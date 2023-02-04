высказался о трансферной политике «Челси».

В конце января лондонский клуб купил полузащитника у «Бенфики» за 121 миллион евро.

«Основываясь на моем 18-месячном опыте работы тренером «Бенфики» в конце девяностых, я могу сказать без малейших сомнений, что ограниченный опыт парня в Примейре очень мало говорит о том, сможет ли он соответствовать этой цене или интенсивности игры в Премьер-лиге.

Никогда нельзя быть абсолютно уверенными, когда приглашаете игрока, кем бы он ни был. Но вы же не хотите платить такие деньги, не будучи настолько уверены в нем, насколько это возможно. Он должен обладать всеми необходимыми качествами, физическими и ментальными, чтобы справиться с этой задачей. Крупным игрокам нужно большое эго и большая уверенность в себе, чтобы совершить такой громкий переход, как этот.

Сможет ли Фернандес справиться с такой интенсивностью? Мы не знаем. Сможет ли он справиться с огромным ценником? Мы не знаем. В лучшем случае это риск на 40 миллионов фунтов. Он молодой человек с потенциалом и немногим больше.

Пункт об отступных в размере 107 миллионов фунтов, который «Челси» активировал, чтобы купить его, ничего не значит. В Португалии и других европейских странах клубы навязывают игрокам эти нелепые условия, зная, что никто не собирается их выполнять.

Они существуют для того, чтобы защищать клуб от более крупных хищников, которые хотят заполучить игроков. Они [португальские клубы] скажут, что игрок стоит 150 миллионов фунтов, и в конечном итоге согласятся на 60 миллионов. Идет процесс переговоров. Уникальность этой сделки в том, что «Челси» фактически выполнил все условия, потому что хотел его подписать прямо сейчас.

По моему опыту тренерской работы в Европе я могу честно сказать, что не могу припомнить, чтобы клуб действительно активировал этот пункт. «Бенфика» будет удивлена, если не шокирована, тем, что кто-то выплатил отступные. Я спрашиваю о том, о чем спрашивал семь месяцев назад: кто, черт возьми, консультирует Тодда Боли в «Челси»?

Он может быть американским инвестором с чрезвычайно глубокими карманами, который воображает себя хайроллером Премьер-лиги, но кто на самом деле предоставляет данные и оценивает стоимость игроков, которых он покупает?

Что касается Фернандеса, «Челси» заплатил наценку сверх наценки сверх наценки. Наценка из-за того, что это Премьер-лига. Наценка, потому что это «Челси». Наценка, потому что они хотел его прямо сейчас.

Сравните Алексиса Мак Аллистера, его партнера по сборной Аргентины, который провел 80 матчей в Премьер-лиге за «Брайтон» и на чей счет гораздо меньше вопросов. Хороший возраст. Хороший опыт. Большое количество голов и результативных передач. Проверенный игрок Премьер-лиги. Я удивлен, что деньги не ушли на него.

Тревожные звоночки о « » зазвенели для меня, как только назначил себя «временным спортивным директором» и решил, в своей бесконечной мудрости, что ему не нужны в клубе три человека, которые успешно им управляли.

Мы не знаем, были ли Брюс Бак, Марина Грановская и Петр Чех выгнаны или ушли по собственному желанию. Но, несомненно, сохранение трех человек, сыгравших важную роль в успехе клуба, любой ценой имело бы смысл – хотя бы в краткосрочной перспективе?

Вместо этого Боули стал последним супербогатым бизнесменом, узнающим о нашем футболе на собственном горьком опыте, с него снимают штаны, когда дело доходит до трансферных сделок, из-за того, что не знает цены игроков, которых он покупает», – написал экс-тренер «Ливерпуля» в своей колонке.