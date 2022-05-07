Чеферин о «Ман Сити» и ФФП: «Любой может обратиться в суд и выиграть дело. Мы меняем правила, чтобы избежать подобных ситуаций»

высказался об изменениях финансового фэйр-плей.

– Проблема в том, что, например, УЕФА ввел санкции против за нарушение финансового фэйр-плей, а затем вынес решение в их пользу. У УЕФА есть свои правила, но клубы могут обращаться в CAS и выигрывать дела.

– Как юрист, я знаю, что любой может обратиться в суд и иметь шанс выиграть дело. Если полицейский в Испании наложит на вас санкции, вы можете обратиться в суд и выиграть. Вот почему мы сейчас меняем правила. Эти правила должны помочь нам избежать подобных ситуаций в будущем.

Тем не менее, я думаю, что вероятность нашего успеха в суде – более 95%. Но некоторые случаи более интересны для СМИ, и когда УЕФА проигрывает, это всегда новость, – сказал президент УЕФА.

Ранее «Манчестер Сити» отстранили от участия в еврокубках на два года из-за нарушения финансового фэйр-плей, но клуб обжаловал это решение в CAS и выиграл дело.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков