Мостовой о «Зените»: «Хвастаться, когда у тебя есть миллиарды… Возьмите «Сити», «Реал» – они тоже просто всех скупают. Труднее что-то построить, когда у тебя нет денег»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Дмитрий Аленичев Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой отреагировал на слова Дмитрия Аленичева о трансферной политике «Зенита». 

Бывший главный тренер «Спартака» сказал о сине-бело-голубых: «Им проще заплатить 30-40 млн за бразильца, чем вырастить своего игрока».

«То, что Дима Аленичев сказал, мы об этом говорим уже много лет. У меня в голове история «Краснодара», когда все кричали про воспитанников, а потом смотришь заявку в Лиге Европы – девять иностранцев.

Труднее что-то построить, когда у тебя нет денег. Хвастаться, когда у тебя есть миллиарды… Попробуй лучше сделать, когда у тебя ничего – это гораздо сложнее. То, что сказал Димка, для меня не новость. И я, и, наверное, он, думаем так давно.

Возьмите «Манчестер Сити», «Реал» – они же тоже просто всех скупают. «Реал» выигрывает Лигу чемпионов каждые два года, но там нет вообще воспитанников. Уже давно ушло правило, когда в команде играли в основном воспитанники. Сейчас такая тенденция. Смотришь на состав топ-клуб: 30 человек, два воспитанника.

Единственное исключение для всех сейчас – это «Атлетик» из Бильбао. Там играют только те, кто родились там. У них такой закон», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Жердин
Ответ hyunday
Реал всех скупает? Я бы так не сказал.
Да уж.! Правда в том, что в одном из последних матчей в составе не было ни одного испанца.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Boldyrev
Как это часто бывает с "профессионалами" - они считают, что все и так знают, а следовательно и обновлять информацию не надо))

Согласно CIES на 1 октября 2022 года наибольшее кол-во воспитанников (в данном случае это игроки, проведшие не менее трех лет в системе клуба в возрасте от 15 до 21 года), сыгравших хотя бы один матч за взрослые команды (команды B не в счет) среди 31 лиги зоны УЕФА в своем составе имели:
1) Краснодар - 18 игроков
2/3) Динамо (К) и Реал Сосьедад - по 17 игроков
4) Жилина - 16
5) Атлетик (Б) - 16.

В топ-5 лигах следующие за баскскими клубами места занимают Лион (12 игроков), МЮ и Эспаньол (по 10 игроков). Не намного меньше и в "Барсе" (8 человек), ну и Мостовой мог бы и Сельту похвалить - они тоже в верху списка с 8 игроками.

(В "Реале" - 5, а в МанСити - 3 игрока).

В общем, если кто-то считает, что это очень важно, когда ты в 14 лет приехал в "большой город", а в 19 лет уже весь такой "местный-приместный" на 5 минут выходишь... то прямо сейчас можно начать болеть за МЮ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Chernov
Интересно, а чем Мостовой вообще занимается в перерывах когда не порет этот бред постоянный? 🙃
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Кузнецов
Мостовой сказал что-то не хвалебное про "Зенит"?! теперь понятно, почему у нас сегодня в Краснодаре снег выпал (первый в этом осенне-зимнем сезоне))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tomas Nepotrebko
Труднее что-то построить, когда у тебя нет тренерской лицензии...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mixos Demid
Капитан очевидность.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
Ответ Otto Kretschmer
Что построил Мостовой, кто знает?
Может быть мосты?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
schwein
Кстати про Реал он прям совсем мимо. Что говорит о многом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злодей Спб
"Вы так говорите, как будто это плохо!" (с)

Спартак в 90е доминировал за счет преимущества в бюджете и как следствие - составе. Но это считалось норм.

Об админресурсе КБ забыли? Прям прямым текстом перспективным игрокам говорили: играешь в сборной - только если играешь в спартаке. Норм так комплектовать состав? Но никого это не смущало.

Дело с бромантаном. Почему не лишили спортивных результатов предыдущих сезонов, не наложили штрафные санкции? Тоже замяли

А тут в кой-то веки НЕстоличному клубу удалось побороть шатания в менеджменте и на тренерском мостике, нормально укомплектоваться и ничего не нарушая выдать хорошую серию в РПЛ - всё, караул! Людоеды! "Поедом едят" российский футбол, молодежь не развивают, конкуренцию убивают. И посмотрите, кто на СБГ напрыгивает-то? Бывшие красно-белые!

