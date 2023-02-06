Из-под завалов в Турции спасен хавбек «Хатайспора» Атсу. Экс-игрок «Ньюкасла» в больнице из-за травмы ноги и проблем с дыханием

Теги Ньюкасл высшая лига Турция происшествия Кристиан Атсу Хатайспор Футбол

Бывший полузащитник «Ньюкасла» Кристиан Атсу спасен из-под завалов.

Футболист «Хатайспора» пропал вследствие землетрясения магнитудой 7,7 балла с эпицентром в Кахраманмараше.

Как утверждает A Bola, спасателям удалось его обнаружить и направить в больницу. У ганского игрока наблюдаются проблемы с дыханием и травма правой ноги.

В текущем сезоне Атсу провел 3 матча в чемпионате Турции и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Никита Никулин
Пишут, что на 9 этаже был со всеми. Офигеть
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tfs
Ужасные кадры... Ночь, гроза, раскаты и земля уходит из под ног.. Здоровья всем выжившим
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Эйс Вентура
В рубашке родился, не иначе 🙏❤️
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Совесть Черданцева
Какой кошмар...
Здоровья!
+10
-1
+9
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