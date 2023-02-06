«Тоттенхэм» не продаст Кейна другому клубу АПЛ летом. Харри может продлить контракт – переговоров не было после неудачи с трансфером в «Сити»

«Тоттенхэм» не собирается продавать форварда другому клубу АПЛ.

По данным The Times, если этим летом «шпоры» и решат отпустить лучшего бомбардира в своей истории, то только в зарубежную команду.

При этом Кейн дал понять, что может быть готов начать переговоры с лондонцами о продлении контракта, рассчитанного до лета 2024 года. Эта тема сторонами не обсуждалась после попытки нападающего перейти в «Манчестер Сити».

Также утверждается, что « » на данном этапе больше заинтересован в приобретении форварда « » , чем Кейна.

«Тоттенхэм» привычно грохнул «Сити» дома. У Кейна – 200 голов в АПЛ и рекорд, у Холанда – 0 ударов