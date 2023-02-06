В Турции приостановлены все спортивные мероприятия из-за землетрясения – погибли 284 человека, более 2 тысяч пострадали
В связи с серьезным землетрясением в Турции приостановлены все спортивные мероприятия.
Проведение спортивных мероприятий приостановлено до дальнейшего уведомления, объявил в твиттере министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу.
Все соответствующие подразделения находятся в состоянии готовности и координируют действия с Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
В другую дату точно пройдут матчи чемпионата Турции «Умраниеспор» – «Адана Демирспор», «Гиресунспор» – «Кайсериспор» и «Фенербахче» – «Коньяспор», которые должны были состояться сегодня.
Отложены соревнования по волейболу, гандболу, тяжелой атлетике и другим видам спорта.
По последним данным, в результате землетрясения магнитудой 7,4 в десяти провинциях Турции погибли 284 человека. Пострадали не менее 2323 человек. В стране объявлен самый высокий уровень угрозы.
Не азер и турок, если что.
P.S. Я не турок и тюрк.
И моими - "футбол не отменяют"
есть некоторая разница. Так что шах и мат пока что не складывается ))
Украинские потери я процентов на 30-40 занизил, но в принципе это неважно. Футбол они не отменяют ни при 80, ни при 100, ни при 150 тысячах убитых. Там еще раненых раза в 3-5 больше(с обоих сторон) но футбол , ни чемп, ни сборную не отменяют.