Вратарь «Ени Малатьяспор» оказался под завалами после землетрясения в Турции. Его не могут найти

Теги высшая лига Турция происшествия Ени Малатьяспор Ахмет Эюп Тюркаслан Футбол

Вратарь «Ени Малатьяспор» оказался под завалами после землетрясения в Турции.

Ахмет Эюп Тюркаслан был в здании, которое разрушилось в результате землетрясения. Его жену спасли, а футболиста пока найти не могут. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Пресс-служба «Ени Малатьяспор» опубликовала фото Тюркаслана и написала: «Наши молитвы с тобой».

Жертвами серии землетрясений стали более 900 человек, 5 385 получили ранения. Наиболее сильным был толчок магнитудой 7,8 баллов.

Ранее из-за землетрясения в Турции были приостановлены все спортивные мероприятия.

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12 комментариев

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Hong Kil
Адана сильно пострадал. У Дзюбы предчувствие развито.
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almatbarsa
Ответ Jesse Pinkman
Нашли его уже, погиб. Тренер дал выходной после субботнего матча, почти вся команда разъехалась. Ахмет один из немногих, кто остался в Малатье. Покойся с миром.
Версию про смерть опровергли, во время поисков случилось еще одно землетрясение и спасательной группе пришлось отступить на время. Поиски продолжатся.
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i am better
ужас
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Ovsyankin
Ответ Андрей Никитин99
Уже более 1015 погибших 😰😰😰
Боюсь, итоговая цифра в таких случаях обычно х10.
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Jesse Pinkman
Нашли его уже, погиб. Тренер дал выходной после субботнего матча, почти вся команда разъехалась. Ахмет один из немногих, кто остался в Малатье. Покойся с миром.
+10
-1
+9
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FilinMD
Еще одно напоминание о том, что нужно ценить каждый день жизни
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ReneHoseman
там еще погода мешает спасательным работам, несчастье просто
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Wiley Fox
Жесть там по разрушениям

Такое ощущение, что жулье жилье строили в сейсмоопасном регионе
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Arthurino
Землетрясение почувствовали в Батуми и в Гюмри. Даже правительства Греции и Армении уже предложили помощь туркам и сирийцам. Не имеет значения, какой мы национальности и вероисповедания, перед лицом такой катастрофы нужно вставать бок о бок. Надеюсь, цифры не будут расти, но понимаю, что через неделю жертв может быть в десятки раз больше
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Александра Александрова
Посмотрел фотки и видео , это конечно жуткая трагедия !
+10
-3
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Андрей Никитин99
Уже более 1015 погибших
😰😰😰
+18
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Сергей Орлов
Жесть какая в Турции и Сирии, конечно(
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