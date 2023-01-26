Малком и Клаудиньо вряд ли покинут «Зенит» до конца сезона. Им гарантирован бонус за чемпионство (Metaratings)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Малком Клаудиньо Футбол

Малком и Клаудиньо с высокой долей вероятности доиграют сезон в «Зените».

Ранее журналист Relevo Маттео Моретто написал в твиттере, что услуги Малкома предложены «ПСЖ». Однако, по данным Metaratings.ru, его переход в состав действующего чемпиона Франции вряд ли сейчас состоится.

Отмечается, что Малком и Клаудиньо в случае чемпионства «Зенита» получат финансовый бонус. Поэтому лидеры команды намерены остаться в Санкт-Петербурге минимум до лета. 

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58 комментариев

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Циник Петербургский
Ответ LLiriKK
Правильно! Доить - так до конца!
Прикольно, когда болельщики ЦСКА вдруг начинают цитировать слова московских легенд по части зарплат, Кутепова и Зобнина, произнесенные в адрес одного московского же 7ередняка ;)
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Docentr9
Ответ Виталик Украинский
Дружище, не лукавь! Дело в том что от размера бонусов игроков Зенита зависит твоя бессонница.
Уйди, не позорься)))
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brig_Mercury
Ответ Адепт Суперлиги
Тут вопрос не столько в бонусах, сколько в том, а нафига ПСЖ Малком, и Малкому ПСЖ? Он же там будет в роли Бакаева выступать
Издеваетесь? Бакаев из Спартака уже игроком ротации уходил, а Малком для Зенита - один из ключевых игроков. Он и Для ротации ПСЖ и игр как минимум на 2 фронта (с учётом ЛЧ) вполне боевая единица.
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Дмитрий9779
Ответ денежная масса
Можно стрелки переводить сколько угодно, но Зенит играет только под крышей газпрома, в Европе, где его влияния нет, сразу швах наступает
Ты сам себе противочишь.У Зенита в РПЛ лучшее финансирование он и идёт в лидерах, в ЛЧ у Зенита один из самых маленьких бюджетов и выступления соответсивующие..Это же так работает?Но если про Европу и Зенит то больше всех побед среди наших клубов за всю историю России,больше всех команд(наших) забито голов и это при меньшем кол-ве игр чем у ЦСКА и Спартака,два евро трофея.И да,если бы не введённый в 2011-12 году ФФП то финансирование было бы ещё больше и результаты были бы другие,не сомневайтесь.Кстати,Зенит за всю историю не вышел из группы ЕК 2 раза,так что самый успешный клуб в ЕК это Зенит.
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Shamarin
Ответ Адепт Суперлиги
Тут вопрос не столько в бонусах, сколько в том, а нафига ПСЖ Малком, и Малкому ПСЖ? Он же там будет в роли Бакаева выступать
Про Паредеса писали тоже самое.
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Verhovn
Ответ денежная масса
Ты ещё сравни зенит и ПСЖ🤣🤣🤣
Ну Кокорина застебали, что он всего ли ж провел параллель Бавария - Зенит. Почему с ПСЖ не сравнить?)
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денежная масса
Ответ Фантом
Надо полагать, чемпионство ПСЖ менее бумажное. :)
Ты ещё сравни зенит и ПСЖ🤣🤣🤣
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старичок
Ответ Виталик Украинский
Газ в балонах не пробовали подвозить?
ну нельзя же в 54 года быть таким *удаком, а?
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Егор Егор
Ответ Artem Ka
Мне кажется, что у почти любого игрока в любой команде, которая претендует на титул, есть бонус за победу. О чем новость - не ясно))
В том, что в зените он гарантирован, кто будет уходить, зная что летом выпишут чек?
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Russian Horse
Им гарантирован бонус за чемпионство
____
А я думал они за стрелку играют, тьфу!
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Егор Егор
Ответ Адепт Суперлиги
Тут вопрос не столько в бонусах, сколько в том, а нафига ПСЖ Малком, и Малкому ПСЖ? Он же там будет в роли Бакаева выступать
