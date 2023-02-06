В Турции приостановлены все спортивные мероприятия из-за землетрясения – погибли 284 человека, более 2 тысяч пострадали

Теги Фенербахче Кайсериспор Коньяспор сборная Турции по футболу высшая лига Турция происшествия Гиресунспор Д2 Турция Адана Демирспор Политика Умраниеспор Футбол

В связи с серьезным землетрясением в Турции приостановлены все спортивные мероприятия.

Проведение спортивных мероприятий приостановлено до дальнейшего уведомления, объявил в твиттере министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу.

Все соответствующие подразделения находятся в состоянии готовности и координируют действия с Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

В другую дату точно пройдут матчи чемпионата Турции «Умраниеспор» – «Адана Демирспор», «Гиресунспор» – «Кайсериспор» и «Фенербахче» – «Коньяспор», которые должны были состояться сегодня.

Отложены соревнования по волейболу, гандболу, тяжелой атлетике и другим видам спорта.

По последним данным, в результате землетрясения магнитудой 7,4 в десяти провинциях Турции погибли 284 человека. Пострадали не менее 2323 человек. В стране объявлен самый высокий уровень угрозы.

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73 комментария

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Не знаю что такое Требл
Ответ Арарат Аветян
🤤🤤🤤
Единственная радость у армян. А так позор во всех остальных сферах.

Не азер и турок, если что.
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We are Arsenal
Allah rahmet eylesin. Ужасная трагедия. Существам что радуются чужому горю не буду желать пережить тоже самое , а пожелаю мозгов и стать людьми.

P.S. Я не турок и тюрк.
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Арман Мартиросян
Хочу обратится к здешним армянам, которые злорадствуют. Не забывайте, что Турции много наших соотечественников живёт, и мы, как никто другой, должны знать что такое разрушительное землятрясение, и что злорадствовать на эту тему низко, даже по отношению к вражескому государству.
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Julius Nwosu
Ответ Игореха Веселов
Вот и в россии давно пора отменить все спортивные соревнования, если честно...Каждые день гибнут люди, причем не по 250-280 человек, а гораздо больше- ТЫСЯЧИ гибнут, но увы( Кремлевский режим гибель тысяч людей не очень-то интересует...
Что интересует Киевский режим, а Буратино? Если ты не в курсе, там спокойно идут национальные чемпионаты по всем основным видам спорта.
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ля ля тополя
Ответ Зоуи Дешанель
Армяне совсем с ума сошли
У россиян уже под 10 тыс погибших, у украинцев больше 100 тыс, да раненых, как обычно раза в 3-5, а футбол не отменяют.
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ля ля тополя
Ответ Саша Пушкин
Чемпионат по футболу сейчас не проводят. Опять ложь! Шах и мат. Кстати, откуда цифры?
между вашими словами - "Чемпионат по футболу сейчас не проводят"
И моими - "футбол не отменяют"
есть некоторая разница. Так что шах и мат пока что не складывается ))

Украинские потери я процентов на 30-40 занизил, но в принципе это неважно. Футбол они не отменяют ни при 80, ни при 100, ни при 150 тысячах убитых. Там еще раненых раза в 3-5 больше(с обоих сторон) но футбол , ни чемп, ни сборную не отменяют.
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JBa
Ответ vorcutyanin
Погибли обычные люди, среди погибших женщины и дети. Нужно быть совсем тупым, чтобы такое писать
женщины и дети - особая каста людей?
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DMEKS
Ответ Арарат Аветян
там и в правду другие люди
Ты что несёшь?🤦
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Валентин Дядька
Ответ Арарат Аветян
🤤🤤🤤
Как таких земля носит
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harmat
Много актов армян в комах но и норм есть
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Арман_Даниелян
7.4 жесть какая. Родные рассказывали, что такое сильное землетрясение...
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Armen Azaryan
Ответ Саша Пушкин
Комментарий удален модератором
Твои мозги точно ничего посерьезнее этого тупого коммента не могут. А если тебе интересно что могут и что сделали армяне для человечества просто погугли)))
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ART DK
Погибших к сожалению будет сильно больше( Эрдоган уже сказал о тысяче, но и это не окончательная цифра- ночью все спали в своих квартирах…
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Оригинальный Ник
Ответ Farid Fataliyev
скинь адрес и где находишся и устроим тебе еще одну новость на этой неделе.
Устрой себе лучше праздник, купи водки или что вы там жрёте обычно. А толпой на одного кидаться я знаю как умеете, постоянно по телеку показывают
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Оригинальный Ник
Ответ Lucky Z
Комментарий удален модератором
Тебя это персонально напрягает? Или в чём претензия заключается
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Slavnov
атомные станции еще там строят,судя по разрушениям,погибло больше народу,там разбирать и разбирать завалы
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Arthurino
У нас потерь нет, не дезинформируй, а у украинцев под миллиард уже
Да ты что, там не только миллиард украинцев, но и 2 миллиарда поляков и десять милллиардов англо-саксов. А у нас 0!
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Lucky Z
Ответ Оригинальный Ник
Плохая новость про Турцию, вот и съезд. Да и почему Сочи, я вот из Москвы
Комментарий удален
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Максим Уканеев
Ответ Direct free kick
24.04.1915 и не задавайте таких детских вопросов
Вы уже вернули себе парцах?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Станислав Платонов
Про коньяк забыл, брат.
Лаваш
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Farid Fataliyev
Ответ Оригинальный Ник
Лучшая новость за последнюю неделю
скинь адрес и где находишся и устроим тебе еще одну новость на этой неделе.
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Оригинальный Ник
Ответ Maxim Vasnechov
Что за съезд армянской диаспоры Сочи в комментах?
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Добрый Ретроград
Ой, тут какой-то с.ач.
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Станислав Платонов
Ответ Саша Пушкин
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Про коньяк забыл, брат
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Arthurino
Ответ ля ля тополя
У нас уже под 10 тыс погибших, у украинцев больше 100 тыс, а футбол не отменяют.
У нас потерь нет, не дезинформируй, а у украинцев под миллиард уже
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