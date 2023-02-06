Демирел заплакал, говоря о землетрясении в Турции: «В Хатае умирают люди, мы мало что можем сделать своими силами. Помогите ради Аллаха»

записал обращение в связи с землетрясением в Турции.

Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло сегодня утром в провинции Кахраманмараш на юге страны, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. В результате погибли больше тысячи человек, пострадали не менее 5 тысяч.

«Здесь все несчастны. В Хатае умирают люди. Сюда, пожалуйста, направьте скорые, помогите. Здесь все очень плохо. Помогите, мы не можем связаться с людьми.

Мы мало что можем сделать своими силами. Я хочу, чтобы вы послали сюда всех, как можно больше людей. Такая ситуация не только в Хатае, но и в прилегающих провинциях. Помогите ради Аллаха», – сказал бывший вратарь сборной Турции, а ныне тренер «Хатайспора», не сдерживая слез.

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