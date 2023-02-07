«Рома» получит 15+5 млн евро за Дзаньоло от «Галатасарая». Николо прилетит в Стамбул во вторник

Полузащитник «Ромы» близок к переходу в « ».

По сведениям инсайдера Николо Скиры, турецкий клуб заплатит 15 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Выплачиваться сумма будет 4 траншами.

Контракт с футболистом будет рассчитан до 2027 года, зарплата – 3 млн евро. Отправится в Стамбул итальянец уже 7 февраля.

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что соглашение игрока с клубом будет предусматривать отступные в размере примерно 35 млн евро, причем этот пункт будет действовать уже летом.