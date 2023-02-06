Лотар Маттеус: «Капитанство Нойера в «Баварии» больше недопустимо! К нему относились лояльнее, чем к любому игроку, а теперь в клубе читают, что вырвали у Мануэля сердце»
Лотар Маттеус призвал лишить Мануэля Нойера капитанской повязки в «Баварии».
Бывший игрок мюнхенской команды отреагировал на интервью голкипера, в котором тот критически высказался об увольнении тренера вратарей Тони Тапаловича.
«Капитанство Мануэля Нойера в «Баварии» больше недопустимо! Он неосторожно катался на лыжах и теперь дает несогласованное интервью, в котором рьяно атакует клуб. Разве он не говорил несколько недель назад, что никто не стоит выше клуба? А теперь вот это.
Мануэль Нойер – икона мирового футбола. Один из величайших игроков, когда-либо игравших за «Баварию» и сборную Германии. Я был самым большим фанатом Нойера, какого только можно себе представить. Но это его собственная вина, что после несчастного случая на лыжах и этого интервью его монументальность сильно пошатнулась.
Несчастным случаем в горах он оказал своему клубу такую медвежью услугу, что им придется обходиться без незаменимого класса Мануэля в течение нескольких месяцев – может быть, даже всегда – и продолжать выплачивать ему щедрую зарплату. Где в «нормальной» жизни могло произойти что-то похожее?
Если работник по неосторожности становится причиной дорожно-транспортного происшествия и поэтому ему больше не разрешают работать, я хочу посмотреть, как у него потом будут обстоять дела в финансовом и социальном плане.
«Бавария» с самого начала относилась так лояльно к Нойеру, как ни к одному другому игроку. Одного Сержа Гнабри публично бросили в самый ад (за посещение недели моды в Париже – прим.), а в адрес Мануэля не прозвучало ни одного злого слова.
«Баварии» пришлось подписать Яна Зоммера за очень большие деньги, а теперь им приходится читать, что они вырвали у него [Нойера] сердце.
Я полностью понимаю, что Мануэль по-человечески разочарован тем, что его лучшего друга и тренера вратарей уволили. Но кадровую политику проводит клуб, а не вратарь.
Благодаря своим выступлениям он, естественно, приобрел больше власти и влияния, чем подавляющее большинство игроков. Это тоже нормально. Исключительный игрок, исключительные права.
Он был гарантом всех великих достижений последних десяти лет наряду с Робертом Левандовским. Но это не дает ему права так поступать», – написал Маттеус в своей колонке.
Кан о словах Нойера про увольнение Тапаловича: «Это не соответствует ни статусу капитана, ни ценностям «Баварии». Серьезно поговорим об этом»
По крайне мере условного Кана не называл некрасивым и на том спасибо
Три гола уж точно на его совести
2 гола японцев и 1 гол Коста Рики на его совести
Да и голы он пропустил не мертвые , а рабочие, мог их взять
То что Нойер сдал видно давно
Так что хейт по делу
Кан был такой грозой в воротах что боялись чужие и свои, особенно в начале нулевых. Такая харизма у него была.
Я и не сравнивал их достижения. Нойер чемпион мира, многократный чемпион ЛЧ, он даже в тройку на ЗМ входил. У Кана нет таких достижений.
Речь о другом.
прав по всем пунктам
И что значит "даже Кан"? Нойер статусом уже как минимум не ниже Кана, а по мне даже выше. Лично для меня с отрывом лучший немецкий вратарь в истории. Потом Майер, а потом уже Кан.
Но мало того что Ману позволял себе выбегать из ворот когда надо и не надо, так ещё и стал публично критиковать свой же клуб. Вратарь конечно шикарный был, но даже Кан не позволял себе нарушать субординацию.