«Галатасарай» начал переговоры по Дзаньоло. «Рома» согласна только на продажу отстраненного игрока

Теги Рома серия А Италия Фенербахче Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Николо Дзаньоло Фабрицио Романо Футбол

Николо Дзаньоло, вступивший в конфликт с «Ромой», может продолжить карьеру в Турции.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, консультации по поводу возможного перехода 23-летнего полузащитника провели «Галатасарай» и «Фенербахче».

«Рома» сообщила этим клубам, что не отдаст Дзаньоло в аренду. Римляне готовы лишь к полноценному трансферу.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Галатасарай» начал официальные переговоры о трансфере итальянца.

Романо подтверждает, что «Рома» не отдаст Дзаньоло в аренду – возможна лишь продажа. Сейчас «Галатасарай» обсуждает условия сделки. Николо думает об этой возможности, так как сейчас он не входит в планы «Ромы».

Трансферное окно в Турции закрывается 8 февраля. Решающим днем для возможного перехода Дзаньоло в один из турецких клубов может стать понедельник.

Напомним, в ходе январского трансферного окна Дзаньоло подал запрос на трансфер из «Ромы», но клуб получил лишь одно официальное предложение – от «Борнмута». Приняв его, «Рома» поставила полузащитнику ультиматум – он должен был либо согласиться на трансфер в английский клуб, либо столкнуться с риском отстранения до конца контракта, который рассчитан до лета 2024 года.

Дзаньоло от перехода отказался, и «Рома» отстранила его. Вечером 30 января он передумал и согласился на трансфер в «Борнмут», но тут от сделки отказались уже англичане, которые крупно потратились зимой.

Сообщалось, что Дзаньоло может подать на «Рому» в суд.

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6 комментариев

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!!!Bata!!!
Ответ Тимофей Кушнир
Хотел в Милан, а в итоге получил предложения от Борнмута, Галатасарая и Фенербахче. Так ведь туркам ещё и не откажешь, а то просидишь полгода без футбола и всё. Глупая ситуация.
Ну Рабье ведь тоже сидел без клуба, но теперь вроде как играет и довольно не плохо.
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Старый Волк
Ответ !!!Bata!!!
Жаль пацана, ведь очень приличный игрок, не хотелось бы что бы он закончился как игрок! Я бы в Ювентус его хотел.
Покупай
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Aleksey Yashin
Если перейдёт, не нужно будет привыкать к новым клубным цветам)
Но вообще не уверен, что Галатасарай предложит что-то схожее с 30 млн Борнмута.
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Милан Тео 19
Вот и хорошо, тогда Зиеша летом в Милан! 👍
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!!!Bata!!!
Жаль пацана, ведь очень приличный игрок, не хотелось бы что бы он закончился как игрок! Я бы в Ювентус его хотел.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимофей Кушнир
Хотел в Милан, а в итоге получил предложения от Борнмута, Галатасарая и Фенербахче. Так ведь туркам ещё и не откажешь, а то просидишь полгода без футбола и всё. Глупая ситуация.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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