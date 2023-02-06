Иско предложили «Роме». Экс-хавбек «Реала» хочет получать около 5 млн евро с учетом бонусов

Полузащитник Иско может перейти в «Рому» в качестве свободного агента.

Если Николо Дзаньоло будет продан «Галатасараю», римляне могут заключить контракт с экс-хавбеком «Реала», находящимся в статусе свободного агента. Игрок уже был предложен «волкам» одним из посредников.

В «Севилье» зарплата Иско составляла один миллион евро плюс бонусы, за счет которых сумма доходила почти до 5 млн. Столько же испанец хотел бы получать и в новой команде.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 12 матчей в и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.