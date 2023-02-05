Кейн забил 200-й гол в АПЛ – лишь Ширер и Руни достигали этой отметки. Харри сделал это быстрее всех

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Ньюкасл премьер-лига Англия Алан Ширер Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн быстрее всех в истории забил 200 голов в АПЛ.

Двухсотый мяч в лиге форвард «Тоттенхэма» забил в ворота «Манчестер Сити».

Кейн стал третьим игроком после Алана Ширера (260 голов) и Уэйна Руни (208 голов), достигшим этой отметки.

При этом Харри потребовалось меньше всех матчей для этого – 304. Ширер забил 200-й гол в АПЛ в 306-м матче, Руни – в 462-м.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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30 комментариев

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hwttm264n2
Давай уже в Баварию ,здесь всё доказал
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Benner
Ответ DolJun
так и не менял, ведь для того чтобы поменять нужны хотя бы деньги, а у фк мем денег нет)
Денег нет? Хахаах)) А откуда 600 млн на всяких поленьев для борьбы за зону ЛК?)
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DolJun
Ответ Benner
Я хз когда Лапорта свое имя на боулинг поменял)) Но ты прав, поводов ржать он дает ежедневно))
так и не менял, ведь для того чтобы поменять нужны хотя бы деньги, а у фк мем денег нет)
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Визувий
Ответ llolishe
В топ клуб лучше бы ушел и выиграл серьезный трофей А то будет как Решфорд-без АПЛ и ЛЧ
Хоть какой то бы трофей выиграл)У Решфорда они есть)
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Марсель Объелся
Ответ stas82
Забыли про Леброна
Леброн уже на другом этапе. Он уже на этой неделе рекордсменом станет
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Визувий
А ведь Ширер и Кейн очень похожие по своей карьере. Оба играли за хороший середняк часто претендующий на трофеи но так ничего и не взявший.
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llolishe
В топ клуб лучше бы ушел и выиграл серьезный трофей
А то будет как Решфорд-без АПЛ и ЛЧ
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stas82
Ответ Марсель Объелся
Клуб 200 в АПЛ прям как клуб 800 в НХЛ. Овечкин и Кейн сейчас где то на одной стадии
Забыли про Леброна
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Benner
Ответ DolJun
ты-то понятно ржешь, ведь лапорта дает поводы ржать над фк мем ежедневно)
Я хз когда Лапорта свое имя на боулинг поменял)) Но ты прав, поводов ржать он дает ежедневно))
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DolJun
Ответ Benner
Почему ждут? Они уже обеспечиваются главным фк мемом)) Вот фэны фк мема не знают плакать или ржать с 600 млн и борьбы за ЛК))Я предпочитаю ржать)
ты-то понятно ржешь, ведь лапорта дает поводы ржать над фк мем ежедневно)
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Benner
Ответ DolJun
а какая может быть путаница? фк мем не смог себе заща подписать потому что положился на пиратский софт) а в ле их ждет деклассирование от мю походу, ведь главный тащер сломан, а значит нас ждут очередные рофлы)
Почему ждут? Они уже обеспечиваются главным фк мемом)) Вот фэны фк мема не знают плакать или ржать с 600 млн и борьбы за ЛК))Я предпочитаю ржать)
+2
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DolJun
Ответ Benner
Ты о чем? Фк мем с составом на 2 млрд готовится от школьников Боруссии вылетать)) Не путай))
а какая может быть путаница? фк мем не смог себе заща подписать потому что положился на пиратский софт) а в ле их ждет деклассирование от мю походу, ведь главный тащер сломан, а значит нас ждут очередные рофлы)
0
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rusichi
Кен -один из лучших нападающих в мире. Верен клубу. Заслуживает уважения и...большего до окончания карьеры....
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закрыт по беспределу
Мощь!
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Benner
Ответ DolJun
чего глоры фк мем будут плакать? их любимый клуб ща готовится в ле против мю играть)
Ты о чем? Фк мем с составом на 2 млрд готовится от школьников Боруссии вылетать)) Не путай))
+3
-1
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DolJun
Ответ Benner
Плачут сейчас глоры фк мем)) 600 млн и борьба за ЛК и не до такого доведут))
чего глоры фк мем будут плакать? их любимый клуб ща готовится в ле против мю играть)
+1
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Redmurza
Ответ Марсель Объелся
Клуб 200 в АПЛ прям как клуб 800 в НХЛ. Овечкин и Кейн сейчас где то на одной стадии
НХЛ очевидно лучшая лига мира в своем спорте, АПЛ одна из нескольких.
+2
-2
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Benner
Ответ DolJun
вполне) а что ты сделаешь? заплачешь?)
Плачут сейчас глоры фк мем))
600 млн и борьба за ЛК и не до такого доведут))
+3
-2
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DolJun
Ответ Benner
С 10 места хорошо шутится?
вполне) а что ты сделаешь? заплачешь?)
+1
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Пароль Логинов
Был бы отличным заменом Бензема
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Ден Ден
Обойдёт Руни в ближайшее время, а вот рекорд Ширера выглядит очень солидно. Хотя Кейну летом только 30 исполнится, есть реальные шансы, если оставаться в АПЛ
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Benner
Ответ DolJun
куда как не в ворота манчестерского филиала фк мем он это мог сделать)
С 10 места хорошо шутится?
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ljolik888
Есть шанс стать первым в этом списке , чего ему и пожелаю !
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DolJun
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-10
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aidos_1979
Кейн-машина!
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