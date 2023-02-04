Грэм Сунесс: «С Боули снимают штаны, он не знает цены игроков, которых покупает. За Энцо «Челси» заплатил наценку сверх наценки сверх наценки»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Сунесс Алексис Мак Аллистер Энцо Фернандес Тодд Боули Футбол

Грэм Сунесс высказался о трансферной политике «Челси».

В конце января лондонский клуб купил полузащитника Энцо Фернандеса у «Бенфики» за 121 миллион евро. 

«Основываясь на моем 18-месячном опыте работы тренером «Бенфики» в конце девяностых, я могу сказать без малейших сомнений, что ограниченный опыт парня в Примейре очень мало говорит о том, сможет ли он соответствовать этой цене или интенсивности игры в Премьер-лиге.

Никогда нельзя быть абсолютно уверенными, когда приглашаете игрока, кем бы он ни был. Но вы же не хотите платить такие деньги, не будучи настолько уверены в нем, насколько это возможно. Он должен обладать всеми необходимыми качествами, физическими и ментальными, чтобы справиться с этой задачей. Крупным игрокам нужно большое эго и большая уверенность в себе, чтобы совершить такой громкий переход, как этот.

Сможет ли Фернандес справиться с такой интенсивностью? Мы не знаем. Сможет ли он справиться с огромным ценником? Мы не знаем. В лучшем случае это риск на 40 миллионов фунтов. Он молодой человек с потенциалом и немногим больше.

Пункт об отступных в размере 107 миллионов фунтов, который «Челси» активировал, чтобы купить его, ничего не значит. В Португалии и других европейских странах клубы навязывают игрокам эти нелепые условия, зная, что никто не собирается их выполнять.

Они существуют для того, чтобы защищать клуб от более крупных хищников, которые хотят заполучить игроков. Они [португальские клубы] скажут, что игрок стоит 150 миллионов фунтов, и в конечном итоге согласятся на 60 миллионов. Идет процесс переговоров. Уникальность этой сделки в том, что «Челси» фактически выполнил все условия, потому что хотел его подписать прямо сейчас.

По моему опыту тренерской работы в Европе я могу честно сказать, что не могу припомнить, чтобы клуб действительно активировал этот пункт. «Бенфика» будет удивлена, если не шокирована, тем, что кто-то выплатил отступные. Я спрашиваю о том, о чем спрашивал семь месяцев назад: кто, черт возьми, консультирует Тодда Боли в «Челси»?

Он может быть американским инвестором с чрезвычайно глубокими карманами, который воображает себя хайроллером Премьер-лиги, но кто на самом деле предоставляет данные и оценивает стоимость игроков, которых он покупает?

Что касается Фернандеса, «Челси» заплатил наценку сверх наценки сверх наценки. Наценка из-за того, что это Премьер-лига. Наценка, потому что это «Челси». Наценка, потому что они хотел его прямо сейчас. 

Сравните Алексиса Мак Аллистера, его партнера по сборной Аргентины, который провел 80 матчей в Премьер-лиге за «Брайтон» и на чей счет гораздо меньше вопросов. Хороший возраст. Хороший опыт. Большое количество голов и результативных передач. Проверенный игрок Премьер-лиги. Я удивлен, что деньги не ушли на него.

Тревожные звоночки о «Челси» зазвенели для меня, как только Боули назначил себя «временным спортивным директором» и решил, в своей бесконечной мудрости, что ему не нужны в клубе три человека, которые успешно им управляли.

Мы не знаем, были ли Брюс Бак, Марина Грановская и Петр Чех выгнаны или ушли по собственному желанию. Но, несомненно, сохранение трех человек, сыгравших важную роль в успехе клуба, любой ценой имело бы смысл – хотя бы в краткосрочной перспективе?

Вместо этого Боули стал последним супербогатым бизнесменом, узнающим о нашем футболе на собственном горьком опыте, с него снимают штаны, когда дело доходит до трансферных сделок, из-за того, что не знает цены игроков, которых он покупает», – написал экс-тренер «Ливерпуля» в своей колонке.

