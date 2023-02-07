Дмитрий Аленичев: «Не исключаю, что вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать»
Дмитрий Аленичев не исключает, что когда-то может вернуться в «Спартак».
– Что с вашим будущим?
– У меня было несколько предложений, но эти клубы были без задач, поэтому меня не устроили. Мне такое неинтересно. По работе пока не соскучился – от РФС езжу на большое количество мероприятий. Не сижу на месте.
– Карпин недавно признался, что не знает, хочет ли он вернуться в «Спартак». А вы?
– Я не исключаю, что вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать. Думаю, Валера однажды тоже вернется. С учетом того, что сменилось руководство, – сказал Аленичев.
Аленичев играл за «Спартак» с 1994 по 1998 год, а также с 2004-го по 2006-й. Также он был главным тренером команды с июня 2015-го по август 2016-го.
Первый-то заход был большим авансом. Кто-то авансы оправдывает, а кого-то отправляют на "второй" большой круг.