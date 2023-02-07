Дзаньоло переходит в «Галатасарай» за 20-22 млн евро, с ним подпишут 4-летний контракт на 3,5 млн в год. Отступные – 35 млн
Николо Дзаньоло переходит из «Ромы» в «Галатасарай».
По данным журналиста Фабрицио Романо, полузащитник сегодня днем вылетит в Стамбул, чтобы завершить переход в «Галатасарай».
«Рома» получит 20-22 млн евро за футболиста, который подпишет с турецким клубом 4-летний контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год. В соглашении Дзаньоло с «Галатасараем» будут прописаны отступные в размере 35 млн евро.
Напомним, в ходе январского трансферного окна Дзаньоло подал запрос на трансфер из «Ромы», но клуб получил лишь одно официальное предложение – от «Борнмута». Приняв его, «Рома» поставила полузащитнику ультиматум – он должен был либо согласиться на трансфер в английский клуб, либо столкнуться с риском отстранения до конца контракта, который рассчитан до лета 2024 года.
Дзаньоло от перехода отказался, и «Рома» отстранила его. Вечером 30 января он передумал и согласился на трансфер в «Борнмут», но тут от сделки отказались уже англичане, которые крупно потратились зимой.
Сообщалось, что Дзаньоло может подать на «Рому» в суд.
В этом сезоне у итальянца 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Статистику 23-летнего полузащитника можно изучить здесь.
И, вот оба, в принципе растворились без осадка. Я что-то не припомню, что бы в сборную Италии вызывали из Галаты. Он вернётся? Галата, в случае интереса, будет пытаться выручить за него те же 20-22 млн. Для Италии дороговато. Снова Англия?
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3112911.html