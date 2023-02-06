Президент «Баварии» об интервью Нойера: «Разочарован, что он обратился к публике. Расторжение контракта не обсуждается, уладим конфликт спокойно»

Президент «Баварии» высказался об интервью .

Ранее Нойер публично выразил недовольство решением клуба уволить тренера вратарей .

«Для нас непостижимо и разочаровывающе, что Мануэль обратился не к нам, а непосредственно к публике. Я скорее разочарован, чем зол, потому что я ожидал, что Мануэль, который был с нами так долго, которому мы доверяем, сначала обсудит это с нами. Абсолютно согласен с высказываниями Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.

Мы уладим этот конфликт спокойно, как подобает профессионалам. Сейчас самое главное, чтобы Мануэль восстановился и смог снова играть, а что будет дальше, мы посмотрим.

Расторжение контракта даже не обсуждается. Мануэль – наш игрок, и у него есть соглашение. Это не свойственно «Баварии» – здесь мы решаем подобные вопросы между собой, и это делает наш клуб сильным», – сказал Герберт Хайнер.

Конфликт Нойера с «Баварией»: публично разнес клуб и получил от Кана. Из-за увольнения тренера-друга