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49 комментариев

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Акира_1
Ответ Den-is
Забавно, что пенсы обзывали Арсенал середняком и называли бестрофейником, хотя у Арсенала и чемпионств 13 на фоне 6 у Челси и кубков Англии 14 на фоне 8 у Челси. И Челси почти 100 лет с момента основания клуба ничем особо не мог похвастаться. Да и во второй дивизион Арсенал не сваливался в отличие от Челси. Помимо этого, тот период, который Арсенал находился в кризисе (2015-2022) он занимал места не ниже 8, а Челси умудрился аж 10 место в этот период занять с его-то финансовыми возможностями и 5 место тоже было. Но дурные фаны пенсов на каждый такой аргумент только и кидают "У нас 2 ЛЧ"))))) Я рад, что Челси снова возвращается к своим истокам и пусть пенсы вспомнят, как они злорадствовали, когда Арсенал и другие клубы, которые завоевывали свои титулы без огромной финансовой поддержки, лихорадило. Из грязи в князи и снова из князи в грязи.
Фанат Арсенала, который привык последние несколько сезонов сидеть даже без ЛЧ так вдохновлен нынешним местом Арсенала, что решил поагриться на единственного обладателя ЛЧ в Лондоне. Это забавно.
На клуб, который брал еврокубки, побеждая в финале Реал без Абрамовича. Так какой главный аргумент? Ах, ну да, конечно. История прошлого века, что он даже сам не видел никогда и понятия не имеет какой там был уровень футбола и стоимость игроков. Что тот футбол просто смешно сравнивать с нынешним. Человек движется к технологиям и развитию для будущего, фанат Арсенала движется только к истории прошлых веков.
Как же забавно смотреть на людей, живущих прошлым, а настоящее типа не так важно. В настоящем, где Арсенал в нулевых полостью растерял позиции не только перед Челси, но и Тоттенхэмом. Финал ЛЕ 2019, что может быть более убедительным доказательством? Да даже по подписчикам в социальных сетях Челси лучше, как и по титулам в 21 веке.
Нет я понимаю, что правда неприятна, но зачем лить мусор на Челси только потому, что он стал успешнее Арсенала?
В следующем сезоне ждём Арсенал в ЛЧ на привычном месте в середине таблицы, хотя для начала надо этот сезон ещё выиграть, чтоб не стать клоунами) 😂😂
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#KTBFFH
Ответ Den-is
Ну болейте вы за этот раздутый деньгами середняк. Кто вам мешает? Ну только не надо смеяться над достойными клубами, выигрывавшими огромное количество титулов до прихода шейхов, миллиардеров, олигархов в футбол, кто не выкидывает уймы денег на трансферы и не скупает в один сезон огромными пачками дорогостоящих игроков почти на каждую позицию и поэтому имеет меньше шансов выиграть ЛЧ, поскольку не выдерживают конкуренции с мешками)
Ты про сити, псж и ньюкасл? Огромная история…
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XavIniesta2008-2015
Боюсь спросить сколько наценок было тогда за Мудрика
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red blue Tyumen’
А к трансферу Мудрика нет вопросов? За Энцо переплатили раза в 1,5-2, так бывает в футболе, он молодой и на хайпе. Но 100 млн за шамана - вот где развод века
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Burel
Ответ deadjoker
Да что так всех бомбит то :) тратит чувак свои деньги так как считает нужным, законы не нарушает.
а ФФП не существует что ли ? Можно подумать, что мешок сам зарабатывает, у которого полтора болельщика за пределами Лондона
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Nikolai Maiorov
Боули сильно не обеднеет. Как в туалет сходить, 3 сотки всего лишь за ТО. Но по МакАлистару прав, 100%. Тем более Поттер с ним уже работал
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Den-is
Ну болейте вы за этот раздутый деньгами середняк. Кто вам мешает? Ну только не надо смеяться над достойными клубами, выигрывавшими огромное количество титулов до прихода шейхов, миллиардеров, олигархов в футбол, кто не выкидывает уймы денег на трансферы и не скупает в один сезон огромными пачками дорогостоящих игроков почти на каждую позицию и поэтому имеет меньше шансов выиграть ЛЧ, поскольку не выдерживают конкуренции с мешками)
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Сергей Кайзер
Ответ The Best
Бадиашиль мне тоже нравится очень,и он уже не первый мачт проводит на хорошем уровне.
Бенуа терминатор. Ещё будет и ошибаться, и даже привозить, но когда он в порядке - скала. Спустя несколько лет может стать незаменим, как Силва или Ван Дейк.
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David Avagyan
Ответ Акира_1
Какие вопросы к Энцо как к чемпиону мира и игроку клуба ЛЧ, которого не хотел отпускать его клуб в зимний период, поэтому заплачены оступные. Я понимаю сомнительный трансфер Мудрика из Украины за такую сумму, но Энцо. 🤭
Да ты что он в конце 90х роботал в Бенфике и как известно с этого времени ничего не изменилось ему виднее
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Блуждающий странник
Ответ The Best
Бадиашиль мне тоже нравится очень,и он уже не первый мачт проводит на хорошем уровне.
Бадиашиль тоже очень крут, согласен. Острее вингеров был и в обороне надежен
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Burel
Мешок без истории - главное посмешище года 😂
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aidos_1979
Ответ Ярик01
А если это осознано, и Боули раскручивают инфляцию в европейском футболе, чтобы выдавить бедных конкурентов.
чтобы выдавить бедных конкурентов.

