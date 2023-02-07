«Рома» получит 15+5 млн евро за Дзаньоло от «Галатасарая». Николо прилетит в Стамбул во вторник
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло близок к переходу в «Галатасарай».
По сведениям инсайдера Николо Скиры, турецкий клуб заплатит 15 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Выплачиваться сумма будет 4 траншами.
Контракт с футболистом будет рассчитан до 2027 года, зарплата – 3 млн евро. Отправится в Стамбул итальянец уже 7 февраля.
Журналист Фабрицио Романо утверждает, что соглашение игрока с клубом будет предусматривать отступные в размере примерно 35 млн евро, причем этот пункт будет действовать уже летом.
Я точно знаю кто 100 даст