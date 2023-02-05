«Галатасарай» начал переговоры по Дзаньоло. «Рома» согласна только на продажу отстраненного игрока

, вступивший в конфликт с «Ромой», может продолжить карьеру в Турции.

По данным журналиста , консультации по поводу возможного перехода 23-летнего полузащитника провели «Галатасарай» и « ».

«Рома» сообщила этим клубам, что не отдаст Дзаньоло в аренду. Римляне готовы лишь к полноценному трансферу.

Как сообщает журналист , « » начал официальные переговоры о трансфере итальянца.

Романо подтверждает, что «Рома» не отдаст Дзаньоло в аренду – возможна лишь продажа. Сейчас «Галатасарай» обсуждает условия сделки. Николо думает об этой возможности, так как сейчас он не входит в планы «Ромы».

Трансферное окно в Турции закрывается 8 февраля. Решающим днем для возможного перехода Дзаньоло в один из турецких клубов может стать понедельник.

Напомним, в ходе январского трансферного окна Дзаньоло подал запрос на трансфер из «Ромы», но клуб получил лишь одно официальное предложение – от «Борнмута». Приняв его, «Рома» поставила полузащитнику ультиматум – он должен был либо согласиться на трансфер в английский клуб, либо столкнуться с риском отстранения до конца контракта, который рассчитан до лета 2024 года.

Дзаньоло от перехода отказался, и «Рома» отстранила его. Вечером 30 января он передумал и согласился на трансфер в «Борнмут», но тут от сделки отказались уже англичане, которые крупно потратились зимой.

Сообщалось, что Дзаньоло может подать на «Рому» в суд.