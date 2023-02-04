Кан о словах Нойера про увольнение Тапаловича: «Это не соответствует ни статусу капитана, ни ценностям «Баварии». Серьезно поговорим об этом»

отреагировал на высказывания об увольнении тренера вратарей «Баварии».

Напомним, голкипер мюнхенской команды выразил недовольство увольнением . Сообщалось, что клуб может наказать игрока.

«То, что Мануэль сказал в связи с увольнением Тони Тапаловича, не соответствует ни его статусу капитана, ни ценностям «Баварии».

Кроме того, его заявления прозвучали в неподходящее время, потому что у нас впереди очень важные игры.

Мы очень серьезно поговорим об этом», – сказал генеральный директор «Баварии».