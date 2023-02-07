Агент: «Малком и Клаудиньо на 100% останутся в «Зените» до лета. Сейчас об уходе не может быть и речи»

Теги Зенит премьер-лига Россия агенты Малком Клаудиньо Футбол

Агент Малкома и Клаудиньо заявил, что игроки останутся в «Зените» до конца сезона.

«Малком и Клаудиньо 100% останутся в «Зените» до лета. Сейчас об уходе даже речи быть не может. А дальше будет видно», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

В январе Малком мог перейти в «ПСЖ», но в итоге сделка не состоялась. Сообщалось, что у Клаудиньо также были предложения от других клубов, в частности, от «Марселя» и «Палмейрас».

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5 комментариев

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Злодей Спб
Контракты до 27го переподписывались уже после начала СВО и правил ФИФА.

Будут предложения достойные по игрокам - продадим, новых купим помоложе.

Не будет - продолжат дальше драть Москву.
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Михаил Савченко
Что в переводе с агентского означает: "летом открыты к предложениям"
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Дмитрий9779
Ну и хорошо,а дальше пока не заглядываем.
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Lindeman
Естественно они до лета остаются, ТО закрыто, а кроме европейских клубов их никто не купит за ту цену, что просит Зенит
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владимир46
этого и стоило ожидать что уйдут
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