А вы когда это пишете, что себе в голове представляете насчёт российского чемпионата?
Вопрос именно в деньгах, при прочих равных сидеть в Зените, потому что мячик нравится пинать - полный бред.
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Verhovn
Эти парни из наших бразильцев для меня более ценные. Очень бы хотелось, чтобы остались. Малком так совсем обрусел уже😄 И Клауда надо удержать.. Ну или мани,..
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Ветер
Ответ Виталик Украинский
Газ в балонах не пробовали подвозить?
Какие такие баллоны? Не хватает их. Советские постепенно выходят из оборота, из- за выработки ресурса, а своего производства баллонов у РФ нет.
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Виталик Украинский
Ответ карабашка
Ну правильно.Заваливают мулатов баблищем на радость шмиллеру.А половина деревень в стране не газифицированы.
Газ в балонах не пробовали подвозить?
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DoDidDone
Тактика 4-4-3 в действии
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Виталик Украинский
Ответ Docentr9
Дружище из Питера-не лукавь!Ты все сам понимаешь..Дело в том какого размера там бонус
Дружище, не лукавь! Дело в том что от размера бонусов игроков Зенита зависит твоя бессонница.
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Фантом
Ответ денежная масса
Ты думаешь что играть в лиге водокачки лучше? И делать бумажные чемпионства?)
Надо полагать, чемпионство ПСЖ менее бумажное. :)
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Конь Педаль
Прикольно дети Газпрома ссут 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 , не умеют честно чемпионство брать, только через бабло из трубы 🤣🤣🤣🤣🤣
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munhin
Ох как столичные перевозбудились от новости )))
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денежная масса
Ответ Дмитрий9779
Ааа,ну ясно всё. А кто снял главного судью? Под кого поменяли регламент в середине чемпионата? Кто за флаги НСДАП получил штраф 10 тыс? Кто безнаказанно оскорбляет на расовой почве вратаря сборной? Кто попил чайку с судьями и после этого Соболева перестали удалять за явные нарушения(Ростов,Краснодар...)? После "ошибок" в чью пользу судей отстраняют от судейства?... Вы бы уважаемый брёвнышко из глаза вынули что ли
Можно стрелки переводить сколько угодно, но Зенит играет только под крышей газпрома, в Европе, где его влияния нет, сразу швах наступает
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munhin
Ответ вовочка6762
Интересно - интересно , а кто гарантировал Зениту чемпионство ? Пусть уж объявят все занятые места согласно вложенным бюджетам и близости к главному футболисту России - Путину !
по бюджету Зенит среди европейских команд в 4-ом десятке
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Denchik 1980 23
Игроки мечтаю о Европе-факт! Говорят одно ,думают в голове абсолютно ДРУГОЕ!факт
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Ветер
Если будет чемпионство, то бонусы будут в рублях. Негоже вести расчéты в валюте, неждружественных стран.
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Docentr9
Ответ Artem Ka
Мне кажется, что у почти любого игрока в любой команде, которая претендует на титул, есть бонус за победу. О чем новость - не ясно))
Дружище из Питера-не лукавь!Ты все сам понимаешь..Дело в том какого размера там бонус
0
-6
-6
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Дмитрий9779
Ответ денежная масса
Да дело даже не в деньгах, хотя с мешком тягаться тяжело😁 дело в том, что всё под газпромом, и РПЛ тоже
Ааа,ну ясно всё.
А кто снял главного судью?
Под кого поменяли регламент в середине чемпионата?
Кто за флаги НСДАП получил штраф 10 тыс?
Кто безнаказанно оскорбляет на расовой почве вратаря сборной?
Кто попил чайку с судьями и после этого Соболева перестали удалять за явные нарушения(Ростов,Краснодар...)?
После "ошибок" в чью пользу судей отстраняют от судейства?...
Вы бы уважаемый брёвнышко из глаза вынули что ли
+4
0
+4
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