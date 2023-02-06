«Ман Сити» не сможет обратиться в CAS в случае санкций от АПЛ за финансовые нарушения

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия УЕФА CAS финансовый фэйр-плей деньги Футбол

«Манчестер Сити» не сможет оспорить возможные санкции за нарушение финансовых правил. 

Сегодня АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10. Клуб могут лишить очков или исключить из лиги, если нарушения докажут.

Как сообщает журналист The Times Мартин Циглер, в случае применения санкций «горожане» не смогут подать апелляцию в CAS. Это правило установлено Премьер-лигой. 

Отметим, что ранее спортивный арбитражный суд уже оправдал «Сити» в похожем деле – в 2020 году УЕФА наложил на клуб двухлетний запрет на участие в еврокубках, однако CAS отменил решение.

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47 комментариев

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Mikel Dominator Arteta
Ответ QWertY
Снятие очков и трансферный бан на 3 года будет отличным наказанием
А что насчёт нечестно выигранных титулов?
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Питер Пэн
Ответ Андрей Ковалев
Давно пора взяться за эти мешки денег из Манчестер Сити .... Челси приготовиться:)))
Между Сити и Челси -существенная разница. За лондонцами стоит один богатый американец, а за Сити - целое государство!
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Adilet Sarbagyshev
Ответ Экспертное мнение
Фергюсон - тренер одного чемпионата, одного островка. Пеп ему лично в двух финала ЛЧ показал мастер-класс. Какой нафиг Абердин? До такого уровня Пеп не упадет просто, а так "Барсу Б" он поднимал на 2-3 место в Сегунде.
Самый обыкновенный Абердин. А что же топ-тренер обосрался с Челси в 2021? В том то и дело. Фергюсон строил империю, а Пеп наемник арабов. Пусть он победит что нибудь с условным Дортмундом или Марселем. Во всех клубах кроме Барсы он побеждал только национальные трофеи. Бавария и Барселона и после него побеждает в Бундеслиге и Да Лиге. И Сити будет брать АПЛ после Пепа.
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Валерий Петров
Ответ Adilet Sarbagyshev
Каталонец побеждает только с топами. Бавария, Барселона, Манчестер Сити. С Мансити побеждали и Мануель Пеллигрини и Манчини. А вот Еврокубок выиграть с Абердином Пеп точно не сможет. Уверен что после Сити он пойдет тренировать ПСЖ. А потом Ньюкасл.
Ну и хорошо, наконец-то Ньюкасл станет чемпиком ))
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Phantom1289
По идее и чемпионств предыдущих надо лишать, раз они их добились с нарушениями и махинациями.
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Валерий Петров
Ответ Adilet Sarbagyshev
Каталонец побеждает только с топами. Бавария, Барселона, Манчестер Сити. С Мансити побеждали и Мануель Пеллигрини и Манчини. А вот Еврокубок выиграть с Абердином Пеп точно не сможет. Уверен что после Сити он пойдет тренировать ПСЖ. А потом Ньюкасл.
Ну и хорошо, наконец-то Нюкасл станет чемпиком ))
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Экспертное мнение
Ответ Adilet Sarbagyshev
Каталонец побеждает только с топами. Бавария, Барселона, Манчестер Сити. С Мансити побеждали и Мануель Пеллигрини и Манчини. А вот Еврокубок выиграть с Абердином Пеп точно не сможет. Уверен что после Сити он пойдет тренировать ПСЖ. А потом Ньюкасл.
Фергюсон - тренер одного чемпионата, одного островка. Пеп ему лично в двух финала ЛЧ показал мастер-класс. Какой нафиг Абердин? До такого уровня Пеп не упадет просто, а так "Барсу Б" он поднимал на 2-3 место в Сегунде.
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zigrik zigrik
Ответ QWertY
Снятие очков и трансферный бан на 3 года будет отличным наказанием
Снятие очков за каждый сезон начиная с сезона 2009-2010
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Максим Хомяк
Ответ Экспертное мнение
