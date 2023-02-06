Посетитель тюрьмы Алвеса рассказал, что Дани получает привилегии: «Ведь он всемирно известный спортсмен»
Обвиненный в изнасиловании Дани Алвес живет в привилегированных условиях в тюрьме.
Напомним, бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» был взят под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.
Один из поситителей тюрьмы Brians 2, в которой сидит футболист, опроверг информацию о том, что к игроку относятся точно так же, как и к другим заключенным.
– Исходя из того, что я услышал во время посещения... Дани Алвеса охраняют и обслуживают четыре сотрудника. Он находится отдельно [от других заключенных].
Невозможно сказать, общается ли он с другими заключенными, но на данный момент я знаю, что он обособлен от остальных, потому что это особенное дело. Ведь он всемирно известный спортсмен...
– К Дани Алвесу относятся в тюрьме по-особенному? У него есть привилегии?
– Я не знаю, как рассказать об этом. Исходя из того, что я услышал, да. Это важное дело, это известный футболист.
Это сделали, чтобы не было проблем с другими заключенными. Ведь они сразу почувствуют, если к кому-то в тюрьме относятся лучше, – сказал посетитель тюрьмы для Europa Press.
Алвес: вызов принят
Ладно там мы все привыкли к "Монако Головина", "Ференцварош Черчесова". Ну а Тюрьма Алвеса это что-то новое xD
это же Доцент..на своей позиции..пусть и бывший)
Еще совсем недавно на Спортс не было ни одного дня без новости про мужеложество на главной.
Теперь же ежедневно упоминают еще и тюрьму.
Дани, сейчас всё организуем!