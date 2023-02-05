«Галатасарай» предложил «Роме» 22 млн евро с учетом бонусов, Дзаньоло – 3 млн за сезон. Агент хавбека хочет, чтобы отступные были меньше 35 млн евро

Теги Рома серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Николо Дзаньоло Футбол

«Галатасарай» предложил «Роме» 22 млн евро за хавбека Николо Дзаньоло.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, эта сумма подразумевает бонусы, выплаты которых добиться легко.

Также данный вариант договора включает пункт об отступных в размере 35 млн евро – но сторона футболиста добивается снижения этой суммы.

Самому итальянскому игроку предлагается 3 млн евро за сезон, но утверждается, что сейчас Дзаньоло интересуют не столько деньги, сколько возможность играть.

Тяжелое время Дзаньоло: клуб может отстранить его от матчей до конца сезона, а фанаты угрожают смертью

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3 комментария

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Marduhai
Дзаньоло - мощный и напористый парень , но с совершенно нулевым IQ. Партнеров вообще не видит, схватив мяч с ним никогда не расстается. Задолбал беспрерывными претензиями к судьям, как правило необоснованными, в каждой игре получает глупейшие карточки. Вдобавок, не нужен по амплуа... на острие имеются Абрахам и Белотти, как диспетчер нулевой, как латераль не отрабатывает в защите.
При ограниченном финансовом ресурсе, Маур вынужден играть ветеранами и за бесценок взятыми игроками, которые сидели на скамейке в др.клубах ( Матич, Вейналдум, Льоренте, да и Дибала был Ювентусу не нужен).
Полагаю, что Маур и Пинто правильно спят и видят как бы избавиться от этого борзого пацана и заполучить бабло на усиление команды...
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adil nabiev
Откуда у Галатасарая такие деньги?
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Любитель пожрать
Ну, может за 27 договорятся.
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