«Ман Сити» не сможет обратиться в CAS в случае санкций от АПЛ за финансовые нарушения

« » не сможет оспорить возможные санкции за нарушение финансовых правил.

Сегодня АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10. Клуб могут лишить очков или исключить из лиги, если нарушения докажут.

Как сообщает журналист The Times Мартин Циглер, в случае применения санкций «горожане» не смогут подать апелляцию в CAS. Это правило установлено Премьер-лигой.

Отметим, что ранее спортивный арбитражный суд уже оправдал «Сити» в похожем деле – в 2020 году УЕФА наложил на клуб двухлетний запрет на участие в еврокубках, однако отменил решение.