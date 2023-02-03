Жена Алвеса просила Дани о встрече в тюрьме, но он отказал. Потом они поговорили по телефону, и он сказал, что любит ее и не хочет терять

Теги ПСЖ Ювентус Барселона Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига светская хроника происшествия Футбол

Дани Алвес из тюрьмы пообщался с женой по телефону.

Напомним, бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» был взят под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Алвес признает факт сексуальной связи с девушкой из клуба, но отрицает обвинения в изнасиловании.

Журналистка Летиция Рекьехо в программе The Ana Rosa рассказала, что Джоана Санс попросила Алвес о личной встрече, но футболист отказался. После этого Дани позвонил жене из тюрьмы.

Разговор продлился недолго. Алвес сказал жене, что знает о ее намерении развестись, и заявил, что не хочет ее терять и очень ее любит. «Думаю, это был звонок из разряда «не бросай меня сейчас одного», – сказала Рекьехо.

Джоана ответила, что она хотела бы поговорить с ним о случившемся, чтобы он смог дать необходимые объяснения. Несмотря на это, отмечается, что Санс сохраняет твердость в решении развестись с Алвесом.

«Хоть она и приняла решение, Джоана хочет выслушать его и высказаться. Он хочет подождать, разговор между ними состоится не в тюрьме, а когда Алвес из нее выйдет», – сказала Рекьехо.

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37 комментариев

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denimo21
Ответ Los Galácticos
Кто смотрел сериал Побег, там был такой персонаж Фернандо Сукре которого сыграл актёр Амори Ноласко (внешне даже с Алвесом чем-то похожи) вот Алвес сейчас этого персонажа мне напомнил )
Сукре хотя бы верный друг ))
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Легенда питерского Зенита
Ответ Vlad Emelin
Осадков не наблюдается
А в Петропавловске на Камчатке полночь
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прощай Роналду
Я смотрел фильм "выстрел в пустоту" (про зону), ничего общего, просто крутой фильм)))
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OldRedWhite
Ответ Boni Jek
Однажды....
в студёную зимнюю пору
+1
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Сикарио
Ответ Los Galácticos
Кто смотрел сериал Побег, там был такой персонаж Фернандо Сукре которого сыграл актёр Амори Ноласко (внешне даже с Алвесом чем-то похожи) вот Алвес сейчас этого персонажа мне напомнил )
Да, тоже подмечал это в свое время.
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Boni Jek
Ответ OldRedWhite
… и в любом случае трагедия сразу для нескольких человек !
Однажды....
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OldRedWhite
Ответ Boni Jek
Жизнь
… и в любом случае трагедия сразу для нескольких человек !
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Рустам Атаев
Ответ M_i_t_y_a
Нельзя
твои проблемы
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V Galperin
Да пусть разводится, Дани вернётся к своей первой-Диноре Сантана, которая одновременно является его агентом и матерью двух его детей, та точно сделает всё для его освобождения.
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Валерий Петров
Ответ Jaxongir Shodiev
Дани согласится на переход жены лишь по схеме 1+1
А бонусы будут с блекджеком и ... ?
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Vlad Emelin
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ветер юго-западный
Осадков не наблюдается
+1
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M_i_t_y_a
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сейчас начнется: Ну какой мужчина не изменяет?
Любой нормальный
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Jaxongir Shodiev
Дани согласится на переход жены лишь по схеме 1+1
0
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Павел Горлов
Ответ Los Galácticos
Кто смотрел сериал Побег, там был такой персонаж Фернандо Сукре которого сыграл актёр Амори Ноласко (внешне даже с Алвесом чем-то похожи) вот Алвес сейчас этого персонажа мне напомнил )
Аналогия - топ, даже не подумал сначала))))
+3
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M_i_t_y_a
Ответ Рустам Атаев
Понять можно
Нельзя
+1
-1
0
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Верховный Лорд
Ответ Los Galácticos
Кто смотрел сериал Побег, там был такой персонаж Фернандо Сукре которого сыграл актёр Амори Ноласко (внешне даже с Алвесом чем-то похожи) вот Алвес сейчас этого персонажа мне напомнил )
Только Сукре сидел не за изнасилование)
+9
0
+9
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Los Wakas
Па-пара-пааааааам
Па-пара па-пааааам
0
0
0
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
+5 - +7
Ветер юго-западный
+6
-1
+5
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BarCa
Как в 90-х. Смотрите в следующем 246 серии, Алвес узнают что…. Роберто признается что он…..
+2
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LifeSpartak
Как уже достали вы с этой сантой барбарой!
+1
0
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No Howard No Party
А всё потому,что жену Алвеса трудно найти,легко потерять и невозможно забыть
+8
-3
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Cruel Snake
Понять и прростить
0
0
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Splin
Не хочет терять, поэтому отказал🤣
+1
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Оригинальный Ник
Интересно, а Алвес когда драл женщину в толкане ночного клуба, думал ли он в это время о жене и о том, как сильно её любит?
Сейчас начнется: Ну какой мужчина не изменяет?
+4
-4
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Jaxongir Shodiev
Ответ Joe Rage
Зачем нам это? это для домохозяек, любительниц мыльных опер
Для фонов БЧК в самый раз
+9
-8
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