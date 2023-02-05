Хаманн об интервью Нойера: «Он ставит превыше всего себя, а не клуб. Если вы спросите, сыграет ли он еще за «Баварию», я бы ответил «нет»

Теги Бавария Мануэль Нойер Дитмар Хаманн бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Ян Зоммер Тони Тапалович Юлиан Нагельсманн Футбол

Дитмар Хаманн раскритиковал Мануэля Нойера за слова об увольнении Тони Тапаловича.

Ранее «Бавария» отправила тренера вратарей в отставку – сообщалось, что это произошло из-за конфликта Тапаловича с Нагельсманном. Нойер дал интервью, в котором выразил недовольство решением клуба.

«Некоторые его фразы просто смущают меня. Дело в его собственном тщеславии, он ставит превыше всего себя, а не клуб», – сказал бывший игрок «Баварии» и «Ливерпуля».

Хаманн допустил, что Нойер может больше не сыграть за «Баварию».

«Все будет зависеть от того, как Ян Зоммер проведет следующие три-четыре месяца и от того, когда и как [Нойер] вернется. Но если вы спросите меня сейчас, будет ли он снова играть за «Баварию», я скорее ответил бы «нет».

Для меня уход Тапаловича был единственно правильным решением. Единственный решающий вопрос для меня: заинтересован ли Тапалович в том, чтобы Зоммер хорошо себя показал? Если «Бавария» выиграет Лигу чемпионов с Яном Зоммером, возвращение Нойера в основной состав станет практически невозможным», – сказал Хаманн в эфире Sky Sport.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexFed
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Клуб неблогадарный , а что неимеет права легегда клуба высказывать свое мнение, тем более тренера вратарей каснется ему перввую очередь! Выгнал ряд игроков во вглаве Рибери,Левандовского.
От этой легенды одни проблемы в последнее время.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gheorghe Rusu
Ответ Vlad
Лишь Мане больше 18 млн получает и при том играет, а в Реале Азар 26 млн получает не играя. В ПСЖ Месси и Мбаппе на двоих почти 100 млн. Можно ещё из АПЛ найти множество примеров: тот же МанСити платит немало. Так что как Барселона всё равно никто не сможет платить, как в свои лучшие времена. Валюта указана в £ и годовая
https://www.capology.com/club/bayern-munich/salaries/

Ты написал чушь. В Баварии тоже беспорядок с зарплатами. Многие далеко не заслуживают даже приблизительно такую зарплату.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad
Ответ Gheorghe Rusu
ты зарплаты игроков Баварии видел?)
Лишь Мане больше 18 млн получает и при том играет, а в Реале Азар 26 млн получает не играя. В ПСЖ Месси и Мбаппе на двоих почти 100 млн. Можно ещё из АПЛ найти множество примеров: тот же МанСити платит немало. Так что как Барселона всё равно никто не сможет платить, как в свои лучшие времена. Валюта указана в £ и годовая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Князефф
Ответ Vlad
Бавария это клуб, где руководство очень прагматичное, они никогда не платят высокие зарплаты, стараются подписывать свободных агентов и скупают чаще из БЛ игроков. Видимо президент Баварии такой же как и Перес
Ну зп там у них там не маленькие. Не огромные как в апл или у леньки с роном, но точно не маленькие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xan.sher.76@gmail.com
Ответ Yuri Ten
От легенды до изгнанника ))
Клуб неблогадарный , а что неимеет права легегда клуба высказывать свое мнение, тем более тренера вратарей каснется ему перввую очередь! Выгнал ряд игроков во вглаве Рибери,Левандовского.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gheorghe Rusu
Ответ Vlad
Бавария это клуб, где руководство очень прагматичное, они никогда не платят высокие зарплаты, стараются подписывать свободных агентов и скупают чаще из БЛ игроков. Видимо президент Баварии такой же как и Перес
ты зарплаты игроков Баварии видел?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yuri Ten
От легенды до изгнанника ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad
Бавария это клуб, где руководство очень прагматичное, они никогда не платят высокие зарплаты, стараются подписывать свободных агентов и скупают чаще из БЛ игроков. Видимо президент Баварии такой же как и Перес
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Ответ Minuvert
К Пирсу Моргану надо на откровенное интервью
Уже ждем
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Басанг Басангов
Как низко от руководства Баварии сливать своего ветерана
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Minuvert
К Пирсу Моргану надо на откровенное интервью
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Ну что, теперь Нойер как Роналду будет? :)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий