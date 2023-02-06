Ширер о своем рекорде по голам в АПЛ: «Кейн побьет его, если останется в Англии и не будет травмироваться. Вопрос времени»

считает, что побьет его рекорд по голам в АПЛ.

Вчера нападающий « » отличился в игре с «Манчестер Сити» (1:0), и этот мяч стал для него 200-м в АПЛ. На счету Ширера 260 голов в лиге.

«Я совершенно спокоен. Знаю, как сильно Харри хочет этого, – он мне говорил. Это нормально, потому что я был таким же. Если не будет травм, а Кейн останется в Англии, то он сделает это. Это просто вопрос времени. Он делает то же, что и великие бомбардиры. Не так много форвардов лучше него.

Кейн – лишь третий игрок, забивший в АПЛ 200 голов. Только мы с Руни делали это, так что это небольшой клуб.

Его форма так же хороша, как и всегда. «Тоттенхэм» играет не так хорошо, но это, похоже, на него вообще не влияет.

Чемпионат мира очень его разочаровал, но, как я думаю, после него он стал ментально сильнее, чем когда-либо, и это меня не удивляет. Я его огромный фанат. Это невероятный игрок.

Этот рекорд уже очень давно принадлежит мне, и я всегда говорил, что однажды он от меня уйдет. Я думал, что у Руни был отличный шанс его побить, но в какой-то момент его темп замедлился, а потом он уехал в Америку.

Однажды это произойдет. И если это сделает Кейн, то я стану первым, кто пожмет ему руку», – сказал Ширер.

«Тоттенхэм» привычно грохнул «Сити» дома. У Кейна – 200 голов в АПЛ и рекорд, у Холанда – 0 ударов