Кан о словах Нойера про увольнение Тапаловича: «Это не соответствует ни статусу капитана, ни ценностям «Баварии». Серьезно поговорим об этом»
Оливер Кан отреагировал на высказывания Мануэля Нойера об увольнении тренера вратарей «Баварии».
Напомним, голкипер мюнхенской команды выразил недовольство увольнением Тони Тапаловича. Сообщалось, что клуб может наказать игрока.
«То, что Мануэль сказал в связи с увольнением Тони Тапаловича, не соответствует ни его статусу капитана, ни ценностям «Баварии».
Кроме того, его заявления прозвучали в неподходящее время, потому что у нас впереди очень важные игры.
Мы очень серьезно поговорим об этом», – сказал генеральный директор «Баварии».
человек столько лет работал а его взяли викинули
а кан лучше пусть за косяки клуба отвечает а не нойеру рот затыкает
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