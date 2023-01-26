Малком и Клаудиньо вряд ли покинут «Зенит» до конца сезона. Им гарантирован бонус за чемпионство (Metaratings)
Малком и Клаудиньо с высокой долей вероятности доиграют сезон в «Зените».
Ранее журналист Relevo Маттео Моретто написал в твиттере, что услуги Малкома предложены «ПСЖ». Однако, по данным Metaratings.ru, его переход в состав действующего чемпиона Франции вряд ли сейчас состоится.
Отмечается, что Малком и Клаудиньо в случае чемпионства «Зенита» получат финансовый бонус. Поэтому лидеры команды намерены остаться в Санкт-Петербурге минимум до лета.
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А я думал они за стрелку играют, тьфу!
Вопрос именно в деньгах, при прочих равных сидеть в Зените, потому что мячик нравится пинать - полный бред.
А кто снял главного судью?
Под кого поменяли регламент в середине чемпионата?
Кто за флаги НСДАП получил штраф 10 тыс?
Кто безнаказанно оскорбляет на расовой почве вратаря сборной?
Кто попил чайку с судьями и после этого Соболева перестали удалять за явные нарушения(Ростов,Краснодар...)?
После "ошибок" в чью пользу судей отстраняют от судейства?...
Вы бы уважаемый брёвнышко из глаза вынули что ли