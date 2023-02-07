Федерация футбола Турции пожертвовала миллион евро пострадавшим от землетрясения

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Федерация футбола Турции пожертвовала 20 миллионов лир пострадавшим от землетрясения.

В понедельник утром в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. По последним данным, погибло 2316 человек, еще 13293 человека ранены.

«Наши сердца бьются вместе с нашими братьями и сестрами, которые в настоящее время извлечены из-под завалов или ждут, когда их вытащат. Мысли всей Турции о тех, которые страдает сегодня.

Мы запускаем нашу благотворительную кампанию и жертвуем 20 миллионов лир (около 1 млн евро – прим. Sports.ru). Мы считаем, что все вместе мы залечим раны после этого землетрясения, которое стало одной из величайших катастроф, с которыми наша страна столкнулась за последнее время.

Приглашаем всех членов наших национальных сборных, клубы и их руководителей, всех наших футболистов, тренеров, судей, болельщиков поддержать нашу кампанию пожертвованиями», – говорится в заявлении Федерации футбола Турции.

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6 комментариев

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Нефанатик
Ответ Барсик Юрана
Но согласись, это исторически наши земли!
Исторически твоего там ничего нет.
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Лукашин Петр
Ответ Барсик Юрана
Но согласись, это исторически наши земли!
А Калининград, Курилы и Карелия исторически земли Германии, Японии и Финляндии соответственно, давайте и тут наведем историческую справедливость?
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Барсик Юрана
Ответ Лукашин Петр
После начала войны в Украине и ежедневных сводок с погибшими людьми и разбомбленными домами, как-то даже не вызывает ужас результаты подобных катаклизмов. Грустно, что душа черствеет как у маньяков и циников, развязавших весь этот ужас…
Но согласись, это исторически наши земли!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Ответочка от Швеции
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лукашин Петр
После начала войны в Украине и ежедневных сводок с погибшими людьми и разбомбленными домами, как-то даже не вызывает ужас результаты подобных катаклизмов. Грустно, что душа черствеет как у маньяков и циников, развязавших весь этот ужас…
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Пако
Соболезную безвинным жертвам стихии ...
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