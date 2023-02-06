Лотар Маттеус: «Капитанство Нойера в «Баварии» больше недопустимо! К нему относились лояльнее, чем к любому игроку, а теперь в клубе читают, что вырвали у Мануэля сердце»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Лотар Маттеус Серж Гнабри Тони Тапалович Футбол

Лотар Маттеус призвал лишить Мануэля Нойера капитанской повязки в «Баварии». 

Бывший игрок мюнхенской команды отреагировал на интервью голкипера, в котором тот критически высказался об увольнении тренера вратарей Тони Тапаловича.

«Капитанство Мануэля Нойера в «Баварии» больше недопустимо! Он неосторожно катался на лыжах и теперь дает несогласованное интервью, в котором рьяно атакует клуб. Разве он не говорил несколько недель назад, что никто не стоит выше клуба? А теперь вот это.

Мануэль Нойер – икона мирового футбола. Один из величайших игроков, когда-либо игравших за «Баварию» и сборную Германии. Я был самым большим фанатом Нойера, какого только можно себе представить. Но это его собственная вина, что после несчастного случая на лыжах и этого интервью его монументальность сильно пошатнулась.

Несчастным случаем в горах он оказал своему клубу такую медвежью услугу, что им придется обходиться без незаменимого класса Мануэля в течение нескольких месяцев – может быть, даже всегда – и продолжать выплачивать ему щедрую зарплату. Где в «нормальной» жизни могло произойти что-то похожее?

Если работник по неосторожности становится причиной дорожно-транспортного происшествия и поэтому ему больше не разрешают работать, я хочу посмотреть, как у него потом будут обстоять дела в финансовом и социальном плане.

«Бавария» с самого начала относилась так лояльно к Нойеру, как ни к одному другому игроку. Одного Сержа Гнабри публично бросили в самый ад (за посещение недели моды в Париже – прим.), а в адрес Мануэля не прозвучало ни одного злого слова.

«Баварии» пришлось подписать Яна Зоммера за очень большие деньги, а теперь им приходится читать, что они вырвали у него [Нойера] сердце.

Я полностью понимаю, что Мануэль по-человечески разочарован тем, что его лучшего друга и тренера вратарей уволили. Но кадровую политику проводит клуб, а не вратарь.

Благодаря своим выступлениям он, естественно, приобрел больше власти и влияния, чем подавляющее большинство игроков. Это тоже нормально. Исключительный игрок, исключительные права.

Он был гарантом всех великих достижений последних десяти лет наряду с Робертом Левандовским. Но это не дает ему права так поступать», – написал Маттеус в своей колонке.

Кан о словах Нойера про увольнение Тапаловича: «Это не соответствует ни статусу капитана, ни ценностям «Баварии». Серьезно поговорим об этом»

