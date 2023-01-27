Орлов о том, что легионеры «Зенита» трудятся больше россиян: «Мне противно. Чего вы опускаете руки, докажите, что не хуже, играйте как они или лучше»
Геннадий Орлов назвал отличие легионеров «Зенита» от россиян.
– Как «Зениту» удается удерживать такое количество легионеров у себя? Практически никто ведь не приостанавливает контракты.
– В первую очередь из-за того, что с ними регулярно общается Александр Иванович Медведев. Семак тоже. Ну вообще руководство – Алексей Миллер посещал тренировки команды в Катаре.
Легионеры видят отношение и заботу. Этим и отличается «Зенит». У клуба есть выстроенная система, мощная инфраструктура, хороший стадион. Все это вкупе работает на игроков.
– Многие считают, что легионеры не уезжают только из-за больших зарплат.
– Ну что значит только из-за денег? Они же в футбол играют, поэтому они, конечно, получают деньги. Плохо деньги получать, что ли? Или вы хотите, чтобы они без денег играли? Это же профессиональный футбол. Одно с другим связано.
Но смотря, как они тренируются, играют и отдаются, можно сказать, что это спортсмены с большой буквы. Малком и Вендел – мотор «Зенита». Плюс Клаудиньо, Дуглас и Барриос. На футбольном поле они больше трудятся, чем российские футболисты. Клуб должен быть благодарен за такую самоотдачу.
– Не обидно, что иностранцы трудятся больше?
– Мне не обидно, а противно. Чего вы опускаете руки и проигрываете им конкуренцию?! Играйте как они или даже лучше! Докажите, что вы не хуже.
Когда их выставили на игру Кубка в Самаре, оказалось, что все эти зенитовские перспективные российские футболисты проиграли матч. Посмотрите на себя в зеркало и умейте самому себе сказать правду. Вы сами виноваты.
Спорт – возможность проявить себя. Кто мешает тренироваться лучше? Условия в «Зените» замечательные. Развивайтесь. Но для этого надо похоронить свою лень, – сказал комментатор и журналист.
Посмотрите с каким остервенением играет Барриос или Сантос. Вот Мага, Дзюба или Кузяев рубились за стрелку, а Круг и вообще весь этот коллективный Мостовой - лишь зпшечку получают.
Раньше тренер давал понять, что рассчитывает на тебя... Но когда он откровенно "забил" на Быстрова как на футболиста, с моей стороны то же самое произошло и в тренировочном процессе. Конечно, я снизил требования к себе и занимался ерундой, можно так сказать, - заключил Быстров.
//Мне(*) конкуренция не нужна совершенно, чтобы я все время играл — это будет более правдиво, чем ответ о том, что конкуренция нужна.
*Константин Зырянов
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Можно, как угодно относиться к самому дяде Гене, но он говорит о том, что есть. Да, всегда есть самодостаточные игроки со стержнем внутри, как Смертин, Анюков или Акинфеев, но подавляющее большинство других: ленивые, слабохарактерные, безамбициозные. Почему так - другой вопрос, но проблема высвечена верно.
Это как требовать от условной сб.Испании великих лыжников или хоккеистов.
Есть дарования,если не забивают на футбол,то получается толк(Аршавин,Цимбвларь...),а вот прям фитить,отбору и тактике не научишь в 7 лет.
Во-вторых,попробуй назвать хоть один матч Зенита в ЛЧ,где вышли все основные игроки(там где были 4-ыми)
В-третьих,последнюю ЛЧ хорошо провели,да и с Бетисом равная игра была оба матча,а пандемийное соревнование дублей считать за ЛЧ,такое себе,но если очень хочется то Лион и Лейпциг полуфиналисты ЛЧ,когда были в группе с Зенитом
В-четвёртых,бюджет Зенита в РПЛ самый большой,в ЛЧ один из самых маленьких,поэтому всё логично.
Нет второго клуба, который мог бы столько платить бразильцам такого уровня, пригодного лишь для РПЛ, которые с треском провалились в еврокубках. С годами заслуженный аналитик все дальше от объективной оценки.