Вы лучше в ветеранский совет вступайте и свои красно-белые руины окучивайте, пока мхом не поросли. Ишь, блин, нашлись - борцуны за справедливость картонные!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
schwein
Господа спартаковцы, у меня к вам вопрос возник.
Я насчитал за последние 30 лет всего 3х более менее звездных воспитанников Спартака - Титов, Самедов и Дзюба.
У вас откуда столько гонору по воспитанникам?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
О мозги у Мостового заработали, причем все умные люди говорят об одном, что богатые клубы скупают все таланты и побеждают, а нам дуракам вбивают в голову, что надо играть своими воспитанниками.
Это помнится широко рекламировалось в 2016 году, особенно в ЦСКА, перед уходом наших ветеранов, эти Рабинеры и Орловы тогда голосили, но и Нобели с Геничами им подпевали, типа надо иметь своих воспитанников, кстати Слуцкий им возражал, что так не получится и оказался прав, даже с Галицким спорили на этот счет.
А какая у нас была команда в 2005-2006 году, это просто сказка, ЦСКА- сильнейшая команда Восточной Европы, 4 игрока сборной Бразилии, сборники Хорватии,Чехии,Сербии,Боснии и конечно России, то есть не одного молодого, кроме Акинфеева.
Нет, придумали распродажей жить, хотя могли создать клуб уровня Баварии или Реала при достаточном финансировании.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pertinax Gandi
Удивительно, что Царь при этом не сказал ничего в контексте про своё потенциальное тренерство.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hyunday
Реал всех скупает? Я бы так не сказал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Overkiller
Оказывается быть богатым и здоровым лучше чем бедным и больным...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Остап Бендер Сгибальщик
И я, и, наверное, он, думаем так давно.
----------------------------
да плевать всем что вы оба думаете,безработные токсики...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нагрузки Сборной
А уж как тяжело построить карьеру тренера без бумажки и агента одному Богу известно! Ну и царю, разумеется.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дуойка Бубнова
>У меня в голове история «Краснодара», когда все кричали про воспитанников, а потом смотришь заявку в Лиге Европы – девять иностранцев

до сих пор не понимаю почему тема с воспитанниками Краснодара так усиленно уничижительно форсится уже много лет в нашей продажной московской спортивной прессе. прямо поперёк горла встала краснодарская молодёжь "столичным".

наверное потому московские Академии 20 лет не могут вырастить из детишек богатеньких родителей ни одного мало-мальски толкового игрока. в то время как из каких нибудь нищих балканских стран поток талантливых игроков в топ-чемпионаты постоянный и непрекращающийся...
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Дмитриевич
а кто хвастается то?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Ответ Pbl>l<uu&#8242; npblHu,
Вот у товарища Мостового, например, нет мозгов, а он себе вон какую карьеру построил!
Ну тут он то прав.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arsenal.ave
Ответ Otto Kretschmer
Что построил Мостовой, кто знает?
Мост, на котором постоянно вой
Ералаш, contact me
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
А знаете к чему плач?
Ушли два спонсора Ниссан и Уральские авиалинии,а к 2024 году уменьшится финансирование до 4 млрд.
https://m.sports.ru/football/1108727346-byudzhet-spartaka-sokratitsya-s-11-do-4-mlrd-rublej-za-2-goda.html
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikro9
Ответ Los Galácticos
Из мировых легенд которые закончили карьеру Касильяс и Рауль. Вообще как можно такую чушь сказать про Реал, самый успешный клуб в истории футбола, благодаря которому футбол полюбили миллионы людей по всему миру.
Согласен. Но тут разговор идет в контексте воспитанников. И тут царь тренер не прав
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GaasJT
Труднее кого-то тренировать, когда нет лицензии.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
Ответ Nikro9
Лукас васкес, карвахаль, начо, Мариано диас. И правда нет…
Из мировых легенд которые закончили карьеру Касильяс и Рауль. Вообще как можно такую чушь сказать про Реал, самый успешный клуб в истории футбола, благодаря которому футбол полюбили миллионы людей по всему миру.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Когда у тебя нет денег, НЕВОЗМОЖНО что-то построить😁
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий