Орлов о том, что легионеры «Зенита» трудятся больше россиян: «Мне противно. Чего вы опускаете руки, докажите, что не хуже, играйте как они или лучше»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Дуглас Сантос Малком Вильмар Барриос Клаудиньо Вендел Футбол

Геннадий Орлов назвал отличие легионеров «Зенита» от россиян.

– Как «Зениту» удается удерживать такое количество легионеров у себя? Практически никто ведь не приостанавливает контракты.

– В первую очередь из-за того, что с ними регулярно общается Александр Иванович Медведев. Семак тоже. Ну вообще руководство – Алексей Миллер посещал тренировки команды в Катаре.

Легионеры видят отношение и заботу. Этим и отличается «Зенит». У клуба есть выстроенная система, мощная инфраструктура, хороший стадион. Все это вкупе работает на игроков.

– Многие считают, что легионеры не уезжают только из-за больших зарплат.

– Ну что значит только из-за денег? Они же в футбол играют, поэтому они, конечно, получают деньги. Плохо деньги получать, что ли? Или вы хотите, чтобы они без денег играли? Это же профессиональный футбол. Одно с другим связано.

Но смотря, как они тренируются, играют и отдаются, можно сказать, что это спортсмены с большой буквы. Малком и Вендел – мотор «Зенита». Плюс Клаудиньо, Дуглас и Барриос. На футбольном поле они больше трудятся, чем российские футболисты. Клуб должен быть благодарен за такую самоотдачу.

– Не обидно, что иностранцы трудятся больше?

– Мне не обидно, а противно. Чего вы опускаете руки и проигрываете им конкуренцию?! Играйте как они или даже лучше! Докажите, что вы не хуже.

Когда их выставили на игру Кубка в Самаре, оказалось, что все эти зенитовские перспективные российские футболисты проиграли матч. Посмотрите на себя в зеркало и умейте самому себе сказать правду. Вы сами виноваты.

Спорт – возможность проявить себя. Кто мешает тренироваться лучше? Условия в «Зените» замечательные. Развивайтесь. Но для этого надо похоронить свою лень, – сказал комментатор и журналист.

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37 комментариев

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евГений
Ответ Кирилл.С-Пб
И только в розовом клубе играют за тарелку борща
В Спартаке только Промес получает 2,5 или 3 лимона (зп еще со времен кокоши), в то время как малкомам и прочим товарищам оклад подняли значительно после санкций. Насколько я понимаю, до 4-6 лямов
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Ковид 07.10.52
Конечно не будешь работать. когда бразильцу платят 7 лямов. а нашему максимум 4...при одинаковом вкладе в кабинетные успехи...даже герой Питера Дзюба не согласился на подачки и ушел в знак протеста...
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Мама Мамаева
Ответ Flashzzz
Ну правильно, давайте тогда просто забьем на все. Яниумеютак
А на фига им? В своей песочнице они считают себя лучшими, не зная что в Европе таких как они сотни. Плюс получают зп в разы превышающие свой талант.
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Andy Tucker
Круто Геннадий Сергеевич скамеечников Зенита опускает🤣
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Эндрю81
Ответ Overkiller
Дядя Гена прям депутатской классикой отвечает. Ему вопрос прямой про большие зп, а он "Плохо деньги получать, что ли? Или вы хотите, чтобы они без денег играли?" ))
В ’’Барселоне’’ Малком за деньги играл? Или факт того, что Дядя Гена по делу говорит вам кушать не дает?
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Эндрю81
Ответ Красная стрела
Ну он как-то юлит. Иностранцы прежде всего за деньги, а потом уже футбол. Просто в футбол они могли играть и в более перспективных и интересных местах🤷‍♂️ пс. Не думаю, что русские в Зените меньше трудятся. Просто такой уровень у них🤷‍♂️
Круговой ни одной игры не выдал, где бы по заряженности на борьбу был бы похож на Сашу Анюкова. При этом по набору игровых качеств он выше.
Посмотрите с каким остервенением играет Барриос или Сантос. Вот Мага, Дзюба или Кузяев рубились за стрелку, а Круг и вообще весь этот коллективный Мостовой - лишь зпшечку получают.
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Эндрю81
//
Раньше тренер давал понять, что рассчитывает на тебя... Но когда он откровенно "забил" на Быстрова как на футболиста, с моей стороны то же самое произошло и в тренировочном процессе. Конечно, я снизил требования к себе и занимался ерундой, можно так сказать, - заключил Быстров.

//Мне(*) конкуренция не нужна совершенно, чтобы я все время играл — это будет более правдиво, чем ответ о том, что конкуренция нужна.
*Константин Зырянов
-------

Можно, как угодно относиться к самому дяде Гене, но он говорит о том, что есть. Да, всегда есть самодостаточные игроки со стержнем внутри, как Смертин, Анюков или Акинфеев, но подавляющее большинство других: ленивые, слабохарактерные, безамбициозные. Почему так - другой вопрос, но проблема высвечена верно.
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Глеб Глебыч
полцарства за возможность общения с Миллером
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d.xoxlov
Ответ Андрей Кузьмин
«Если вы бездомный, просто купите дом»
Не, ну он же не безногим предлагает посоревноваться с бразильцами и Барриосом.
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Сергей Пашков
Ответ Гамарджоба Генацвале
Круговой, играй как Малком, ну ты че!
я бы кстати на Круга в качестве вингера посмотрел бы)
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Егор Добрый
Ответ R2D2-1
Только не в этой статье. Всё по делу сказал. Особенно последний абзац. И это касаемо не только "Зенита".
Да я про все его последние высказывания.. на бразильцах своих он вообще дроч*т
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Vito74
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Конечно, откуда леги в советском пердиве.
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Красная стрела
Ну он как-то юлит. Иностранцы прежде всего за деньги, а потом уже футбол. Просто в футбол они могли играть и в более перспективных и интересных местах🤷‍♂️ пс. Не думаю, что русские в Зените меньше трудятся. Просто такой уровень у них🤷‍♂️
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Overkiller
Дядя Гена прям депутатской классикой отвечает. Ему вопрос прямой про большие зп, а он "Плохо деньги получать, что ли? Или вы хотите, чтобы они без денег играли?" ))
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R2D2-1
Ответ Егор Добрый
У Орлова маразм и охинея сплошная
Только не в этой статье. Всё по делу сказал. Особенно последний абзац. И это касаемо не только "Зенита".
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Recreated
Ответ Vito74
А сам Орлов где играл и кому поигрывал конкуренцию?
Комментарий удален
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Дмитрий9779
Ответ Ryan T.
Сейчас бы ещё от Кругового требовать играть как Филипп Лам... Объясните кто-нибудь дяде Гене, что техническую оснащённость (которая главным образом и определяет уровень футболиста) закладывают в детско-юношеские годы, а не в 17-20 лет в молодёжке "Зенита". А одним характером и трудолюбием на тренировках на ТОП-уровень не выйдешь. Так каким образом эти наши молодые должны вытеснить бразильцев?
А теперь вопрос,кто у нас такой технарь,который прям мелких научит обращаться с мячом как бразильцы?
Это как требовать от условной сб.Испании великих лыжников или хоккеистов.
Есть дарования,если не забивают на футбол,то получается толк(Аршавин,Цимбвларь...),а вот прям фитить,отбору и тактике не научишь в 7 лет.
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Дмитрий9779
Ответ Игорь Голов
Легионеры видят отношение и заботу. Этим и отличается «Зенит». Нет второго клуба, который мог бы столько платить бразильцам такого уровня, пригодного лишь для РПЛ, которые с треском провалились в еврокубках. С годами заслуженный аналитик все дальше от объективной оценки.
Во-первых,Зенит за всю историю групп не вышел из них 2 раза.
Во-вторых,попробуй назвать хоть один матч Зенита в ЛЧ,где вышли все основные игроки(там где были 4-ыми)
В-третьих,последнюю ЛЧ хорошо провели,да и с Бетисом равная игра была оба матча,а пандемийное соревнование дублей считать за ЛЧ,такое себе,но если очень хочется то Лион и Лейпциг полуфиналисты ЛЧ,когда были в группе с Зенитом
В-четвёртых,бюджет Зенита в РПЛ самый большой,в ЛЧ один из самых маленьких,поэтому всё логично.
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-3
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Заборостроитель
Судья поднимет руку
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Егор Добрый
У Орлова маразм и охинея сплошная
+1
-3
-2
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Вадим Григорьев
Гена, не одному тебе противно, во что превратила наш футбол питерская шайка
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-2
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За красно-синий флаг....
Ленивые поленья! И так в большинстве наших клубов! Контракт в кармане, и всё по уху.
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kk.abb
Ответ Damirrr J
Ну не умеют они
Играть не умеют, а зп просить в 5-6 раз выше рынка и подъемные миллион евро умеют.
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Игорь Голов
Легионеры видят отношение и заботу. Этим и отличается «Зенит».

Нет второго клуба, который мог бы столько платить бразильцам такого уровня, пригодного лишь для РПЛ, которые с треском провалились в еврокубках. С годами заслуженный аналитик все дальше от объективной оценки.
0
-3
-3
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Vito74
А сам Орлов где играл и кому поигрывал конкуренцию?
0
-1
-1
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