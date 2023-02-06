«Тоттенхэм» не продаст Кейна другому клубу АПЛ летом. Харри может продлить контракт – переговоров не было после неудачи с трансфером в «Сити»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Наполи Тоттенхэм Харри Кейн Виктор Осимхен Футбол

«Тоттенхэм» не собирается продавать форварда Харри Кейна другому клубу АПЛ.

По данным The Times, если этим летом «шпоры» и решат отпустить лучшего бомбардира в своей истории, то только в зарубежную команду.

При этом Кейн дал понять, что может быть готов начать переговоры с лондонцами о продлении контракта, рассчитанного до лета 2024 года. Эта тема сторонами не обсуждалась после попытки нападающего перейти в «Манчестер Сити».

Также утверждается, что «Манчестер Юнайтед» на данном этапе больше заинтересован в приобретении форварда «Наполи» Виктора Осимхена, чем Кейна.

«Тоттенхэм» привычно грохнул «Сити» дома. У Кейна – 200 голов в АПЛ и рекорд, у Холанда – 0 ударов

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23 комментария

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Чёрный тюльпан
Ответ Я всех их сделал
С одной стороны у Кейна последний шанс на серьёзные трофеи при переходе в ту же Баварию, а с другой есть смысл остаться, побить рекорд Ширера и вписать себя в историю. Да и ЛЧ никто нигде не гарантирует, это во многом лотерея, тот же Мбаппе шестой год в ПСЖ и так же как Кейн имеет один проигранный финал. Возможно лучше продлиться на пару лет ещё со шпорами, стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ и уж потом пусть даже в 33 года куда-то перейти, может и бесплатно. Левандовски вон в 34 года за 50 млн купили, а бесплатного Кейна с руками оторвут, если не сбавит сильно в результативности в следующие пару сезонов.
Рекорд по голам за Тоттенхэм он уже поставил. Ему ничего не мешает не продляться, а добить действующий контракт, после чего перейти в статусе свободного агента в любой из клубов АПЛ, которые борются за трофеи, чтобы и рекорд голов попробовать побить в лиге и хоть что-то выиграть. К 33 годам он может и сдать, либо травмы сказаться, что либо дальше продляться в качестве легенды клуба, завершая в нём карьеру, либо и искать клуб +- равный по силе, но получить подписные бонусы. Ведь может случиться так, что если он сейчас или в следующем году не перейдёт, то клубы, которые в нём нуждаются, просто купят кого-то другого и на долгие годы, а ему банально некуда будет переходить, точнее менять шило на мыло.
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Shadow1882
Дай бог останется
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jxmazefan
Хз че вы хотите Кейна сплавить
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jxmazefan
Ответ giggs1991@bk.ru
Кейн, конечно, очень странный человек… он скоро может стать игроком с САМЫМ БОЛЬШИМ количество голов за всю историю АПЛ, который за свою карьеру не выиграл ни одного трофея! Это будет какой-то провал, если честно… Хочешь стать чемпионом Англии? Ну перейди ты в МЮ, к примеру. Как это сделали в своё время Майкл Оуэн и Ван Перси. Оба в своих клубах феерили, но у обоих не были ни одной золотой медали АПЛ. Перешли в МЮ под конец карьеры и по разу стали чемпионами Англии. Какого чёрта он и дальше торчит в ТТХ и не переходит в другой клуб - загадка 🤦🏻‍♂️
Так а смысл в такой медали как у Майкла Оуэна
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LLiriKK
Ответ Андрей Тишкович
Показать внукам медаль чемпиона АПЛ или кубка Англии понтовей чем грамоту почётного бомбардира Тоттенхема нужно рискнуть успеть запрыгнуть в уходящий поезд
Хорошо, что Кейн едва ли рассуждает о своей карьере в категории «понтовости».
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Андрей Тишкович
Показать внукам медаль чемпиона АПЛ или кубка Англии понтовей чем грамоту почётного бомбардира Тоттенхема нужно рискнуть успеть запрыгнуть в уходящий поезд
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Леонид Ботвинник
Думаю без шаманов, заказанных Леви , дело не обошлось - приворожили.
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Momos
Кейн хотел в Сити перейти?
Вот уж не думал, что у него IQ, как у рыбки.
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Я всех их сделал
С одной стороны у Кейна последний шанс на серьёзные трофеи при переходе в ту же Баварию, а с другой есть смысл остаться, побить рекорд Ширера и вписать себя в историю. Да и ЛЧ никто нигде не гарантирует, это во многом лотерея, тот же Мбаппе шестой год в ПСЖ и так же как Кейн имеет один проигранный финал. Возможно лучше продлиться на пару лет ещё со шпорами, стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ и уж потом пусть даже в 33 года куда-то перейти, может и бесплатно. Левандовски вон в 34 года за 50 млн купили, а бесплатного Кейна с руками оторвут, если не сбавит сильно в результативности в следующие пару сезонов.
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Владимир Владимирович
Теперь наоборот мне кажется Кейн сделает максимум возможное чтобы сменить обстановку, благо и рекорд Гривза всё таки побил, теперь можно и валить из бестрофейника, врядле в ближайшее время шпоры смогут выиграть трофей, уж тем более АПЛ
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giggs1991@bk.ru
Кейн, конечно, очень странный человек… он скоро может стать игроком с САМЫМ БОЛЬШИМ количество голов за всю историю АПЛ, который за свою карьеру не выиграл ни одного трофея! Это будет какой-то провал, если честно… Хочешь стать чемпионом Англии? Ну перейди ты в МЮ, к примеру. Как это сделали в своё время Майкл Оуэн и Ван Перси. Оба в своих клубах феерили, но у обоих не были ни одной золотой медали АПЛ. Перешли в МЮ под конец карьеры и по разу стали чемпионами Англии. Какого чёрта он и дальше торчит в ТТХ и не переходит в другой клуб - загадка 🤦🏻‍♂️
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Street Fighter
Ответ llolishe
Бавария только остается)
Даже если он и уйдёт, то скорее всего останется в АПЛ
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Street Fighter
Если Шпоры провалятся в этом сезоне, пролетят мимо ЛЧ, и вдобавок уйдёт Конте — Кейн сам попросится на выход. И уйдёт ведь, ведь остался лишь год по контракту, и можно будет это использовать как давление на руководство,мол, получите за меня деньги, пока у вас ещё есть возможность. Посмотрим, что будет
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Гусейн Магомедрасулов
зато станет легендой
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заратустра-будрайтис
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
ну Тотти же был. Иммобиле есть. теперь и Кейн будет. легенды.
А Иммобиле по какому принципу в списке? Тотти и Кейн всю карьеру в одном клубе ( ну Кейн не в одном, но всю взрослую карьеру), а Иммобиле уехал из одного клуба в другую страну, потом еще в одну страну, потом вернулся в Италию, но уже в другой клуб
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llolishe
Бавария только остается)
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Адепт Суперлиги
И тут прибегает Боэли..
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alexis2020
Кейн как "премудрый пескарь"
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
ну Тотти же был. Иммобиле есть. теперь и Кейн будет.
легенды.
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Тен мать его Хаг
Тоттенхэм–Кейну: Ты никуда не пойдешь
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Фут.Боль
Так и доиграет в Тоттенхэме, а разговоры о переходе так и останутся разговорами.
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DolJun
кейн конечно фееричная легенда если продлится)
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REALITY
Жаль … мог зацепить трофей 🏆
Своей карьерой заслужил
+3
-1
+2
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