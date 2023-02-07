Дзаньоло переходит в «Галатасарай» за 20-22 млн евро, с ним подпишут 4-летний контракт на 3,5 млн в год. Отступные – 35 млн

Теги Рома серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Николо Дзаньоло деньги Фабрицио Романо Футбол

Николо Дзаньоло переходит из «Ромы» в «Галатасарай».

По данным журналиста Фабрицио Романо, полузащитник сегодня днем вылетит в Стамбул, чтобы завершить переход в «Галатасарай».

«Рома» получит 20-22 млн евро за футболиста, который подпишет с турецким клубом 4-летний контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год. В соглашении Дзаньоло с «Галатасараем» будут прописаны отступные в размере 35 млн евро.

Напомним, в ходе январского трансферного окна Дзаньоло подал запрос на трансфер из «Ромы», но клуб получил лишь одно официальное предложение – от «Борнмута». Приняв его, «Рома» поставила полузащитнику ультиматум – он должен был либо согласиться на трансфер в английский клуб, либо столкнуться с риском отстранения до конца контракта, который рассчитан до лета 2024 года.

Дзаньоло от перехода отказался, и «Рома» отстранила его. Вечером 30 января он передумал и согласился на трансфер в «Борнмут», но тут от сделки отказались уже англичане, которые крупно потратились зимой.

Сообщалось, что Дзаньоло может подать на «Рому» в суд.

В этом сезоне у итальянца 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Статистику 23-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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12 комментариев

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Илья Ворошилов
Главное под завалами не остаться. Как некоторые особи
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arspurs9
Ответ Ivas715
Странно как-то. Не особо слежу за Ромой и Серией А, но этот парнишка вроде неплохо же играл. Потенциал хороший точно. Видать что-то там точно не то с характером и всяким "окружением", раз даже в самой Серии А он не востребован. Учитывая, что условному Милану он точно бы не помешал. Тем более что сумма, за которую он в Турцию сейчас поедет, вполне себе подъемная.
Не нужен он Милану. Играет отвратительно, никакой пользы Роме не приносит, на поле в качестве пассажира. У него 13 матчей, 4 жк, 1 результативное действие.
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Рука Ноги
Помню сколько было хайпа - А, Интер упустил потенциальную суперзвезду! Поменял Дзаньоло на придурка!
И, вот оба, в принципе растворились без осадка. Я что-то не припомню, что бы в сборную Италии вызывали из Галаты. Он вернётся? Галата, в случае интереса, будет пытаться выручить за него те же 20-22 млн. Для Италии дороговато. Снова Англия?
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Диандерталец
Ответ Ivas715
Странно как-то. Не особо слежу за Ромой и Серией А, но этот парнишка вроде неплохо же играл. Потенциал хороший точно. Видать что-то там точно не то с характером и всяким "окружением", раз даже в самой Серии А он не востребован. Учитывая, что условному Милану он точно бы не помешал. Тем более что сумма, за которую он в Турцию сейчас поедет, вполне себе подъемная.
Тут недавно был пост о том, что он отказался переходить куда-то в Англию, но при этом требовал трансфер, а клуб за него что-то требовал и на его замену уже договорились с другими. Вообщем, там в итоге все виноваты, что у него так сложилось. И он сам, и клуб, и обстоятельства

https://m.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3112911.html
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Liquidozz
А почему в Турции ещё ТО открыто?
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Адепт Суперлиги
Ответ Никита Самарин
Главное, чтобы не потерялся в Турции как Деле Алли.
Если в таком возрасте ехать в Турцию, то это уже официально конец амбициозной карьеры
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Адепт Суперлиги
Позор упырю Фридкину, разваливающему итальянский футбол! Отказавшись продавать по адекватной цене в Милан, этот "манагер" засчет сторонних связей договорился с другим пендосским руководством, Борнмута, однако Дзаньоло не совсем бобо ехать в клуб одной ногой в чемпионшипе, после этого Фридкин начал публичную травлю игрока, выдавливая того из клуба, и вот сейчас, унизительный трансфер в Турцию, который практически ставит крест на данном игроке. Италия всё дальше падает в пропасть!
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Никита Самарин
Главное, чтобы не потерялся в Турции как Деле Алли.
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Старый Волк
С глаз долой, из сердца вон!
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Русел Онищенко
Ответ Ivas715
Странно как-то. Не особо слежу за Ромой и Серией А, но этот парнишка вроде неплохо же играл. Потенциал хороший точно. Видать что-то там точно не то с характером и всяким "окружением", раз даже в самой Серии А он не востребован. Учитывая, что условному Милану он точно бы не помешал. Тем более что сумма, за которую он в Турцию сейчас поедет, вполне себе подъемная.
он, вроде, переломанный весь и в своём возрасте 2 раза кресты рвал
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Ivas715
Странно как-то. Не особо слежу за Ромой и Серией А, но этот парнишка вроде неплохо же играл. Потенциал хороший точно. Видать что-то там точно не то с характером и всяким "окружением", раз даже в самой Серии А он не востребован. Учитывая, что условному Милану он точно бы не помешал. Тем более что сумма, за которую он в Турцию сейчас поедет, вполне себе подъемная.
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cektor
Милан - "а че всмысле"
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