Так он этим и занимается вылавливая челси в чемпионшип)))
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The Best
Ответ Блуждающий странник
Из всех трансферов только Энцо пока и показал высочайший уровень. За мощного опорника с пассом всегда переплатить можно, на рынке таких игроков больше нет, да и показывал он себя и в системе Бенфики и в сборной, а вот набрать молодых вингеров за оверпрайс без опыта. Почему из всех трансферов он выбрал Энцо, один из самых адекватных переходов? Почему не про нового Азара, которого не было на поле?
Бадиашиль мне тоже нравится очень,и он уже не первый мачт проводит на хорошем уровне.
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Den-is
Ответ Prokuror Prokurorov
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Ну и что ты хотел сказать этим?))) Где ответные аргументы по существу?))) Увидел лишь всплеск эмоций))) Статистику встреч Арсенала и Челси открой. У кого больше побед?))
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Khairba4i
Ответ Блуждающий странник
Из всех трансферов только Энцо пока и показал высочайший уровень. За мощного опорника с пассом всегда переплатить можно, на рынке таких игроков больше нет, да и показывал он себя и в системе Бенфики и в сборной, а вот набрать молодых вингеров за оверпрайс без опыта. Почему из всех трансферов он выбрал Энцо, один из самых адекватных переходов? Почему не про нового Азара, которого не было на поле?
Согласен, мощных молодых опорников с пасом в нынешнем футболе очень мало. Придется находить их в академии или покупать втридорога. А таких игроков как Мудрик очень много и платить за него 100 миллионов - бессмысленно. Вон «многообещающего» Антони купили за 100 миллионов, а у него даже правой ноги нет.
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Денис Забелин
Просто ему лень на рынок ехать, тапки надел и в магазине под домом все купил.
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Prokuror Prokurorov
Ответ Den-is
Не позорься. Набери в гугле все сезоны Челси и все сезоны Арсенала. Арсенал и Челси не 20 лет существуют))) У Арсенала нет кубка второго дивизиона)))))
Комментарий удален
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Den-is
Ответ Prokuror Prokurorov
За 20 летнюю историю ФК Чукотка 2003, Арсенал всего лишь в третий раз закончит сезон выше синих, а распальцовочка у Канониров такая, будто квадрапл взяли. Вот это действительно забавно и смешно.
Не позорься. Набери в гугле все сезоны Челси и все сезоны Арсенала. Арсенал и Челси не 20 лет существуют))) У Арсенала нет кубка второго дивизиона)))))
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6kMz
Ответ whereissuso
После крупных международных турниров всегда следуют импульсивные покупки и почти каждый раз они оказываются пустой тратой денег.
Не всегда
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David Avagyan
Ответ Burel
Комментарий удален модератором
Что значит без истории?
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David Avagyan
Ответ Burel
зачем сравнивать Арсенал с мешком без истории, который поднялся лишь благодаря искусственному вливанию бабла, да ещё украденного у русского народа. У него и истинных болельщиков нет
Что значит без истории?И сколько ЛЧ у Арсенала с историей?
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EminenceGrise
Прям хочется подписаться под каждым словом!
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Felp
Там за Белингема уже цена выставлена 100-120, еще до покупки Энцо
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Prokuror Prokurorov
Ответ Den-is
Забавно, что пенсы обзывали Арсенал середняком и называли бестрофейником, хотя у Арсенала и чемпионств 13 на фоне 6 у Челси и кубков Англии 14 на фоне 8 у Челси. И Челси почти 100 лет с момента основания клуба ничем особо не мог похвастаться. Да и во второй дивизион Арсенал не сваливался в отличие от Челси. Помимо этого, тот период, который Арсенал находился в кризисе (2015-2022) он занимал места не ниже 8, а Челси умудрился аж 10 место в этот период занять с его-то финансовыми возможностями и 5 место тоже было. Но дурные фаны пенсов на каждый такой аргумент только и кидают "У нас 2 ЛЧ"))))) Я рад, что Челси снова возвращается к своим истокам и пусть пенсы вспомнят, как они злорадствовали, когда Арсенал и другие клубы, которые завоевывали свои титулы без огромной финансовой поддержки, лихорадило. Из грязи в князи и снова из князи в грязи.
За 20 летнюю историю ФК Чукотка 2003, Арсенал всего лишь в третий раз закончит сезон выше синих, а распальцовочка у Канониров такая, будто квадрапл взяли. Вот это действительно забавно и смешно.
+1
-3
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DolJun
Ответ Уолтер Собчак
Да причем тут это? Сейчас все говорят о трансферном безумии "Челси", про Нуньеса никто не вспоминает.
ок, давай про это. можешь пояснить в чем безумие?
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