. Его команде не хватало лишь эмоций которые в итоге сумел дать Каррера
Про состав согласен, но вот одними эмоциями там бы не вытащили. Игры не было никакой - абсолютно.
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Vhlam
Ни тебя, ни Валеры не надо!
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PIT-BUL
Я бы тоже поработал в главном офисе Газпрома, пусть и не долга.
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Andrey911
При всем уважении, рановато ещё, хотя ничего против не имею.
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ster3
Ответ Demetrio-77
Спасибо, не надо
Как раз таки надо, именно Аленичев расчитил состав от баласта, настоял на приобретении Зобнина, Фернандо, Ещенко. Его команде не хватало лишь эмоций которые в итоге сумел дать Каррера
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stason79
там глядишь и Каррера приедет.
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ВячеславКЗ
Дима! Спасибо не надо.
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Тиджани Бабангида
При всей сложности характера, на самом деле Аленичев путём проб и ошибок,сломавшись на этом,оставил Каррере добротный коллектив,который тот довел до чемпионства
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Вадим Каменный
Спасибо, обойдемся без Вас
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Demetrio-77
Спасибо, не надо
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mnogokotin-
если как тренер, то сначала в др клубах
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alexsem69
Чей багаж возьмёшь?)
+4
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maximilian_15
Бери Мостового с собой и будет турне по Калининградам и Красноярскам...
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-2
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Василий Смолин
капуста кончается?
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