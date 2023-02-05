Сунесс о Кейне: «Харри действительно великий игрок. Его наследие определяет статистика – он уже наверху»

высказался о .

«Я думаю, статистика будет определять, как будут смотреть на его наследие. Он уже там, наверху, с другими парнями. Для меня лучшим английским нападающим был , и поскольку я работал с ним, я буду думать так же, если Харри превзойдет его [рекорд в Премьер-лиге].

Харри говорил, что пять лет назад он скорее видел себя игроком, похожим на , и я подумал, что это странно, учитывая, что он отличный бомбардир.

Понятно, о чем он думает и почему он так сказал. У него потрясающий дар – он видит картинку и отлично бьет по мячу, реализуя то, что видит. Он просто действительно великий футболист», – сказал экс-тренер «Ливерпуля».

Кейн забил единственный гол в матче « » против «Манчестер Сити» (1:0) в 22-м туре АПЛ. Этот гол стал для него 267-м за «Тоттенхэм» во всех турнирах, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории клуба, обойдя Джимми Гривза. В АПЛ этот гол стал для Кейна 200-м – кроме него этой отметки удалось достичь лишь Алану Ширеру (260 голов) и Уэйну Руни (208 голов).