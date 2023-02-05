Кейн забил 200-й гол в АПЛ – лишь Ширер и Руни достигали этой отметки. Харри сделал это быстрее всех

быстрее всех в истории забил 200 голов в АПЛ.

Двухсотый мяч в лиге форвард « » забил в ворота «Манчестер Сити».

Кейн стал третьим игроком после (260 голов) и (208 голов), достигшим этой отметки.

При этом Харри потребовалось меньше всех матчей для этого – 304. Ширер забил 200-й гол в в 306-м матче, Руни – в 462-м.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.