Федерация футбола Турции пожертвовала миллион евро пострадавшим от землетрясения

Федерация футбола Турции пожертвовала 20 миллионов лир пострадавшим от землетрясения.

В понедельник утром в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. По последним данным, погибло 2316 человек, еще 13293 человека ранены.

«Наши сердца бьются вместе с нашими братьями и сестрами, которые в настоящее время извлечены из-под завалов или ждут, когда их вытащат. Мысли всей Турции о тех, которые страдает сегодня.

Мы запускаем нашу благотворительную кампанию и жертвуем 20 миллионов лир (около 1 млн евро – прим. Sports.ru). Мы считаем, что все вместе мы залечим раны после этого землетрясения, которое стало одной из величайших катастроф, с которыми наша страна столкнулась за последнее время.

Приглашаем всех членов наших национальных сборных, клубы и их руководителей, всех наших футболистов, тренеров, судей, болельщиков поддержать нашу кампанию пожертвованиями», – говорится в заявлении футбола Турции.

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