«Ман Сити» могут лишить очков или исключить из АПЛ, если финансовые нарушения докажут. Срока давности нет

«Ман Сити» может получить серьезные наказания, если финансовые нарушения клуба докажут.

Сегодня АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10.

Как пишет The Times со ссылкой на правила АПЛ, у подобных нарушений нет срока давности.

Daily Mail уточняет, что в случае, если вина «Манчестер Сити» в финансовых нарушениях будет доказана, клуб может столкнуться с различными наказаниями вплоть до снятия очков и исключения из АПЛ.

« » пока не дал комментариев о сложившейся ситуации, но, как утверждает Daily Mail, готов «упорно» защищаться.