Отношения Нойера и Нагельсманна окончательно испортились. Некоторые игроки «Баварии» поддержали вратаря после интервью

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Тони Тапалович Юлиан Нагельсманн Футбол

Отношения Мануэля Нойера и Юлиана Нагельсманна испорчены.

Как пишет kicker, на протяжении долгого времени отношения между вратарем и тренером были натянутыми. Одной из причин этого стало то, что Нагельсманн предпочитает общаться с командой через Йозуа Киммиха и часто игнорирует Нойера.

Увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича в момент, когда Нойер восстанавливается от серьезной травмы, стало еще одной причиной для усугубления разногласий между капитаном «Баварии» и главным тренером, так как инициатором увольнения Тапаловича был именно Нагельсманн.

Это еще сильнее накалило отношения между Нойером и Нагельсманном. Теперь их будет крайне сложно наладить.

Некоторые игроки «Баварии» были солидарны с Нойером, который дал интервью с критикой в адрес клуба. Они поддержали вратаря. Слова Мануэля обсуждали в раздевалке.

Отмечается, что в прошлом сезоне Нагельсманн конфликтовал с Робертом Левандовским, который в итоге покинул «Баварию» и перешел в «Барселону».

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55 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Михо
Здесь я на стороне Нагельсманна. Ману при всем уважении, после чм совсем поплыл и подвел Баварию
звучит банально но...!

как только у игрока падает уровень игры начинаются проблемы с окружающими...

тут у него все виноваты. чем круче был уровень игры тем больше злиться на окружающих. мало кто выдерживает такое.
это биологический факт и отрицать нет смысла
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ инок
Ни один игрок не может быть важнее клуба и тренерского штаба. Тут Нойер явно берега попутал
Жутко переоцененный вратарь, который свои понтовитые далекие выходы из ворот считает за какую-то инновацию. Ну корейцы очень круто его на ЧМ тогда наказали)
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Alex1104
Ответ Иван Левин
Пусть покатаются на лыжах и все выяснят, делов то
Лучше уж биатлон...
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Алекс Мелкумян
Ситуация прям как в Football Manager, когда по сути уже нетоповый, но заслуженный игрок мутит против тебя бучу в раздевалке и у всех мораль до нуля падает) Крысятничает Нойер конечно, сломался идиотским способом, указывает какой персонал должен его тренировать. Если ему этот Тапалович в штабе так нужен - пусть зп из своего кошелька тогда платит, будет у него личный тренер при клубе, я думаю Бавария не против была бы.
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беда504
Ответ red blue Tyumen’
Выражу непопулярное мнение, но в этом конфликте Нойеру больше хочется верить. Нагельсман медленно разваливает Баварию и начинает со старой гвардии на которой держался весь клуб
а может ему команда сверху)) чтоб расчистил людей которые диктуют клубу условия хоть и легенды))
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Безымянный болельщик
Ответ Master Slova
он не просто игрок на контракте, он тот, кто сделал Баварию великой
Расширяй кругозор, либо полегче с веществами.
Беккенбаур, Г.Мюллер, Хенесс и многие другие видимо старались, но так и не смогли сделать Баварию великим топ-клубом.
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che kaif
Ничего . ПСЖ отправит его в отставку💪🇲🇫
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Костя Киреев
По-хорошему Нойера нужно жестко ставить на место, иначе потом ни у одного тренера ничего не получится. Потом решать вопрос с Нагельсманном. Но вообще Нойер выглядит как человек слегка потерявший берега.
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шампион
Нагельсманн не блещет, и "победа" над легендарным вратарем, который по глупости сам себя вывел из игры, ему даже нужнее, чем сэйвы от этого самого вратаря. Укрепит авторитет, уберет слишком влиятельную фигуру. Да и Зоммер не какая-то шутка, хорошая замена.
Менеджмент Баварии между немолодеющим вратарем с хорошей личкой и тренером, в которого уже вбухано куча денег, логично выбрало второго. Даже если он ничего не выиграет и будет уволен, его руками менеджмент уберет дорогую поломанную говорливую легенду, которая может и в интервью припечатать.
Итого Нойер сам себя загнал в угол. Футбол жесток, вчера ты герой, сегодня тебя сплавляют в аль-наср.
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Павел Светлов
Ответ Павел Светлов
Шанс для ПСЖ?
и для Ляйпцига?
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Антон Казанский
Нойер, подобно многим партнёрам по Сборной Германии, из игрока превратился в политикана.
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Александр Сорокин
Ответ Bayern_Norway
Есть контракт играй.Делай свое дело. Ты не президент клуба или не сидишь в руководстве. И не платишь тренером зарплату.Поставил своим поведением в трудное положение клуб ещё и винит руководство.
Это всё не отменяет того, что нагельсман маразматичный пиzduk.
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Павел Светлов
Ответ porosenochek
Мануэль и Юлиан выясняют отношения из-за Тони...
Что за Тоня?
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hedgehog111
Ответ Николай Васильков
Какое отношение этот лыжник имеет к футбольному клубу?
прямое, легенда,как минимум!!!
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hedgehog111
Ответ здоровяк
Еще один фрукт в корзину для Аль-Наср
не тупи! фруктолюб.
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hedgehog111
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Не лучшая атмосфера в Баварии перед игрой с ПСЖ
на игре никак не отразится! поругались мальчики и завтра же забудут)
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Павел Светлов
Шанс для ПСЖ?
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Совесть Черданцева
Ману, Ману...
Такая карьера в Баварии, и как она скомкано может закончиться. Жаль(
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ɔculpa
Ответ AndreyBSC
Очень высока вероятность, что Нойеру ничего не понадобится налаживать. Не факт, что Бавария выиграет хоть что-то в этом сезоне. А мне кажется, что даже если Бавария вытянет чемпионат, но не выиграет кубок, то с Нагельсманом распрощаются. Руководство и болельщики клуба не будут терпеть происходящее в клубе.
Чемпионат, кубок... А ЛЧ так, несущественный бонус к общему впечатлению?) Я вот думаю, если "Бавария" вылетит от Парижа, или скрипя пройдёт его, но отлетит в четверти, притом как-нибудь уныло, Нагеля и чемпионат с кубком могут не спасти.
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Джанлука Пальюка
"Милые бранятся — только тешатся" (c) Горецка
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Николай Васильков
Какое отношение этот лыжник имеет к футбольному клубу?
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Tigo_Volchara93
Ответ Bayern_Norway
Есть контракт играй.Делай свое дело. Ты не президент клуба или не сидишь в руководстве. И не платишь тренером зарплату.Поставил своим поведением в трудное положение клуб ещё и винит руководство.
Что ты несешь ?
Человек больше 10 лет в клубе, капитан, лидер.
А
За это время бавария сменила нескольких тренеров, и так и будет продолжаться.
Он имеет права говорит, и говорит в слух, потому что он многое дал клубу и клуб ему. Если бы он молчал, не был бы лидером раздевалки.
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red blue Tyumen’
Выражу непопулярное мнение, но в этом конфликте Нойеру больше хочется верить. Нагельсман медленно разваливает Баварию и начинает со старой гвардии на которой держался весь клуб
+1
-1
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Deathspell Omega
Ответ Михо
Здесь я на стороне Нагельсманна. Ману при всем уважении, после чм совсем поплыл и подвел Баварию
Он и на чемпионате плыл и "пенки" пускал...
Играл крайне неуверенно.
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+3
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здоровяк
Еще один фрукт в корзину для Аль-Наср
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0
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