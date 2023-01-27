Орлов о том, что легионеры «Зенита» трудятся больше россиян: «Мне противно. Чего вы опускаете руки, докажите, что не хуже, играйте как они или лучше»

назвал отличие легионеров «Зенита» от россиян.

– Как « » удается удерживать такое количество легионеров у себя? Практически никто ведь не приостанавливает контракты.

– В первую очередь из-за того, что с ними регулярно общается Александр Иванович Медведев. Семак тоже. Ну вообще руководство – Алексей Миллер посещал тренировки команды в Катаре.

Легионеры видят отношение и заботу. Этим и отличается «Зенит». У клуба есть выстроенная система, мощная инфраструктура, хороший стадион. Все это вкупе работает на игроков.

– Многие считают, что легионеры не уезжают только из-за больших зарплат.

– Ну что значит только из-за денег? Они же в футбол играют, поэтому они, конечно, получают деньги. Плохо деньги получать, что ли? Или вы хотите, чтобы они без денег играли? Это же профессиональный футбол. Одно с другим связано.

Но смотря, как они тренируются, играют и отдаются, можно сказать, что это спортсмены с большой буквы. Малком и – мотор «Зенита». Плюс Клаудиньо, и . На футбольном поле они больше трудятся, чем российские футболисты. Клуб должен быть благодарен за такую самоотдачу.

– Не обидно, что иностранцы трудятся больше?

– Мне не обидно, а противно. Чего вы опускаете руки и проигрываете им конкуренцию?! Играйте как они или даже лучше! Докажите, что вы не хуже.

Когда их выставили на игру Кубка в Самаре, оказалось, что все эти зенитовские перспективные российские футболисты проиграли матч. Посмотрите на себя в зеркало и умейте самому себе сказать правду. Вы сами виноваты.

Спорт – возможность проявить себя. Кто мешает тренироваться лучше? Условия в «Зените» замечательные. Развивайтесь. Но для этого надо похоронить свою лень, – сказал комментатор и журналист.