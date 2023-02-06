Вратарь «Ени Малатьяспор» оказался под завалами после землетрясения в Турции. Его не могут найти

Вратарь « » оказался под завалами после землетрясения в Турции.

Ахмет Эюп Тюркаслан был в здании, которое разрушилось в результате землетрясения. Его жену спасли, а футболиста пока найти не могут. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Пресс-служба «Ени Малатьяспор» опубликовала фото Тюркаслана и написала: «Наши молитвы с тобой».

Жертвами серии землетрясений стали более 900 человек, 5 385 получили ранения. Наиболее сильным был толчок магнитудой 7,8 баллов.

Ранее из-за землетрясения в Турции были приостановлены все спортивные мероприятия.