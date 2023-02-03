В клубах АПЛ полагают, что «Челси» специально пытался взорвать рынок зимой. Подход клуба к трансферам считают беспорядочным и нелогичным – на покупки смотрели с ужасом
Стало известно, как в клубах АПЛ относятся к активности «Челси» на трансферном рынке.
Этой зимой «Челси» потратил около 323 млн фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.
Как пишет The Athletic, часто в ходе общения между сотрудниками клубов АПЛ на тему активности «Челси» использовалось слово «разрушители». Широко распространено мнение о том, что «Челси» намеренно пытался «взорвать» трансферный рынок, потратив столь крупные суммы летом и зимой (зимой – в особенности, так как в ходе этого трансферного окна крупные трансферы осуществляются реже).
Высокопоставленный сотрудник клуба из топ-6 АПЛ винит «Челси» в том, что летом «будет карусель полузащитников за 100 млн фунтов» из-за перехода Энцо Фернандеса в лондонский клуб за 121 млн евро. Недовольство поведением «Челси» было высказано в контексте предстоящей борьбы за хавбека «Боруссии» Джуда Беллингема.
В других клубах на подход «Челси» к работе зимой смотрели с ужасом – его считают беспорядочным. Очевидно разочарование «Арсенала» из-за того, что «Челси» перехватил Михаила Мудрика, но, как отмечается, недовольны не только «канониры», а все клубы АПЛ. Конкуренты «Челси» не видели логики в действиях клуба. «Они повсюду. Они просто пытаются заключить сделки слева, справа и в центре», – сказал другой высокопоставленный сотрудник клуба-конкурента «Челси» по АПЛ.
Исполнительный директор другого клуба АПЛ сказал: «Все немного не в себе с тех пор, как пришел Тодд [Боули], а проект стал принадлежать владельцу. Это здорово, если есть структура, но, похоже, ее нет. Когда в «Челси» работали Марина [Грановская] и Брюс [Бак], они действовали профессионально. Распределение ролей было очевидным».
Зимой состав «Челси» пополнили Давид Фофана (10 млн фунтов), Андрей Сантос (18 млн фунтов), Бенуа Бадьяшиль (35 млн фунтов), Жоау Феликс (9,7 млн фунтов – плата за аренду), Михаил Мудрик (88,5 млн фунтов), Нони Мадуэке (29 млн фунтов), Мало Гюсто (26,3 млн фунтов) и Энцо Фернандес (106,8 млн фунтов).
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Нисон с эмблемой Челси на пиджаке (грозно): "Я не знаю кто ты, и где ты живешь, но я найду тебя и подпишу с тобой контракт на 8 лет!))
Какой ужасный перевод.
"после летнего трансферного окна сезона 2003/2004 в команде был чуть ли не новый состав: Уэйн Бридж, Глен Джонсон, Дэмьен Дафф, Жереми Нжитап, Джо Коул, Эрнан Креспо и другие. "
Вспомним ковидный сезон , в котором сломали наглым образом Ван Дейка и отняли победу у Ливерпуля с отменой чистого гола.
Независимая лаборатория косячила игроков Челси и Ливерпуля, хотя Мансити ходил "под куполом"
Вспомни матч ТТХ-Ливерпуль, когда красные за 10 дней отыграли 4 матча с перекошенным составом, а шпоры отдыхали 10 дней и не удалили Кейна за зверский подкат, но удалили Робертсона.
Это потерянные очки, которые в конце сезона аукнулись титулом. Напомнить кому посвистывали в прошлом году? ( Мансити и это риторический вопрос)
Не спорю, что Челси под давлением.
Напомнил же, что с Арсом в финале было уродство с удалениями и решениями арбитров.
По ходу прошлого сезона жалобы Тухеля были обоснованными.
Оба клуба страдают,а ты киваешь в побратима.