«Челси» нанял специалиста по развитию лидерских качеств – для выработки менталитета победителя

Теги Челси премьер-лига Англия сборная Новой Зеландии Тодд Боули Футбол

«Челси» нанял специалиста по развитию лидерских качеств, чтобы изменить менталитет команды.

Как пишет The Telegraph, теперь с футболистами лондонского клуба будет работать Джилберт Энока, который на протяжении 22 лет работал занимался развитием лидерских качеств и ментальных навыков у игроков сборной Новой Зеландии по регби.

Отмечается, что это будет не полноценное сотрудничество, а краткосрочные консультационные услуги.

Энока работал не только в регби, но и в крикете и нетболе. Работа с «Челси» станет для него первым опытом в футболе. Новые владельцы клуба во главе с Тоддом Боули ожидают, что Энока поможет развить новую культуру в «Челси» и поможет выработать у игроков менталитет победителя.

В командах, с которыми работал Энока, вводится политика «нет придуркам». Джилберт объяснял, что называет «придурками» тех, кто «ставит себя выше команды и думает, что имеет право на что-то или ожидает, что правила для них будут особыми».

В период работы с Энокой сборная Новой Зеландии по регби добилась значительных успехов, одержав две победы на чемпионатах мира подряд (2011, 2015).

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44 комментария

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Павел Храмов
Нетбол – это то, что во Челси сейчас играет
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Batitotti
Кто-то из руководства Челси на днях пересмотрел Цельнометаллическую оболочку.
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Theodor Herzl
Даже побеждать не нужно будет, менталитету победителей обучит какой-то чел. Вот это я понимаю, прогрессивный менеджмент.
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Sobachkin
Всегда удивлялись эти тренинг коучи, гребут бабки с руководства и вытирают дичь очевидно сотрудникам
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Андрес Бондаренко
Какому-то специалисту по успешному успеху повезло))
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Kirsan Sumbayev
Хаку танцевать заставит перед матчем. Пока соперник будет стоять на колене, "аристократы" будут топать ногами, орать непонятное и корчить устрашающие рожи...
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помню джанашия
Ответ здоровяк
Когда-то мужики закаляли лидерские качества в охоте на мамонтов с голыми руками, а не писали комменты в интернетах
А я думал, что охотой на мамонта, мужики заглушали чувство голода.
+2
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bm
А Поттера включили в список "слушателей"?))
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Andy93
Дурачок Тухель думал, что для этого нужно всякие Лиги чемпионов выигрывать, а вон оно как
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Shuller18
В тренерский штаб лучше наймите специалиста, главного
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& Co1366
Танец Хака новозеландских Маори перед каждым матчем?
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aseke
Чота ржу.
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GuruFutbola
А как вы хотели, только лучшие выигрывают лигу конференций)
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Sevuska
Теперь Челси перед каждым матчем будут исполнять традиционный танец Маори Хака для поднятия духа победителя 😎.

https://youtu.be/9wIWmG3K3hY
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red hikkikomori
Теперь перед каждым матчем футболисты Челси будут исполнять танцы игроков регбистов Новой Зеландии))
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Заяцволк
О, вот это для Кришти будет подходящей работой, раз с футболом не получилось. Он по сути сейчас и работает на этой должности у шейхов
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Трент Резнор
Уничтожить за полгода всё что выстраивали годами и устроить тимбилдинг 🤦🏼‍♂️
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Акира_1
Ответ Alexander Yavriantz
Спасибо, посмеялся. То есть Поттер это не может сделать? Что он тогда может?
Поттер хахаха. У него харизмы ноль. Он чисто манекен на бровки для общения с Боэли в Ватсаппе. 😆
+13
-2
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Serge Vendino
Ответ Фарид Харисов
Ну вот и я говорю, зачем такую резкую перестройку делать?
Ну, откровенно говоря, обновление команды напрашивалось. Во-первых, костяк, выигрывавший ЛЧ, не молодеет (Аспи, Силва, Канте, Жорж - ветераны, которые прогрессировать не будут, Рюдигер ушел), а во-вторых, даже той у команды не получалось конкурировать в чемпионате с Ливерпулем и МанСити. Другой вопрос, что действия Боули слишком радикальны и не укладываются в стандартную логику футбольного управления, но только время покажет, насколько он прав или нет.
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Акира_1
Все правильно, в этой команде давно пропал характер, а лидеров уже сто лет нет. Раньше всем соперниками тяжело было играть против Челси, а сейчас синие не могут не один большой клуб обыграть. Естественно, с психологией проблемы. 😔
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Гегенпрессинг Рангника
Менталитет победителя будет когда перестанут брать днищ по типу Мудрика из-за паспорта, 100 миллионов выкинули в мусорку
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cukken
Сейчас как попрет 😂
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Акира_1
Ответ Фарид Харисов
Нанимать специалиста по менталитету победителя для команды, которая 1,5 года назад и по счету и по игре разнесла всех в плей-офф ЛЧ? Что-то явно сломалось.
Не что-то, а интервью одного господина из Бельгии, который разрушил всю атмосферу в раздевалке, а потом собственное правительство своими руками добило клуб санкциями.
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Фарид Харисов
Ответ Serge Vendino
Сейчас в команде человек 20, не выигрывавших ЛЧ
Ну вот и я говорю, зачем такую резкую перестройку делать?
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Reece24
Эксперимента ради почему бы и нет. Но думаю тут многое зависит от личностей игроков и от тренера.
Дрогба или Терри вряд ли нуждались в этих консультациях.

Если все будут тренироваться и выкладываться, как Джеймс, например, то все будет хорошо.
Если же у тебя залетные игроки плаксы типа Лукаку, Зиеша, Пулишича или Обамы - то и результаты могут полететь вниз.
+2
-2
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