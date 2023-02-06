Демирел заплакал, говоря о землетрясении в Турции: «В Хатае умирают люди, мы мало что можем сделать своими силами. Помогите ради Аллаха»

Теги высшая лига Турция происшествия Волкан Демирел Хатайспор Футбол

Волкан Демирел записал обращение в связи с землетрясением в Турции. 

Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло сегодня утром в провинции Кахраманмараш на юге страны, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. В результате погибли больше тысячи человек, пострадали не менее 5 тысяч.

«Здесь все несчастны. В Хатае умирают люди. Сюда, пожалуйста, направьте скорые, помогите. Здесь все очень плохо. Помогите, мы не можем связаться с людьми.

Мы мало что можем сделать своими силами. Я хочу, чтобы вы послали сюда всех, как можно больше людей. Такая ситуация не только в Хатае, но и в прилегающих провинциях. Помогите ради Аллаха», – сказал бывший вратарь сборной Турции, а ныне тренер «Хатайспора», не сдерживая слез. 

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29 комментариев

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xyg2rdwzx4
Ответ SCHOKKKK
Ты просто невоспитанный дикарь, который только и способен, что радоваться чужому горю. От уровня развития животного ты далеко не ушел
А где ты видишь радость? Я констатирую что это истеричное поведение, взрослый мужик плачет на камеру, делу это не поможет. А ты начал пошел вон туда сюда, ну и кто тут невоспитанный?? Мне от того что они погибли не жарко не холодно. Я просто в этих «соболезнованиях» ваших не вижу ничего кроме лицемерия. Завтра забудете и будете другую новость обсуждать.
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Совесть Черданцева
Соболезнования родным и близким погибших🙏
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Марк Рейман
Ничего, Путин уже пообещал выслать в Турцию спасателей. А в знак благодарности за помощь турки пошлют байрактары украинцам.
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SCHOKKKK
Ответ xyg2rdwzx4
Я рад что понятно, они 1,5 млн моих предков зарезали, а тут 1000 человек погибло, помогите Аллах все дела. Раньше про Аллаха думать надо было
Ты просто невоспитанный дикарь, который только и способен, что радоваться чужому горю. От уровня развития животного ты далеко не ушел
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Artem Alexeev
Ответ Jeicob Harlon
раньше была сказка про ивана и что он валялся на печи,теперь у него ещё и доступ в интернет
не лучше той в которую вы верите)
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Jeicob Harlon
Ответ Artem Alexeev
разве не на все воля Божья или это исключение?
раньше была сказка про ивана и что он валялся на печи,теперь у него ещё и доступ в интернет
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0mertas626
Ответ Крыс Пол
Интересно, почему ученые не придумают какую-то систему предупреждений землетрясений? Неужели они возникают спонтанно без предпосылок?
возможно, если люди тратили чуть больше денег на науку нежели чем на всякие пакости, то и с прогнозированием таких катастроф дела обстояли бы лучше
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Андрей Никитин99
Ответ 0mertas626
что это за бог такой русский? имена, явки, пароли
Какие же они отбитые это жесть
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xyg2rdwzx4
Ответ SCHOKKKK
Подписан "Фк Арарат", Генрих Мхитарян Все понятно теперь
Я рад что понятно, они 1,5 млн моих предков зарезали, а тут 1000 человек погибло, помогите Аллах все дела. Раньше про Аллаха думать надо было
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0mertas626
Ответ Подкат Пенальтьевич
Русский Бог наказал Турков за помощь Украине. Их предупреждали.
что это за бог такой русский? имена, явки, пароли
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Андрей Никитин99
Ответ Подкат Пенальтьевич
Русский Бог наказал Турков за помощь Украине. Их предупреждали.
Точь в точь есть такой комент на RT
Расскажи ка нам пожалуйста русский бог это кто?
Как его зовут?в каком году родился и чем знаменит?
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Ivan Ivanych
Вот конкретно "ради аллаха" я бы и пальцем не пошевелил бы
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Торопов Саня
Жесть...
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Gustav Forsberg
Ответ Андрей Никитин99
Голландский сейсмолог еще 2 недели назад предсказал это землятресение
интересно так жить, когда веришь картинкам из твитора
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Tango442
Боже дай сил людям пережить этот тяжёлый момент… на это больно смотреть
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Подкат Пенальтьевич
Русский Бог наказал Турков за помощь Украине. Их предупреждали.
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maximilian_15
Ответ Оконио
Вместо байрактаров могли бы и землетрясениями заниматься)
Лучше бы книгу почитал, чем всякую чушь писать
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SCHOKKKK
Ответ xyg2rdwzx4
Запиши видео, как волкан, может хоть тебе поможет
Подписан "Фк Арарат", Генрих Мхитарян

Все понятно теперь
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xyg2rdwzx4
Ответ SCHOKKKK
Комментарий удален модератором
Запиши видео, как волкан, может хоть тебе поможет
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SCHOKKKK
Ответ xyg2rdwzx4
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
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Андрей Никитин99
Ответ Крыс Пол
Интересно, почему ученые не придумают какую-то систему предупреждений землетрясений? Неужели они возникают спонтанно без предпосылок?
Голландский сейсмолог еще 2 недели назад предсказал это землятресение
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Андрей Никитин99
Ужасная трагедия
Всем сил 🙏🏻
Шовинисты на RT уже особо отличились, нелюди🤯
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Оконио
Вместо байрактаров могли бы и землетрясениями заниматься)
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xyg2rdwzx4
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Геннадий Тёкин
Страшно...туркам сил и надежды, что многих найдут живыми.
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