Из-под завалов в Турции спасен хавбек «Хатайспора» Атсу. Экс-игрок «Ньюкасла» в больнице из-за травмы ноги и проблем с дыханием

Бывший полузащитник « » спасен из-под завалов.

Футболист « » пропал вследствие землетрясения магнитудой 7,7 балла с эпицентром в Кахраманмараше.

Как утверждает A Bola, спасателям удалось его обнаружить и направить в больницу. У ганского игрока наблюдаются проблемы с дыханием и травма правой ноги.

В текущем сезоне Атсу провел 3 матча в чемпионате Турции и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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