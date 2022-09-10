Глава Ла Лиги Тебас о «ПСЖ» и «Ман Сити»: «УЕФА понимает проблему. Если бы CAS поддержал их отстранение, история с финансовым контролем была бы другой»

Президент Ла Лиги назвал «ПСЖ» и проблемой для финансового контроля от УЕФА.

«Для того, чтобы клубы росли, нужно не отнимать у одних и не отдавать другим. Нужно расти в плане цифровых технологий, искать источники дохода...

УЕФА отстранял «ПСЖ» и «Ман Сити» от еврокубков, но Спортивный арбитражный суд отменил санкции. УЕФА понимает проблему. Если бы CAS поддержал решение УЕФА, история с финансовым контролем пошла бы другим путем», – заявил .

В феврале 2020 года УЕФА исключил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей. В июле 2020-го CAS принял апелляцию «горожан», благодаря чему клуб вновь получил право сыграть в еврокубке.

УЕФА никогда не отстранял «ПСЖ» от еврокубков, но рассматривал потенциальное нарушение ФФП клубом при трансферах Неймара и Килиана Мбаппе. В 2019-м удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о ФФП.

УЕФА оштрафовал «ПСЖ», «Юве» и «Милан» по новым финансовым правилам. Пока почти все суммы – условно