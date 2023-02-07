Мостовой о «Зените»: «Хвастаться, когда у тебя есть миллиарды… Возьмите «Сити», «Реал» – они тоже просто всех скупают. Труднее что-то построить, когда у тебя нет денег»

отреагировал на слова о трансферной политике « ».

Бывший главный тренер «Спартака» сказал о сине-бело-голубых: «Им проще заплатить 30-40 млн за бразильца, чем вырастить своего игрока».

«То, что Дима Аленичев сказал, мы об этом говорим уже много лет. У меня в голове история «Краснодара», когда все кричали про воспитанников, а потом смотришь заявку в Лиге Европы – девять иностранцев.

Труднее что-то построить, когда у тебя нет денег. Хвастаться, когда у тебя есть миллиарды… Попробуй лучше сделать, когда у тебя ничего – это гораздо сложнее. То, что сказал Димка, для меня не новость. И я, и, наверное, он, думаем так давно.

Возьмите «Манчестер Сити», «Реал» – они же тоже просто всех скупают. «Реал» выигрывает Лигу чемпионов каждые два года, но там нет вообще воспитанников. Уже давно ушло правило, когда в команде играли в основном воспитанники. Сейчас такая тенденция. Смотришь на состав топ-клуб: 30 человек, два воспитанника.

Единственное исключение для всех сейчас – это «Атлетик» из Бильбао. Там играют только те, кто родились там. У них такой закон», – сказал бывший полузащитник сборной России.