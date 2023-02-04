Кан о словах Нойера про увольнение Тапаловича: «Это не соответствует ни статусу капитана, ни ценностям «Баварии». Серьезно поговорим об этом»

Теги Бавария Оливер Кан Мануэль Нойер бундеслига Германия Тони Тапалович Футбол

Оливер Кан отреагировал на высказывания Мануэля Нойера об увольнении тренера вратарей «Баварии». 

Напомним, голкипер мюнхенской команды выразил недовольство увольнением Тони Тапаловича. Сообщалось, что клуб может наказать игрока. 

«То, что Мануэль сказал в связи с увольнением Тони Тапаловича, не соответствует ни его статусу капитана, ни ценностям «Баварии».

Кроме того, его заявления прозвучали в неподходящее время, потому что у нас впереди очень важные игры.

Мы очень серьезно поговорим об этом», – сказал генеральный директор «Баварии».

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29 комментариев

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Master Slova
Ответ Андрей Хенто
Нойер что-то совсем поплыл, слишком много возомнил о себе. Правильно его Кан приструнил.
он поплыл когда стал отстаивать ЛГБТ интересы
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Кино Музыка
Это соответствует статусу защиты непосредственного начальника. Если он толковый и ладит с подчиненными, будет предательством не проявить солидарность с ним.
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Stannis_Baratheon
Ответ untilofend
ой собрались хейтеры нойера... все он правильно сказал человек столько лет работал а его взяли викинули а кан лучше пусть за косяки клуба отвечает а не нойеру рот затыкает
что он правильно сказал? лучше твой Нойер правильно вел бы себя в межсезонье, может и травму не получил бы.
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Розовопопый пони
Ну вот хз, после Майера, Дреера, Хойека (могу ошибиться с фамилией, но тот Ван Галовский тренер вратарей), да даже Штарке - Тапалович выглядит абсолютным ноунейном с минимальным игровым бэкграундом, который оказался в клубе по протекции Нойера в 2011 году, во время оформления трансфера, да и работал он с лучшим вратарем поколения, не подготовив ни одного нового кадра. А шуму, будто Кайзерслаутернский Эрман уходит.
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Pb-SE
Ответ Bartez1986
вместо Тапаловича можно назначить Тумиловича
Только на Октоберфест не пускать.
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untilofend
ой собрались хейтеры нойера... все он правильно сказал
человек столько лет работал а его взяли викинули
а кан лучше пусть за косяки клуба отвечает а не нойеру рот затыкает
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untilofend
Ответ Андрей Хенто
Нойер что-то совсем поплыл, слишком много возомнил о себе. Правильно его Кан приструнил.
а что он сказал? что ему обидно? почему бы и нет? он что не имеет право на личное мнение? когда с дорогим тебе человеком так по свински поступают надо об этом говорить
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untilofend
Ответ Jaxongir Shodiev
Ноер видимо возомнил, что авторитета у него выше, чем у руководства, но по сравнению с Каном он просто мальчик
и почему же просто мальчик? минимум как вратарь он лучше. и повлиял на весь мировой футбо. а нагелсман пусть на свою попку присядет лучше
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werley
Ответ Иван Грозный
Ну почему же? Сопоставимые фигуры, а если брать вклад в мировой футбол, то Нойер выше будет. Карьера у него куда ровнее.
Это так, но со стороны представляется, что в Баварии абсолютным авторитетом обладают не какие-то отдельные игроки, ветераны и даже не главный тренер, а директорат, руководство. Можно спорить по поводу степени величия Кана или Нойера как игроков, но суть в том, что Кан сейчас - это представитель руководства, то есть в системе Баварии его значимость выше, много выше значимости Нойера.
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Schiaff1no
Ответ Sunlight Project
По сравнению с Каном он даже не мальчик, он никто.
Кан в бытность игроком не стеснялся в интервью даже партнеров по команде распинать, за что его и штрафовали, и от игр отстраняли, а тут человека, который Нойера создал уволили, можно понять, хоть это и не шибко красиво
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Иван Грозный
Ответ Sunlight Project
По сравнению с Каном он даже не мальчик, он никто.
Ну почему же? Сопоставимые фигуры, а если брать вклад в мировой футбол, то Нойер выше будет. Карьера у него куда ровнее.
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Шапка Сёмина
м-да уж через чур много Ману возомнил о себе
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Sunlight Project
Ответ Jaxongir Shodiev
Ноер видимо возомнил, что авторитета у него выше, чем у руководства, но по сравнению с Каном он просто мальчик
По сравнению с Каном он даже не мальчик, он никто.
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-2
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Jaxongir Shodiev
Ноер видимо возомнил, что авторитета у него выше, чем у руководства, но по сравнению с Каном он просто мальчик
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-3
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Андрей Хенто
Ответ Mikel Dominator Arteta
Нойер >> Кан
Нойер безусловно вывел игру вратаря на другой уровень, был реальным претендентом на Золотой Мяч, но в последнее время он уже не так надёжен, участвует в каких-то странных акциях, вылетел на долгий срок из-за не соблюдения условий контракта. Да, на правах капитана и легенды клуба он конечно может высказать свое недовольство, но мог это сделать и не публично.
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OldRedWhite
Ответ Niko [Ars]
че т в Баварии постоянно тëрки какие-то
Месяц эту тему пережёвывают !
После Месси и Украины - третья по популярности
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Mikel Dominator Arteta
Ответ GuruFutbola
Это верно, нельзя забывать истинные ценности баварии 🏳️‍🌈;)
Зачем ты прикрепил флаг Каталонии к Баварии?
+11
-5
+6
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Андрей Хенто
Нойер что-то совсем поплыл, слишком много возомнил о себе. Правильно его Кан приструнил.
Нойер >> Кан
+1
-4
-3
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Vogres
Ответ Saifylla Shishany
Истинные ценности Баварии пердолить барсу
А барса и не против
+30
-7
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Gheorghe Rusu
Ответ Александр Константинович
Нойер с ним был ещё с Шальке, поэтому его реакция вполне очевидная. А вот то, что с Нагельсманом уже не первый человек сработаться не может, то нужно здесь разбираться, а не в словах Нойера о его товарище.
Нагель обоср*тся с ПСЖ, и пойдет собирать помидоры. Слабый тренер, хз как его еще не выкинули на помойку.
+7
-3
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Bartez1986
вместо Тапаловича можно назначить Тумиловича
+2
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+2
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Niko [Ars]
че т в Баварии постоянно тëрки какие-то
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Burel
Ответ Андрей Хенто
Нойер что-то совсем поплыл, слишком много возомнил о себе. Правильно его Кан приструнил.
и это после позора на ЧМ, где Нойнер пустил три бабочки
+2
-5
-3
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Тимофей Кушнир
Обижаться на увольнение любимого тренера – это по детски. Нойер и правда глупо поступил, Оливер должен ему это оюъяснить.
+3
-2
+1
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Saifylla Shishany
Ответ GuruFutbola
Это верно, нельзя забывать истинные ценности баварии 🏳️‍🌈;)
Истинные ценности Баварии пердолить барсу
+77
-24
+53
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