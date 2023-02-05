«Галатасарай» предложил «Роме» 22 млн евро с учетом бонусов, Дзаньоло – 3 млн за сезон. Агент хавбека хочет, чтобы отступные были меньше 35 млн евро
«Галатасарай» предложил «Роме» 22 млн евро за хавбека Николо Дзаньоло.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, эта сумма подразумевает бонусы, выплаты которых добиться легко.
Также данный вариант договора включает пункт об отступных в размере 35 млн евро – но сторона футболиста добивается снижения этой суммы.
Самому итальянскому игроку предлагается 3 млн евро за сезон, но утверждается, что сейчас Дзаньоло интересуют не столько деньги, сколько возможность играть.
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При ограниченном финансовом ресурсе, Маур вынужден играть ветеранами и за бесценок взятыми игроками, которые сидели на скамейке в др.клубах ( Матич, Вейналдум, Льоренте, да и Дибала был Ювентусу не нужен).
Полагаю, что Маур и Пинто правильно спят и видят как бы избавиться от этого борзого пацана и заполучить бабло на усиление команды...