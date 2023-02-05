Салихамиджич о Нойере и отставке Тапаловича: «Он расстроен, но от капитана ждешь иного поведения. Это решение не имело отношения к Мануэлю»
Спортивный директор «Баварии» прокомментировал интервью Мануэля Нойера.
Напомним, ранее Нойер выразил недовольство отставкой тренера вратарей «Баварии» Тони Тапаловича. У Тапаловича, по сообщениям СМИ, произошел конфликт с Юлианом Нагельсманном из-за того, что игроки через Нойера узнавали от него информацию о внутренней работе тренерского штаба.
«Я понимаю, что Мануэль расстроен. Но я ожидал от него другого поведения, особенно в статусе капитана.
Решение, которое тяжело нам далось, не имело к Мануэлю никакого отношения. Мы объяснили ему это», – сказал Хасан Салихамиджич.
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