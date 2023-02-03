В клубах АПЛ полагают, что «Челси» специально пытался взорвать рынок зимой. Подход клуба к трансферам считают беспорядочным и нелогичным – на покупки смотрели с ужасом

Теги Челси премьер-лига Англия трансферы Брюс Бак Марина Грановская Тодд Боули Футбол

Стало известно, как в клубах АПЛ относятся к активности «Челси» на трансферном рынке.

Этой зимой «Челси» потратил около 323 млн фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.

Как пишет The Athletic, часто в ходе общения между сотрудниками клубов АПЛ на тему активности «Челси» использовалось слово «разрушители». Широко распространено мнение о том, что «Челси» намеренно пытался «взорвать» трансферный рынок, потратив столь крупные суммы летом и зимой (зимой – в особенности, так как в ходе этого трансферного окна крупные трансферы осуществляются реже).

Высокопоставленный сотрудник клуба из топ-6 АПЛ винит «Челси» в том, что летом «будет карусель полузащитников за 100 млн фунтов» из-за перехода Энцо Фернандеса в лондонский клуб за 121 млн евро. Недовольство поведением «Челси» было высказано в контексте предстоящей борьбы за хавбека «Боруссии» Джуда Беллингема.

В других клубах на подход «Челси» к работе зимой смотрели с ужасом – его считают беспорядочным. Очевидно разочарование «Арсенала» из-за того, что «Челси» перехватил Михаила Мудрика, но, как отмечается, недовольны не только «канониры», а все клубы АПЛ. Конкуренты «Челси» не видели логики в действиях клуба. «Они повсюду. Они просто пытаются заключить сделки слева, справа и в центре», – сказал другой высокопоставленный сотрудник клуба-конкурента «Челси» по АПЛ.

Исполнительный директор другого клуба АПЛ сказал: «Все немного не в себе с тех пор, как пришел Тодд [Боули], а проект стал принадлежать владельцу. Это здорово, если есть структура, но, похоже, ее нет. Когда в «Челси» работали Марина [Грановская] и Брюс [Бак], они действовали профессионально. Распределение ролей было очевидным». 

Зимой состав «Челси» пополнили Давид Фофана (10 млн фунтов), Андрей Сантос (18 млн фунтов), Бенуа Бадьяшиль (35 млн фунтов), Жоау Феликс (9,7 млн фунтов – плата за аренду), Михаил Мудрик (88,5 млн фунтов), Нони Мадуэке (29 млн фунтов), Мало Гюсто (26,3 млн фунтов) и Энцо Фернандес (106,8 млн фунтов).

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84 комментария

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AlexMSQ
Юмор о сегодняшнем Челси и о Тодде Боэли уже превратился в отдельный жанр Твиттера. Вот пара примеров:

К новости о снятии с Ювентуса 15 очков
Боэли: Где я могу их купить?

Под фото фрагмента фильма Заложница с Лиамом Нисоном
Нисон с эмблемой Челси на пиджаке (грозно): "Я не знаю кто ты, и где ты живешь, но я найду тебя и подпишу с тобой контракт на 8 лет!))
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Том Сойев
Это просто агония клуба перед возвратом к его былым доабрамовическим временам
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Плакса Джон ушел налево
Ответ Жирный Лукаку
Как это нет? Абрамович скупал Кежманов и Муту, Веронов с Кресло. РАА также взрывах рынок, это привычная практика после покупки клуба
Помню речевки или плакаты Челси « зачем нам Руни, у нас есть Муту» бггг
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Ринат Газимьзянов
Избавились от Абрамовича. Новые хозяева решили показать какие они крутые.Да и вообще если руководители европейского футбола закроют глаза, то это гонка к хорошему ничего не приведёт.Команды нижней части таблицы уже имеют бюджет равный любой топ команды из других топ чемпионатов.
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coldplay777
Они просто пытаются заключить сделки слева, справа и в центре

