Дмитрий Аленичев: «Не исключаю, что вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать»

не исключает, что когда-то может вернуться в « ».

– Что с вашим будущим?

– У меня было несколько предложений, но эти клубы были без задач, поэтому меня не устроили. Мне такое неинтересно. По работе пока не соскучился – от РФС езжу на большое количество мероприятий. Не сижу на месте.

– Карпин недавно признался, что не знает, хочет ли он вернуться в «Спартак». А вы?

– Я не исключаю, что вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать. Думаю, однажды тоже вернется. С учетом того, что сменилось руководство, – сказал Аленичев.

Аленичев играл за «Спартак» с 1994 по 1998 год, а также с 2004-го по 2006-й. Также он был главным тренером команды с июня 2015-го по август 2016-го.