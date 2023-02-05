Уликой против Алвеса по делу об изнасиловании могут стать его белые кроссовки. Дани не попал на видео с камер в ВИП-зоне клуба, но его могут идентифицировать по обуви
Белые кроссовки могут стать уликой против Дани Алвеса в деле об изнасиловании.
Напомним, бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» был взят под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.
Алвес признает факт сексуальной связи с девушкой из клуба, но отрицает обвинения в изнасиловании.
Вчера две подруги девушки, обвинившей футболиста в изнасиловании, подтвердили ее версию событий. Они заявили, что пострадавшая вошла в туалет по настоянию игрока.
Кристобаль Мартель, адвокат Алвеса, настаивает, что на записях с камер видеонаблюдения, расположенных в ВИП-зоне клуба Sutton, видно, что сначала в туалет зашел Дани, а через две минуты – заявительница. Адвокат настаивает, что Дани не звал девушку за собой.
Важную роль для установления истины в этом моменте могут сыграть белые кроссовки. Как заявляет жертва, Алвес находился в «слепой зоне» за дверью. Из-за этого, как полагает потерпевшая, его не видно на записях с видеокамер.
Как пишет La Vanguardia со ссылкой на источники среди обвинителей, есть сразу несколько кадров, на которых видны белые кроссовки, принадлежащие обвиняемому. Отмечается, что Алвес, действительно находившийся в «слепой зоне» и не попадавший в поле зрения камер, мог стоять за дверью туалета и подавать сигнал потерпевшей.
Адвокаты бразильца уверяют, что белые кроссовки принадлежат не Дани Алвесу, а другому посетителю ночного клуба, который был в туалете клуба Sutton.
А если их нет?
Т.е. по его жидкостям которые на платье были не идентифицируется?
Я больше поверью что она его изнасиловала!😀
Я с первого дня и до сих пор не верю что было изнасилование.
Как можно изнасиловать человека если она сама пошла за ним, как говорят.
Это проста чушь !!!!
Если мы живем в правовом государстве с независимым следствием и судом, тогда все ок, твои права никто не нарушит. А если мы живем в неправовом государстве, то какая разница кто и по какой статье тебя будет валить? В этом смысле от чувихи меньше угрозы, чем от левого мужика, которому ты не понравился и перешел не по той улице.
P.S. Навальный не мой выбор.