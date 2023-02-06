Отношения Нойера и Нагельсманна окончательно испортились. Некоторые игроки «Баварии» поддержали вратаря после интервью
Отношения Мануэля Нойера и Юлиана Нагельсманна испорчены.
Как пишет kicker, на протяжении долгого времени отношения между вратарем и тренером были натянутыми. Одной из причин этого стало то, что Нагельсманн предпочитает общаться с командой через Йозуа Киммиха и часто игнорирует Нойера.
Увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича в момент, когда Нойер восстанавливается от серьезной травмы, стало еще одной причиной для усугубления разногласий между капитаном «Баварии» и главным тренером, так как инициатором увольнения Тапаловича был именно Нагельсманн.
Это еще сильнее накалило отношения между Нойером и Нагельсманном. Теперь их будет крайне сложно наладить.
Некоторые игроки «Баварии» были солидарны с Нойером, который дал интервью с критикой в адрес клуба. Они поддержали вратаря. Слова Мануэля обсуждали в раздевалке.
Отмечается, что в прошлом сезоне Нагельсманн конфликтовал с Робертом Левандовским, который в итоге покинул «Баварию» и перешел в «Барселону».
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как только у игрока падает уровень игры начинаются проблемы с окружающими...
тут у него все виноваты. чем круче был уровень игры тем больше злиться на окружающих. мало кто выдерживает такое.
это биологический факт и отрицать нет смысла
Беккенбаур, Г.Мюллер, Хенесс и многие другие видимо старались, но так и не смогли сделать Баварию великим топ-клубом.
Менеджмент Баварии между немолодеющим вратарем с хорошей личкой и тренером, в которого уже вбухано куча денег, логично выбрало второго. Даже если он ничего не выиграет и будет уволен, его руками менеджмент уберет дорогую поломанную говорливую легенду, которая может и в интервью припечатать.
Итого Нойер сам себя загнал в угол. Футбол жесток, вчера ты герой, сегодня тебя сплавляют в аль-наср.
Такая карьера в Баварии, и как она скомкано может закончиться. Жаль(
Человек больше 10 лет в клубе, капитан, лидер.
А
За это время бавария сменила нескольких тренеров, и так и будет продолжаться.
Он имеет права говорит, и говорит в слух, потому что он многое дал клубу и клуб ему. Если бы он молчал, не был бы лидером раздевалки.
Играл крайне неуверенно.