«Рома» получит 15+5 млн евро за Дзаньоло от «Галатасарая». Николо прилетит в Стамбул во вторник

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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло близок к переходу в «Галатасарай».

По сведениям инсайдера Николо Скиры, турецкий клуб заплатит 15 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Выплачиваться сумма будет 4 траншами.

Контракт с футболистом будет рассчитан до 2027 года, зарплата – 3 млн евро. Отправится в Стамбул итальянец уже 7 февраля.

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что соглашение игрока с клубом будет предусматривать отступные в размере примерно 35 млн евро, причем этот пункт будет действовать уже летом.

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4 комментария

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Милчик
Очень боевой состав вырисовывается у Сарая: Икарди, Мертенс, Торрейро, Оливейра, Гомис + фанаты + хороший тренер (судя по всему)
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Goofts
Кто готов заплатить 35 за него???
Я точно знаю кто 100 даст
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Shuller18
Да уж, один из главных итальянских талантов и Сарай в 20 с небольшим...
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a2wai
Уехал на полгода в Турцию, чтобы летом вернуться обратно. Неплохо сделано.
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