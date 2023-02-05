Кейн забил 200-й гол в АПЛ – лишь Ширер и Руни достигали этой отметки. Харри сделал это быстрее всех
Харри Кейн быстрее всех в истории забил 200 голов в АПЛ.
Двухсотый мяч в лиге форвард «Тоттенхэма» забил в ворота «Манчестер Сити».
Кейн стал третьим игроком после Алана Ширера (260 голов) и Уэйна Руни (208 голов), достигшим этой отметки.
При этом Харри потребовалось меньше всех матчей для этого – 304. Ширер забил 200-й гол в АПЛ в 306-м матче, Руни – в 462-м.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
А то будет как Решфорд-без АПЛ и ЛЧ
600 млн и борьба за ЛК и не до такого доведут))