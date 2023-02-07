Агент: «Малком и Клаудиньо на 100% останутся в «Зените» до лета. Сейчас об уходе не может быть и речи»

Агент Малкома и Клаудиньо заявил, что игроки останутся в « » до конца сезона.

«Малком и 100% останутся в «Зените» до лета. Сейчас об уходе даже речи быть не может. А дальше будет видно», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

В январе Малком мог перейти в «ПСЖ», но в итоге сделка не состоялась. Сообщалось, что у Клаудиньо также были предложения от других клубов, в частности, от «Марселя» и «Палмейрас».