Уничтожение гегемона, который сделал из АПЛ монолигу. Нужно же защищать наследие британца Фергюсона, а то какой-то каталонец пришел и перебил все достижения деда за короткий период, хватит это терпеть!
значит этот каталонец лучше британца, и всё...
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Тимур Кабиров
Ответ Экспертное мнение
Уничтожение гегемона, который сделал из АПЛ монолигу. Нужно же защищать наследие британца Фергюсона, а то какой-то каталонец пришел и перебил все достижения деда за короткий период, хватит это терпеть!
Перебил все достижения? А ты смешной
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Adilet Sarbagyshev
Ответ Экспертное мнение
Уничтожение гегемона, который сделал из АПЛ монолигу. Нужно же защищать наследие британца Фергюсона, а то какой-то каталонец пришел и перебил все достижения деда за короткий период, хватит это терпеть!
Каталонец побеждает только с топами. Бавария, Барселона, Манчестер Сити. С Мансити побеждали и Мануель Пеллигрини и Манчини. А вот Еврокубок выиграть с Абердином Пеп точно не сможет. Уверен что после Сити он пойдет тренировать ПСЖ. А потом Ньюкасл.
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Виталий Желтоусов
А с зенитом так можно?
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fargys
Ответ Captain JT26
А какой резон тебе от этого ? Чем вы руководствуетесь когда пишите такое? Уничтожение топ клуба что вас даст в Футбольном плане? Или у вас какой то особый фетиш когда кого то наказывают?
Тоже не понимаю. Как по мне, так любое вливание частных финансов в футбол это позитив. ФФП самое тупое ограничение которое только можно придумать.
Только подумайте, инвесторы хотят вложиться в развитие вида спорта, а им ставят палки в колёса. Пусть хоть каждый день по Абрамовичу и Боули появляется, футбол от этого только в выигрыше.
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Тайосич
Давно пора сити расформировать за бесчинства шейхов.
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Ja BRITER
Ответ Экспертное мнение
Уничтожение гегемона, который сделал из АПЛ монолигу. Нужно же защищать наследие британца Фергюсона, а то какой-то каталонец пришел и перебил все достижения деда за короткий период, хватит это терпеть!
сейчас в АПЛ клубов 5 портят рынок, придирки только к Сити. с вами все в порядке?
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СуперНегр228
Неужнли отправят их в пердив?
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LoveRugby&MU
Опааааа
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Экспертное мнение
Ответ Captain JT26
А какой резон тебе от этого ? Чем вы руководствуетесь когда пишите такое? Уничтожение топ клуба что вас даст в Футбольном плане? Или у вас какой то особый фетиш когда кого то наказывают?
Уничтожение гегемона, который сделал из АПЛ монолигу. Нужно же защищать наследие британца Фергюсона, а то какой-то каталонец пришел и перебил все достижения деда за короткий период, хватит это терпеть!
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Пинающий Достоинства
Ой, ну продадут в Челси пару лавочников за 250 млн и с фейр-плей полный порядок станет
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Пинающий Достоинства
Ой, ну продадут в Челси пару лавочников за 250 млн и с фейр-плей полный порядок станет
0
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Apotamkin
Мечта - дождаться исключения из ФУТБОЛА ПСЖ!
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Igmu
Плюс одна команда в суперлигу, отлично.
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Арман Мартиросян
Родной Чемпионшип все ближе. Ждёт рекордсмена в свои объятия.
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Максим Новиков
Все еще жду тупые шуточки про лудогорец и Динамо загреб. Ну вот когда если не сейчас?
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Ophiomorph
Ответ Obdob
в УЕФА уже заявили, что не будут отбирать у Сити кубок ЛЧ
в УЕФА уже заявили, что Сити сам отказался от кубка и уволился из ЛЧ 2 недели назад.
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