Жена Алвеса просила Дани о встрече в тюрьме, но он отказал. Потом они поговорили по телефону, и он сказал, что любит ее и не хочет терять

из тюрьмы пообщался с женой по телефону.

Напомним, бывший защитник «Барселоны», « » и « » был взят под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Алвес признает факт сексуальной связи с девушкой из клуба, но отрицает обвинения в изнасиловании.

Журналистка Летиция Рекьехо в программе The Ana Rosa рассказала, что Джоана Санс попросила Алвес о личной встрече, но футболист отказался. После этого Дани позвонил жене из тюрьмы.

Разговор продлился недолго. Алвес сказал жене, что знает о ее намерении развестись, и заявил, что не хочет ее терять и очень ее любит. «Думаю, это был звонок из разряда «не бросай меня сейчас одного», – сказала Рекьехо.

Джоана ответила, что она хотела бы поговорить с ним о случившемся, чтобы он смог дать необходимые объяснения. Несмотря на это, отмечается, что Санс сохраняет твердость в решении развестись с Алвесом.

«Хоть она и приняла решение, Джоана хочет выслушать его и высказаться. Он хочет подождать, разговор между ними состоится не в тюрьме, а когда Алвес из нее выйдет», – сказала Рекьехо.