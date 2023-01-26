Малком и Клаудиньо вряд ли покинут «Зенит» до конца сезона. Им гарантирован бонус за чемпионство (Metaratings)

Малком и Клаудиньо с высокой долей вероятности доиграют сезон в « ».

Ранее журналист Relevo Маттео Моретто написал в твиттере, что услуги предложены «ПСЖ». Однако, по данным Metaratings.ru, его переход в состав действующего чемпиона Франции вряд ли сейчас состоится.

Отмечается, что Малком и в случае чемпионства «Зенита» получат финансовый бонус. Поэтому лидеры команды намерены остаться в Санкт-Петербурге минимум до лета.