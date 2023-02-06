«Ман Сити» могут лишить очков или исключить из АПЛ, если финансовые нарушения докажут. Срока давности нет

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес чемпионшип финансовый фэйр-плей деньги Футбол

«Ман Сити» может получить серьезные наказания, если финансовые нарушения клуба докажут.

Сегодня АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10.

Как пишет The Times со ссылкой на правила АПЛ, у подобных нарушений нет срока давности.

Daily Mail уточняет, что в случае, если вина «Манчестер Сити» в финансовых нарушениях будет доказана, клуб может столкнуться с различными наказаниями вплоть до снятия очков и исключения из АПЛ.

«Ман Сити» пока не дал комментариев о сложившейся ситуации, но, как утверждает Daily Mail, готов «упорно» защищаться.

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78 комментариев

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Master Slova
Ответ Liquidozz
Пеп соскочит в этом случае (и правильно сделает)
неправильно!!
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*****Mr.Vaart_23*****
Пеп в ПСЖ ?)
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cektor
Ювентус переодевайся мы тебя узнали
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AF007
Ставь лойс если помнишь как Сити исключили из ЛЧ на 2 дня
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Joker17
Ответ Илья Игнатьев
МЮ тратит свои деньги, это якобы всё меняет)))
в смысле "якобы"? в этом и есть суть ФФП
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AlexPro2015
Не надо в чемпионшип, давайте к нам в ФНЛ!
+1
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Tiestorzn17
У Сити 10-ти летней давности не может не быть этих нарушений. Просто не может в принципе, там половина спонсоров и до сих пор рисованные.
Так что снятие очков для них минимальным наказанием должно быть.
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tackle by Moore
Ответ CyberUnited
А, ну еще лучше, а то так у мю и ливерпуля по 3. Оторвемся еще на одну чашку)
И Жузе на прессухах в Риме сможет теперь показывать всем четыре пальца
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GoodHP
Ответ Александра Александрова
Челси потратил 600 миллионов за лето и зиму , Сити при Гвардиоле потратил 1 миллиард 200 миллионов за 6 лет , но наказать нужно Сити , какой же это все абсурд ! Мю вообще потратил 1 миллиард 600 миллионов с 2013 года , все нормально !
Причинно-следственные связи не ваше
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Anttii
Ответ Александра Александрова
Челси потратил 600 миллионов за лето и зиму , Сити при Гвардиоле потратил 1 миллиард 200 миллионов за 6 лет , но наказать нужно Сити , какой же это все абсурд ! Мю вообще потратил 1 миллиард 600 миллионов с 2013 года , все нормально !
Да, всё нормально, потому что МЮ зарабатывал не через подставных спонсоров-однодневок, а за счёт силы бренда.
Да что уж там, МЮ в этот момент умудрялся огромный долг обслуживать, который повесили на него владельцы при покупке и этим же владельцам ещё порядка 150млн выплатили дивидендами за 10 лет.
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Всеволод Коледенков
Ответ Александра Александрова
Челси потратил 600 миллионов за лето и зиму , Сити при Гвардиоле потратил 1 миллиард 200 миллионов за 6 лет , но наказать нужно Сити , какой же это все абсурд ! Мю вообще потратил 1 миллиард 600 миллионов с 2013 года , все нормально !
МЮ зарабатывает намного больше Сити, первое окно после смены владельцев ФФП не контролирует, а Сити наказать да, потому что деньги из кармана в карман перекладывают, логично
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Илья Игнатьев
Ответ Александра Александрова
Челси потратил 600 миллионов за лето и зиму , Сити при Гвардиоле потратил 1 миллиард 200 миллионов за 6 лет , но наказать нужно Сити , какой же это все абсурд ! Мю вообще потратил 1 миллиард 600 миллионов с 2013 года , все нормально !
МЮ тратит свои деньги, это якобы всё меняет)))
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KMR
Ответ mr kovalsky
Да да, в АПЛ же нет коррупции, так и запишем
Ну если озвучили по МС...
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CyberUnited
Ответ tackle by Moore
Нарушения в расследовании по сезон 17/18 включительно. Если уж совсем до крайностей дойдет, то МЮ получит две чашки, ливер - одну. И на этом все
А, ну еще лучше, а то так у мю и ливерпуля по 3. Оторвемся еще на одну чашку)
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zigrik zigrik
Ох если им снимут очки за эти сезоны, то сколько титулов АПЛ добавяться ЛФК
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Юра Мисайлов
делаем ставки господа и запасаемся чипсами
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Joker17
Если отберут чемпионства, то у МЮ +2 титула, у Ливерпуля +1
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Spartakus1984
Ответ tackle by Moore
Снятие очков в этом сезоне - тупость несусветная. Снимать надо в сезонах где они получали свои нечестные преимущества. Так будет справедливо
Они их всегда получали
+1
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Spartakus1984
Ну неужели
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tackle by Moore
Ответ Stivi M.D.
Это надо было делать, когда Ливерпуль набирал 97 очков и не мог выиграть. Сейчас-то что. Позорники
Ну если сейчас снять с Сити 15 очков и добавить их ливеру - то может и не вылетите в этом сезоне...
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-1
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borasco
Ответ Александра Александрова
Челси потратил 600 миллионов за лето и зиму , Сити при Гвардиоле потратил 1 миллиард 200 миллионов за 6 лет , но наказать нужно Сити , какой же это все абсурд ! Мю вообще потратил 1 миллиард 600 миллионов с 2013 года , все нормально !
Ну увидим, возможно через лет 10 и про эти клубы выкатят что-нибудь.
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Гусейн Магомедрасулов
Боэли усмехнулся
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Arthas Northman
Возвращаемся к нулевые,где Челси и Ливерпуль в середине таблице, Арсенал, МЮ и Ньюкасл наверху,а Сити нет в АПЛ бгг
а Тоттенхэм по прежнему без трофеев)
+1
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+1
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Юрий Балышев
Давно не башляли,вот пора и шейховские мешки встряхнуть,все циклично Сити- ПСЖ- Нюкасл и в обратном порядке.
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tackle by Moore
Снятие очков в этом сезоне - тупость несусветная. Снимать надо в сезонах где они получали свои нечестные преимущества. Так будет справедливо
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-1
-1
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