Какой ужасный перевод.
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Ванька-Манька
челси мерзкий позорный мешок, место которому в шипе, все любители футбола с этим согласны
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Mc′loud
Вот сегодня и посмотрим с Фулхэмом во что вся эта вакханалия выльется.
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Максим Фомин
Комментари радуют...Ох сейчас бы с дивана в россии учить американцев как нужно бизнес вести😂🤭
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Bugy
надеюсь это аукнется и приведет к определенным реформам в футболе в целом, потому что это ненормально.
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Павел Храмов
Да, да, конечно, Погба МЮ покупал за сотку еще несколько лет назад, летом Беллингем уйдёт тоже не меньше чем за 100, за Райса ВХЮ уже пару лет как просит ту же сотку, Арсенал предлагал 70 за Кайседо, но летом «будет карусель полузащитников за 100 млн фунтов» именно из-за покупки Энцо
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werowolf-gears
Ответ Карма такая карма
Ну да, ну да. Когда Погбу и Антони берут за 100 это норм, когда Барса берет за 100+ Дембеле Коутинью и Гризмана это норм, когда ПСЖ покупает Неймара за оверпрайс в истории тоже приемлемо. Даже когда Галактикос создавали в Мадриде то всё было норм. А щас всё, ужас. Лицемеры.
Ну тогда можно вспомнить 2003 и 2004 когда Челси закупался на сотни миллионов, которые сейчас были бы больше миллиарда
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pyatachyok
Ответ Лёха Жданчик
А на срок действия этого контракта глянь?)
И что с того, что срок? Игрок молодой, это не контракт на десять лет тридцатилетнему, что будет просто явной отсрочкой зарплаты. Если у тебя есть сотка на семь лет и долгая карьера впереди, а тебе предлагают двести на четыре года — ты откажешься? Нет. Так и чем страшна сотка на много лет?
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Ramiz Tamazanov
Ответ base_bale
Купили и купили. Ну и?
с Юве то очки зачем снимать
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Slavnov
челси ничего не поможет,теперь это середняк
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Маршал Чой Бол Сан
Исторический процесс никогда не терпит отклонения. челси - типичная аномалия, котоая со временем возвращается на свое место в топ 12. Не понимаю, зачем столько времени тратить на обсуждения плесени(?
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Marcus-light
Ответ Жирный Лукаку
Как это нет? Абрамович скупал Кежманов и Муту, Веронов с Кресло. РАА также взрывах рынок, это привычная практика после покупки клуба
Ваша правда
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Gonzoo
Если убрать Мудрика и Энцо, то у Челси понятные трансферы. Но эти два это что-то...
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Жирный Лукаку
Ответ Marcus-light
Да, но опять-таки, не 16 человек и не пацаны с половиной сезона на топ-уровня по стоимости лучших игроков мира.
Как это нет? Абрамович скупал Кежманов и Муту, Веронов с Кресло. РАА также взрывах рынок, это привычная практика после покупки клуба
+3
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Контрольный выстрел
Ответ Бахти 86
Теперь спокойно можно замахнуться на топ-4
ПримьерШип
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KeriLLo
Ответ Tybalt
«Челси» со своим новым владельцем, никто точно не знает, как они могут тратить столько денег... Никому не нравится, когда я говорю об этом. Если у вас нет бесконечных денег, нельзя измениться за одну ночь и подписать десять игроков. Я знаю, что являюсь частью «Ливерпуля», но если дела идут плохо, то тут я чувствую ответственность на 100%. Для меня главное — сделать все правильно, это то, что движет мной» ----------------------- в чём сарказм? это пятничное интервью перед матчем и ответ на вопрос журналистов. Ну-с, жду.ру
Ты сейчас серьёзно? Он сначала троллиь Челси по поводу Брайтона, потом несëт хрень про бесконечные деньги, о чëм вообще разговор.
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Marcus-light
Ответ borasco
Во времена пришествия Абрама, все было практически так же, скупал все что не приколочено, цены просто другие были "после летнего трансферного окна сезона 2003/2004 в команде был чуть ли не новый состав: Уэйн Бридж, Глен Джонсон, Дэмьен Дафф, Жереми Нжитап, Джо Коул, Эрнан Креспо и другие. "
Да, но опять-таки, не 16 человек и не пацаны с половиной сезона на топ-уровня по стоимости лучших игроков мира.
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гилберт
Прям как про Сталина. Челси взорвал рынок! Купил всех!!! Что будем делать товарищи? Что что...Завидовать.
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Лёха Жданчик
Ответ Абай Ахметкалиев
С какими "такими"? У Мудрика 109к в неделю базовая оплата, такой контракт потянет любой середняк АПЛ. Да даже зарубеж можно будет продать. У Энцо базовая оплата ниже, чем у Жоржа. Боули внедряет новую систему зарплат в клубе, единственное исключение - это Стерлинг, да, у него личка крупная, тяжело будет перепродать, если нужно будет, но у остальных более чем нормальная ЗП
А на срок действия этого контракта глянь?)
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borasco
Ответ Marcus-light
Даже во времена пришествия Абрамовича не было такой повальной закупки. Он пытался схватить всё что блестит - но многие отказали. Сейчас же такое ощущение, что Челси действительно купил всех, кого хотел
Во времена пришествия Абрама, все было практически так же, скупал все что не приколочено, цены просто другие были
"после летнего трансферного окна сезона 2003/2004 в команде был чуть ли не новый состав: Уэйн Бридж, Глен Джонсон, Дэмьен Дафф, Жереми Нжитап, Джо Коул, Эрнан Креспо и другие. "
+18
-1
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Tybalt
Ответ Акира_1
Не молчу, я про это 100 раз говорил, ибо Челси один из самых нелюбмых клубов в АПЛ. Вспомни, как в ковид играли школьники, но матч не перенесли при 11 больных игроках Челси. Как в финалах не засчиивают голы Лукаку и удаляют игроков Челси в матчах с Арсеналом. Эта новость тоже из этой серии, где другие клубы типа Сити и МЮ также закупаются на миллионы, но отдувается Челси как обычно. )
ладно, вычеркну твою эмоциональность.
Вспомним ковидный сезон , в котором сломали наглым образом Ван Дейка и отняли победу у Ливерпуля с отменой чистого гола.
Независимая лаборатория косячила игроков Челси и Ливерпуля, хотя Мансити ходил "под куполом"
Вспомни матч ТТХ-Ливерпуль, когда красные за 10 дней отыграли 4 матча с перекошенным составом, а шпоры отдыхали 10 дней и не удалили Кейна за зверский подкат, но удалили Робертсона.
Это потерянные очки, которые в конце сезона аукнулись титулом. Напомнить кому посвистывали в прошлом году? ( Мансити и это риторический вопрос)
Не спорю, что Челси под давлением.
Напомнил же, что с Арсом в финале было уродство с удалениями и решениями арбитров.
По ходу прошлого сезона жалобы Тухеля были обоснованными.
Оба клуба страдают,а ты киваешь в побратима.
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