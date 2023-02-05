Хаманн об интервью Нойера: «Он ставит превыше всего себя, а не клуб. Если вы спросите, сыграет ли он еще за «Баварию», я бы ответил «нет»
Дитмар Хаманн раскритиковал Мануэля Нойера за слова об увольнении Тони Тапаловича.
Ранее «Бавария» отправила тренера вратарей в отставку – сообщалось, что это произошло из-за конфликта Тапаловича с Нагельсманном. Нойер дал интервью, в котором выразил недовольство решением клуба.
«Некоторые его фразы просто смущают меня. Дело в его собственном тщеславии, он ставит превыше всего себя, а не клуб», – сказал бывший игрок «Баварии» и «Ливерпуля».
Хаманн допустил, что Нойер может больше не сыграть за «Баварию».
«Все будет зависеть от того, как Ян Зоммер проведет следующие три-четыре месяца и от того, когда и как [Нойер] вернется. Но если вы спросите меня сейчас, будет ли он снова играть за «Баварию», я скорее ответил бы «нет».
Для меня уход Тапаловича был единственно правильным решением. Единственный решающий вопрос для меня: заинтересован ли Тапалович в том, чтобы Зоммер хорошо себя показал? Если «Бавария» выиграет Лигу чемпионов с Яном Зоммером, возвращение Нойера в основной состав станет практически невозможным», – сказал Хаманн в эфире Sky Sport.
Ты написал чушь. В Баварии тоже беспорядок с зарплатами. Многие далеко не заслуживают даже приблизительно такую зарплату.