Агент: «Малком и Клаудиньо на 100% останутся в «Зените» до лета. Сейчас об уходе не может быть и речи»
Агент Малкома и Клаудиньо заявил, что игроки останутся в «Зените» до конца сезона.
«Малком и Клаудиньо 100% останутся в «Зените» до лета. Сейчас об уходе даже речи быть не может. А дальше будет видно», – сказал Луис Фернандо Гарсия.
В январе Малком мог перейти в «ПСЖ», но в итоге сделка не состоялась. Сообщалось, что у Клаудиньо также были предложения от других клубов, в частности, от «Марселя» и «Палмейрас».
Будут предложения достойные по игрокам - продадим, новых купим помоложе.
Не будет - продолжат дальше драть Москву.