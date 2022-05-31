Тебас о трансфере Холанда: «150 млн евро комиссии – такое делают только «Ман Сити», «ПСЖ», а раньше еще и «Челси»

Глава Ла Лиги вновь раскритиковал «Манчестер Сити» и за чрезмерные траты.

«Обо мне в Европе уже все знают. Эй, Нассер [Аль-Хелайфи, президент «ПСЖ»], то, что ты делаешь, уничтожает футбол. Это так же опасно, как и проект .

Когда мы осудили ситуацию с Неймаром, то речь шла о и «ПСЖ». УЕФА наказал оба клуба. Что же произошло потом? CAS принял очень странное решение и оправдал оба клуба. Мы изучили его и постараемся сделать так, чтобы подобного больше не происходило.

Сделка по Холанду была невозможна для . Посмотрим, как был организован его переход в «Ман Сити». Они заплатили 150 млн евро комиссии. Такое делают только «Ман Сити», «ПСЖ», а раньше еще и , – сказал Хавьер Тебас.