Отношения Нойера и Нагельсманна окончательно испортились. Некоторые игроки «Баварии» поддержали вратаря после интервью

Отношения Мануэля Нойера и испорчены.

Как пишет kicker, на протяжении долгого времени отношения между вратарем и тренером были натянутыми. Одной из причин этого стало то, что Нагельсманн предпочитает общаться с командой через Йозуа Киммиха и часто игнорирует Нойера.

Увольнение тренера вратарей в момент, когда Нойер восстанавливается от серьезной травмы, стало еще одной причиной для усугубления разногласий между капитаном «Баварии» и главным тренером, так как инициатором увольнения Тапаловича был именно Нагельсманн.

Это еще сильнее накалило отношения между Нойером и Нагельсманном. Теперь их будет крайне сложно наладить.

Некоторые игроки «Баварии» были солидарны с Нойером, который дал интервью с критикой в адрес клуба. Они поддержали вратаря. Слова Мануэля обсуждали в раздевалке.

Отмечается, что в прошлом сезоне Нагельсманн конфликтовал с Робертом Левандовским, который в итоге покинул «Баварию» и перешел в «Барселону».

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