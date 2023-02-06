Посетитель тюрьмы Алвеса рассказал, что Дани получает привилегии: «Ведь он всемирно известный спортсмен»

Теги ПСЖ Ювентус Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига происшествия Футбол

Обвиненный в изнасиловании Дани Алвес живет в привилегированных условиях в тюрьме.

Напомним, бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» был взят под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Один из поситителей тюрьмы Brians 2, в которой сидит футболист, опроверг информацию о том, что к игроку относятся точно так же, как и к другим заключенным.

– Исходя из того, что я услышал во время посещения... Дани Алвеса охраняют и обслуживают четыре сотрудника. Он находится отдельно [от других заключенных].

Невозможно сказать, общается ли он с другими заключенными, но на данный момент я знаю, что он обособлен от остальных, потому что это особенное дело. Ведь он всемирно известный спортсмен...

– К Дани Алвесу относятся в тюрьме по-особенному? У него есть привилегии?

– Я не знаю, как рассказать об этом. Исходя из того, что я услышал, да. Это важное дело, это известный футболист.

Это сделали, чтобы не было проблем с другими заключенными. Ведь они сразу почувствуют, если к кому-то в тюрьме относятся лучше, – сказал посетитель тюрьмы для Europa Press.

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31 комментарий

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Dima Gross
Меня одно удивляет. Почему адвокат Алвеса не упомянул, что его подопечный – игрок Барселоны? Это же значит, что его в принципе не интересуют девушки. Всё обвинение рассыпалось бы уже на этом уточнении
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miter-ar
Хм… так у них там хорошо относятся к привилегированным что ли?
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QUIKSILVER
Кокорин: каждый мужик должен пройти школу тюрьмы
Алвес: вызов принят
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Slavick Nemkovsky
Короче, тюрьма 5 звезд с полем для гольфа и мятным мороженым с шоколадной крошкой
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Сергей Кот
так что, по 100 евров не всем там платят? или всем? тут многие уже лыжи намылили)
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Nate
"Представитель тюрьмы Алвеса" )) Спортс отжОг ))
Ладно там мы все привыкли к "Монако Головина", "Ференцварош Черчесова". Ну а Тюрьма Алвеса это что-то новое xD
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SayCoffet
Ответ #SharkTeam
Вероятно освобождение от такой и др деятельности. Может даже еду свою разрешат
тогда для алвеса плохие новости)
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Александр Степанов
Пресса готова писать всякую ерунду ( в т.ч. домыслы и сплетни , не имеющие реальности ) лишь бы подогревать это шоу. Верить можно только видео. Вчера Санс посетила Алвеса в тюрьме и после 50 минут общения конкретно высказалась на вопросы журналистов «Я не оставлю его одного в самый худший момент его жизни» . Санс также дала понять, что то, что ее муж не хотел, чтобы она посещала тюрьму, было ложью , и о разводе нет речи ( всё на видео ).
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Нурбол Жумаскалиев
по алвесу и было видно, что тюрьмы ему рано или поздно не избежать. вылитый уголовник
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#SharkTeam
Ответ Нефанатик
Интересно, какие привилегии по такой статье?.. Резиновые перчатки, для чистки толчка?..
Вероятно освобождение от такой и др деятельности. Может даже еду свою разрешат
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Пинающий Достоинства
Что, уже «Неймара» подогнали ?!
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#SharkTeam
К куму ходит?
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Нефанатик
Интересно, какие привилегии по такой статье?.. Резиновые перчатки, для чистки толчка?..
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Bashibuzuck
Хороши привилегии, не так давно на спортсе была информация, что ему при заключении выдали презервативы и вазелин😁
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Arkadios Avgitidis
а что вы думаете, что его место возле пара-ши?))
это же Доцент..на своей позиции..пусть и бывший)
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Саша Пушкин
Ответ Bill Zapulil
Решил пройти школу Кокоры! Мужик!!!
Факт:
Еще совсем недавно на Спортс не было ни одного дня без новости про мужеложество на главной.
Теперь же ежедневно упоминают еще и тюрьму.
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Nuraly Amirov
втф, серьезно? заголовок вообще не стыкуется со словами из текста. уже сами не стесняются набрасывать
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Cruel Snake
Ответ Бухгалтер2021
он тюремщик.там все равны
Ты серьёзно? Тебе сколько лет, что-бы считать?
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Гамаль Хайдаров
может спокойно ронять мыло
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Cruel Snake
— Чифирнуть бы ништяк, да голяк...

Дани, сейчас всё организуем!
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Бухгалтер2021
Ответ Роберт Дауни-средний
уже короновали...
если два глаза есть то врядли..оприходывали
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Бухгалтер2021
он тюремщик.там все равны
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Кот под ногами майора
В туалет с ним, наверное, боятся ходить
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Собака-буддист
Ну и что теперь? Присудить за это той девушке 10 млн?
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Добрый Ретроград
посищения
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