Мостовой о «Зените»: «Хвастаться, когда у тебя есть миллиарды… Возьмите «Сити», «Реал» – они тоже просто всех скупают. Труднее что-то построить, когда у тебя нет денег»
Александр Мостовой отреагировал на слова Дмитрия Аленичева о трансферной политике «Зенита».
Бывший главный тренер «Спартака» сказал о сине-бело-голубых: «Им проще заплатить 30-40 млн за бразильца, чем вырастить своего игрока».
«То, что Дима Аленичев сказал, мы об этом говорим уже много лет. У меня в голове история «Краснодара», когда все кричали про воспитанников, а потом смотришь заявку в Лиге Европы – девять иностранцев.
Труднее что-то построить, когда у тебя нет денег. Хвастаться, когда у тебя есть миллиарды… Попробуй лучше сделать, когда у тебя ничего – это гораздо сложнее. То, что сказал Димка, для меня не новость. И я, и, наверное, он, думаем так давно.
Возьмите «Манчестер Сити», «Реал» – они же тоже просто всех скупают. «Реал» выигрывает Лигу чемпионов каждые два года, но там нет вообще воспитанников. Уже давно ушло правило, когда в команде играли в основном воспитанники. Сейчас такая тенденция. Смотришь на состав топ-клуб: 30 человек, два воспитанника.
Единственное исключение для всех сейчас – это «Атлетик» из Бильбао. Там играют только те, кто родились там. У них такой закон», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Согласно CIES на 1 октября 2022 года наибольшее кол-во воспитанников (в данном случае это игроки, проведшие не менее трех лет в системе клуба в возрасте от 15 до 21 года), сыгравших хотя бы один матч за взрослые команды (команды B не в счет) среди 31 лиги зоны УЕФА в своем составе имели:
1) Краснодар - 18 игроков
2/3) Динамо (К) и Реал Сосьедад - по 17 игроков
4) Жилина - 16
5) Атлетик (Б) - 16.
В топ-5 лигах следующие за баскскими клубами места занимают Лион (12 игроков), МЮ и Эспаньол (по 10 игроков). Не намного меньше и в "Барсе" (8 человек), ну и Мостовой мог бы и Сельту похвалить - они тоже в верху списка с 8 игроками.
(В "Реале" - 5, а в МанСити - 3 игрока).
В общем, если кто-то считает, что это очень важно, когда ты в 14 лет приехал в "большой город", а в 19 лет уже весь такой "местный-приместный" на 5 минут выходишь... то прямо сейчас можно начать болеть за МЮ.
Спартак в 90е доминировал за счет преимущества в бюджете и как следствие - составе. Но это считалось норм.
Об админресурсе КБ забыли? Прям прямым текстом перспективным игрокам говорили: играешь в сборной - только если играешь в спартаке. Норм так комплектовать состав? Но никого это не смущало.
Дело с бромантаном. Почему не лишили спортивных результатов предыдущих сезонов, не наложили штрафные санкции? Тоже замяли
А тут в кой-то веки НЕстоличному клубу удалось побороть шатания в менеджменте и на тренерском мостике, нормально укомплектоваться и ничего не нарушая выдать хорошую серию в РПЛ - всё, караул! Людоеды! "Поедом едят" российский футбол, молодежь не развивают, конкуренцию убивают. И посмотрите, кто на СБГ напрыгивает-то? Бывшие красно-белые!
Вы лучше в ветеранский совет вступайте и свои красно-белые руины окучивайте, пока мхом не поросли. Ишь, блин, нашлись - борцуны за справедливость картонные!
Я насчитал за последние 30 лет всего 3х более менее звездных воспитанников Спартака - Титов, Самедов и Дзюба.
У вас откуда столько гонору по воспитанникам?
Это помнится широко рекламировалось в 2016 году, особенно в ЦСКА, перед уходом наших ветеранов, эти Рабинеры и Орловы тогда голосили, но и Нобели с Геничами им подпевали, типа надо иметь своих воспитанников, кстати Слуцкий им возражал, что так не получится и оказался прав, даже с Галицким спорили на этот счет.
А какая у нас была команда в 2005-2006 году, это просто сказка, ЦСКА- сильнейшая команда Восточной Европы, 4 игрока сборной Бразилии, сборники Хорватии,Чехии,Сербии,Боснии и конечно России, то есть не одного молодого, кроме Акинфеева.
Нет, придумали распродажей жить, хотя могли создать клуб уровня Баварии или Реала при достаточном финансировании.
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да плевать всем что вы оба думаете,безработные токсики...
до сих пор не понимаю почему тема с воспитанниками Краснодара так усиленно уничижительно форсится уже много лет в нашей продажной московской спортивной прессе. прямо поперёк горла встала краснодарская молодёжь "столичным".
наверное потому московские Академии 20 лет не могут вырастить из детишек богатеньких родителей ни одного мало-мальски толкового игрока. в то время как из каких нибудь нищих балканских стран поток талантливых игроков в топ-чемпионаты постоянный и непрекращающийся...
Ералаш, contact me
Ушли два спонсора Ниссан и Уральские авиалинии,а к 2024 году уменьшится финансирование до 4 млрд.
https://m.sports.ru/football/1108727346-byudzhet-spartaka-sokratitsya-s-11-do-4-mlrd-rublej-za-2-goda.html