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рафаэль Хазиев
Ответ SergioRamos92
Нойер как бы с Японией и Коста рикой накосячил Три гола уж точно на его совести 2 гола японцев и 1 гол Коста Рики на его совести
Голы Японии на совести не Нойера а шлоттербека и других защитников
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рафаэль Хазиев
Ответ balander09
Нойер провалил чемпионат мира, сломал ногу а отпуске, оставил клуб без основного вратаря и 10 млн из бюджета. Так ещё с него пылинки сдували) Но мало того что Ману позволял себе выбегать из ворот когда надо и не надо, так ещё и стал публично критиковать свой же клуб. Вратарь конечно шикарный был, но даже Кан не позволял себе нарушать субординацию.
Где он чм провалил? Спас Германии Ж0пу в матче с Испанией? Против Японии тащил как только мог, но если у тебя в команде такие днозащи как шлоттербек и зюле то что ты сделаешь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Балышев
Во разошелся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artuom Batishev
Ответ Master Slova
заткнулся бы, только Ману и никто больше сделал Баварию великой!!
Бавария была великой задолго до рождения Ману 😉😅
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikel Dominator Arteta
Ответ zer
Нойер зазнался, по пути Роналду пойдёт
Не-а, Нойер в футбол не разучился играть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SergioRamos92
Ответ Aleksey Yashin
Один из знаковых игроков команды даёт интервью, где набрасывает на свой клуб, после чего репутация игрока в клубе начинает падать. Знакомый сюжет!
Нойер хотя б только из за увольнения своего друга набросил
По крайне мере условного Кана не называл некрасивым и на том спасибо
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Добро пожаловать в Дортмунд легенда!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SergioRamos92
Ответ AmanEsen
Ничего он на ЧМ не проваливал, пару мертвых мячей вытащил наоборот. Оправданный хейт из за акции перерос в неоправданный хейт к игре. Но надо все же стараться более объективно смотреть на вещи. И что значит "даже Кан"? Нойер статусом уже как минимум не ниже Кана, а по мне даже выше. Лично для меня с отрывом лучший немецкий вратарь в истории. Потом Майер, а потом уже Кан.
Нойер как бы с Японией и Коста рикой накосячил
Три гола уж точно на его совести
2 гола японцев и 1 гол Коста Рики на его совести
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Neo
Все началось с Закрытием рта
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
balander09
Ответ AmanEsen
Ничего он на ЧМ не проваливал, пару мертвых мячей вытащил наоборот. Оправданный хейт из за акции перерос в неоправданный хейт к игре. Но надо все же стараться более объективно смотреть на вещи. И что значит "даже Кан"? Нойер статусом уже как минимум не ниже Кана, а по мне даже выше. Лично для меня с отрывом лучший немецкий вратарь в истории. Потом Майер, а потом уже Кан.
Статистику его гляньте на ЧМ
Да и голы он пропустил не мертвые , а рабочие, мог их взять
То что Нойер сдал видно давно
Так что хейт по делу
Кан был такой грозой в воротах что боялись чужие и свои, особенно в начале нулевых. Такая харизма у него была.
Я и не сравнивал их достижения. Нойер чемпион мира, многократный чемпион ЛЧ, он даже в тройку на ЗМ входил. У Кана нет таких достижений.
Речь о другом.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Master Slova
заткнулся бы, только Ману и никто больше сделал Баварию великой!!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Нойер не красиво поступил. В копилку интервью
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bayern_Norway
Ответ GuruFutbola
Структура 🏳️‍🌈клуба дала сбой
Это структура не забывает иногда унижать постоянного ЧЛЕНА Евролиги
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yu123
Лотарчик прав на 100%
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Egobrain junior
выдал базу
прав по всем пунктам
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Pucheslav
До сих пор после поражений Барсы в лч не зажило отверстие ?
Причем тут Барса?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Нойера понесло - сломал ногу на склоне, вынес сор из избы в прессу, вдет себя как обиженная прима. В общем, сплошное разочарование...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AmanEsen
Ответ balander09
Нойер провалил чемпионат мира, сломал ногу а отпуске, оставил клуб без основного вратаря и 10 млн из бюджета. Так ещё с него пылинки сдували) Но мало того что Ману позволял себе выбегать из ворот когда надо и не надо, так ещё и стал публично критиковать свой же клуб. Вратарь конечно шикарный был, но даже Кан не позволял себе нарушать субординацию.
Ничего он на ЧМ не проваливал, пару мертвых мячей вытащил наоборот. Оправданный хейт из за акции перерос в неоправданный хейт к игре. Но надо все же стараться более объективно смотреть на вещи.

И что значит "даже Кан"? Нойер статусом уже как минимум не ниже Кана, а по мне даже выше. Лично для меня с отрывом лучший немецкий вратарь в истории. Потом Майер, а потом уже Кан.
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Нойер столько лет молчал и все выплеснул)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Бегагаев
По факту
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RedDevil1909
Ответ Aleksey Yashin
Один из знаковых игроков команды даёт интервью, где набрасывает на свой клуб, после чего репутация игрока в клубе начинает падать. Знакомый сюжет!
Роналду для МЮ не настолько знаковый,да и масштаб набросов Нойера намного меньше
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pucheslav
Ответ GuruFutbola
Структура 🏳️‍🌈клуба дала сбой
До сих пор после поражений Барсы в лч не зажило отверстие ?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
balander09
Нойер провалил чемпионат мира, сломал ногу а отпуске, оставил клуб без основного вратаря и 10 млн из бюджета. Так ещё с него пылинки сдували)
Но мало того что Ману позволял себе выбегать из ворот когда надо и не надо, так ещё и стал публично критиковать свой же клуб. Вратарь конечно шикарный был, но даже Кан не позволял себе нарушать субординацию.
+40
-6
+34
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zer
Нойер зазнался, по пути Роналду пойдёт
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evil
Гнать этого дровосека из "Баварии", чего греха таить-то
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий