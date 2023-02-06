Иско предложили «Роме». Экс-хавбек «Реала» хочет получать около 5 млн евро с учетом бонусов

Теги Рома серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Иско Николо Дзаньоло деньги Футбол

Полузащитник Иско может перейти в «Рому» в качестве свободного агента.

Если Николо Дзаньоло будет продан «Галатасараю», римляне могут заключить контракт с экс-хавбеком «Реала», находящимся в статусе свободного агента. Игрок уже был предложен «волкам» одним из посредников.

В «Севилье» зарплата Иско составляла один миллион евро плюс бонусы, за счет которых сумма доходила почти до 5 млн. Столько же испанец хотел бы получать и в новой команде.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 12 матчей в Ла Лиге и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Пако
Иско хочет получать около 5 млн евро. А сколько пользы он хочет приносить новому клубу?
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Адепт Суперлиги
С такими запросами вам в АПл, товарищ Иско. Но там бегать надо, вот дилемма...
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Splin
Футболисты конечно в конец афигели🤣ничего из себя не представляет кучу времени, а денег просит. Да он сам доплачивать должен, чтоб его взял кто-то🤣
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Антонио Бораччо
5 лямов?? Да он точно рыбак и утром уху ел))))))))))))
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окечуква
Ему и миллиона много будет.
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Фантом
Сколько-сколько он хочет?!

Ну разве что 1 миллион зарплатой, а остальное - по миллиону за 10 голевых действий в сезон. Тогда нормально.
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LLiriKK
Сильно сомневаюсь, что щепетильные немцы из «Униона» готовы были предложить ему такой оклад. Скорее всего, потому переход и не состоялся, а вовсе не по причине того, что кто-то где-то не успел что-то оформить.
+3
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+3
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Tigo_Volchara93
Очень хочу увидеть его в Риме, игрок он топ правда сдал в поселение годы.
Верю что Моур выжмет все соки, Иско поймает вторую молодость на сезон другой
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-1
-1
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misha___97
Не в ситуации как у Иско, просить конскую зп у клубов Италии, там надо и на 1-2 миллиона соглашаться, лишь бы набрать форму и играть
+2
-1
+1
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Gornostaev
Прочитал сначала: Иско подложили Роме :)...
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