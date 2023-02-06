«Ман Сити» не сможет обратиться в CAS в случае санкций от АПЛ за финансовые нарушения
«Манчестер Сити» не сможет оспорить возможные санкции за нарушение финансовых правил.
Сегодня АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10. Клуб могут лишить очков или исключить из лиги, если нарушения докажут.
Как сообщает журналист The Times Мартин Циглер, в случае применения санкций «горожане» не смогут подать апелляцию в CAS. Это правило установлено Премьер-лигой.
Отметим, что ранее спортивный арбитражный суд уже оправдал «Сити» в похожем деле – в 2020 году УЕФА наложил на клуб двухлетний запрет на участие в еврокубках, однако CAS отменил решение.
Только подумайте, инвесторы хотят вложиться в развитие вида спорта, а им ставят палки в колёса. Пусть хоть каждый день по Абрамовичу и Боули появляется, футбол от этого только в выигрыше.