Президент «Баварии» об интервью Нойера: «Разочарован, что он обратился к публике. Расторжение контракта не обсуждается, уладим конфликт спокойно»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Герберт Хайнер Тони Тапалович Футбол

Президент «Баварии» высказался об интервью Мануэля Нойера.

Ранее Нойер публично выразил недовольство решением клуба уволить тренера вратарей Тони Тапаловича.

«Для нас непостижимо и разочаровывающе, что Мануэль обратился не к нам, а непосредственно к публике. Я скорее разочарован, чем зол, потому что я ожидал, что Мануэль, который был с нами так долго, которому мы доверяем, сначала обсудит это с нами. Абсолютно согласен с высказываниями Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.

Мы уладим этот конфликт спокойно, как подобает профессионалам. Сейчас самое главное, чтобы Мануэль восстановился и смог снова играть, а что будет дальше, мы посмотрим.

Расторжение контракта даже не обсуждается. Мануэль – наш игрок, и у него есть соглашение. Это не свойственно «Баварии» – здесь мы решаем подобные вопросы между собой, и это делает наш клуб сильным», – сказал Герберт Хайнер.

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8 комментариев

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Пако
Нойера ждёт бумеранг?
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Максим Карулин
«Здесь мы решаем подобные вопросы между собой»
Поэтому из руководства Баварии только ленивый не дал по этому вопросу комментарий прессе?
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Игорь Климов
Видимо, Нойнер тоже теперь поедет доигрывать в дворовый чемпионат Саудовской Аравии за большую зарплату, после такого интервью.
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alexis2020
Нойер слишком много о себе возомнил, со времён финала ЛЧ 2020 не показывал такой уж хорошей игры, а на ЧМ вообще был честно говоря плох
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Yuri Ten
Где был Морган, когда Ману давал интервью, такой хайп упустил
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Mikel Dominator Arteta
На увольнение не наговорил.
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Karel
Король умер - да здравствует король.
Роналду оттапатали, следующий в очереди.
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Bashibuzuck
Дожили, блин, вратарь президенту клуба условия ставит🤨
+16
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+15
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