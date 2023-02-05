Салихамиджич о Нойере и отставке Тапаловича: «Он расстроен, но от капитана ждешь иного поведения. Это решение не имело отношения к Мануэлю»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич Мануэль Нойер бундеслига Германия Тони Тапалович Юлиан Нагельсманн Футбол

Спортивный директор «Баварии» прокомментировал интервью Мануэля Нойера.

Напомним, ранее Нойер выразил недовольство отставкой тренера вратарей «Баварии» Тони Тапаловича. У Тапаловича, по сообщениям СМИ, произошел конфликт с Юлианом Нагельсманном из-за того, что игроки через Нойера узнавали от него информацию о внутренней работе тренерского штаба.

«Я понимаю, что Мануэль расстроен. Но я ожидал от него другого поведения, особенно в статусе капитана.

Решение, которое тяжело нам далось, не имело к Мануэлю никакого отношения. Мы объяснили ему это», – сказал Хасан Салихамиджич.

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