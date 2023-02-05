«Галатасарай» предложил «Роме» 22 млн евро с учетом бонусов, Дзаньоло – 3 млн за сезон. Агент хавбека хочет, чтобы отступные были меньше 35 млн евро

« » предложил «Роме» 22 млн евро за хавбека .

По данным журналиста , эта сумма подразумевает бонусы, выплаты которых добиться легко.

Также данный вариант договора включает пункт об отступных в размере 35 млн евро – но сторона футболиста добивается снижения этой суммы.

Самому итальянскому игроку предлагается 3 млн евро за сезон, но утверждается, что сейчас Дзаньоло интересуют не столько деньги, сколько возможность играть.

Тяжелое время Дзаньоло: клуб может отстранить его от матчей до конца сезона, а фанаты угрожают смертью