В Турции приостановлены все спортивные мероприятия из-за землетрясения – погибли 284 человека, более 2 тысяч пострадали

В связи с серьезным землетрясением в Турции приостановлены все спортивные мероприятия.

Проведение спортивных мероприятий приостановлено до дальнейшего уведомления, объявил в твиттере министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу.

Все соответствующие подразделения находятся в состоянии готовности и координируют действия с Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

В другую дату точно пройдут матчи чемпионата Турции « » – « », «Гиресунспор» – « » и « » – « », которые должны были состояться сегодня.

Отложены соревнования по волейболу, гандболу, тяжелой атлетике и другим видам спорта.

По последним данным, в результате землетрясения магнитудой 7,4 в десяти провинциях Турции погибли 284 человека. Пострадали не менее 2323 человек. В стране объявлен самый высокий уровень угрозы.