Дзаньоло переходит в «Галатасарай» за 20-22 млн евро, с ним подпишут 4-летний контракт на 3,5 млн в год. Отступные – 35 млн

переходит из «Ромы» в «Галатасарай».

По данным журналиста , полузащитник сегодня днем вылетит в Стамбул, чтобы завершить переход в «Галатасарай».

«Рома» получит 20-22 млн евро за футболиста, который подпишет с турецким клубом 4-летний контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год. В соглашении Дзаньоло с « » будут прописаны отступные в размере 35 млн евро.

Напомним, в ходе январского трансферного окна Дзаньоло подал запрос на трансфер из «Ромы», но клуб получил лишь одно официальное предложение – от «Борнмута». Приняв его, «Рома» поставила полузащитнику ультиматум – он должен был либо согласиться на трансфер в английский клуб, либо столкнуться с риском отстранения до конца контракта, который рассчитан до лета 2024 года.

Дзаньоло от перехода отказался, и «Рома» отстранила его. Вечером 30 января он передумал и согласился на трансфер в «Борнмут», но тут от сделки отказались уже англичане, которые крупно потратились зимой.

Сообщалось, что Дзаньоло может подать на «Рому» в суд.

В этом сезоне у итальянца 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Статистику 23-летнего полузащитника можно изучить здесь.