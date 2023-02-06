Из-под завалов в Турции спасен хавбек «Хатайспора» Атсу. Экс-игрок «Ньюкасла» в больнице из-за травмы ноги и проблем с дыханием
Бывший полузащитник «Ньюкасла» Кристиан Атсу спасен из-под завалов.
Футболист «Хатайспора» пропал вследствие землетрясения магнитудой 7,7 балла с эпицентром в Кахраманмараше.
Как утверждает A Bola, спасателям удалось его обнаружить и направить в больницу. У ганского игрока наблюдаются проблемы с дыханием и травма правой ноги.
В текущем сезоне Атсу провел 3 матча в чемпионате Турции и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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