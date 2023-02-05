Уликой против Алвеса по делу об изнасиловании могут стать его белые кроссовки. Дани не попал на видео с камер в ВИП-зоне клуба, но его могут идентифицировать по обуви

Теги ПСЖ Ювентус Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига происшествия стиль Футбол

Белые кроссовки могут стать уликой против Дани Алвеса в деле об изнасиловании.

Напомним, бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» был взят под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Алвес признает факт сексуальной связи с девушкой из клуба, но отрицает обвинения в изнасиловании.

Вчера две подруги девушки, обвинившей футболиста в изнасиловании, подтвердили ее версию событий. Они заявили, что пострадавшая вошла в туалет по настоянию игрока.

Кристобаль Мартель, адвокат Алвеса, настаивает, что на записях с камер видеонаблюдения, расположенных в ВИП-зоне клуба Sutton, видно, что сначала в туалет зашел Дани, а через две минуты – заявительница. Адвокат настаивает, что Дани не звал девушку за собой.

Важную роль для установления истины в этом моменте могут сыграть белые кроссовки. Как заявляет жертва, Алвес находился в «слепой зоне» за дверью. Из-за этого, как полагает потерпевшая, его не видно на записях с видеокамер.

Как пишет La Vanguardia со ссылкой на источники среди обвинителей, есть сразу несколько кадров, на которых видны белые кроссовки, принадлежащие обвиняемому. Отмечается, что Алвес, действительно находившийся в «слепой зоне» и не попадавший в поле зрения камер, мог стоять за дверью туалета и подавать сигнал потерпевшей.

Адвокаты бразильца уверяют, что белые кроссовки принадлежат не Дани Алвесу, а другому посетителю ночного клуба, который был в туалете клуба Sutton.

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80 комментариев

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Slava Vestiaz
Ответ Маноло Санчи́с
Ну, справедливости ради, вряд ли он носит обычные ботинки купленные на базаре) Полюбому там какие-нибудь брендовые или сделанные под заказ...
Справедливости ради по камерам через зеркало ни черта не будет видно бренд кроссовок и их стиль, только белое пятно
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Рауль Бро
Эхх, у Алвеса что там тупорылые адвокаты? Все тут логично же нету насилования. Не думаю что он на такое пошел, не такой чел был.
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Гриззли
Ответ Шагри
Погоди. Всмысле «даже в России»? То есть, ты хочешь сказать, что в России в плане абсурдности дел подобного характера всё куда дремучее? Ну-ка, приведи мне пример, когда у нас люди попадали в подобные ситуации, как Алвес? Или может как Роналду, когда баба спустя несколько лет обвиняет в изнасиловании и заводят дело? Сразу видно адепта Навального, которого коробит от российского флага.
На Роналду дело не заводили. Решили, что доказательств нет.
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Александр Елисеев
Ответ Зубы Дзюбы
Про презумпцию невиновности в курсе? Она обвиняет, ей и доказывать. Там либо свидетели, либо врач должны быть
В курсе. Алвесу все равно нужно будет доказывать, что было по согласию, но как он будет доказывать в противовес ее слов, что она не давала согласия, особенно с учетом того, что инициатива шла от него, а не от нее. Вот что я имел ввиду, что сначала пусть он докажет.
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oberkorn
Шикарная доказуха, когда есть образцы спермы
А если их нет?
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Зубы Дзюбы
Ответ Александр Елисеев
Сначала пусть он докажет, что получал согласие, поскольку инициатором он был.
Про презумпцию невиновности в курсе? Она обвиняет, ей и доказывать. Там либо свидетели, либо врач должны быть
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Рауль Бро
Ответ Александр Елисеев
Играет, никто не обязан с тобой заниматься сексом, поэтому любой в любой момент может отказаться.
По факту да, но закон так не работает, понимаешь?
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Анатолий Дегтярёв
Oh, no! Cringe! Мексиканская музыка (с)
Т.е. по его жидкостям которые на платье были не идентифицируется?
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Александр Елисеев
Ответ Зубы Дзюбы
А где доказательства что она отказывалась?
Сначала пусть он докажет, что получал согласие, поскольку инициатором он был.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ MaTuA
Если бы у Алвеса были красные мокасины, то это не считалось бы доказательством))
Если бы у Алвеса были красные мокасины, то Рафик аутоматически был бы неуиноуен©☝🏿
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Александр Елисеев
Ответ Viktor_SV
Оп-па. А где вообще имеется независимый суд? Прокуроры и судьи вроде бы не не не на Марсе живут, и на них легко можно повлиять. Даже если допустить, что на них никто не влияет, остаётся банальная некомпетентность в принятии решений. Например, когда собственное эмоциональное отношение сказывается не приговоре.
В странах, где развиты общественные институты и контроль за ними. Можно изучить рейтинг “Rule of Law” от WJP, у них на сайте написано, как они рассчитывали его.
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Я Гражданин Мира
Ответ Makhasamatman Buch
Ну если он первый вошёл, а она потом следом Тут вопрос, кто кого изнасиловал?!
, больше похож на то что она его изнасиловала
+1
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Sgi
Ответ Viktor_SV
А, ну значит, мы доверяем компетенции прокурора, решившего возбудить дело на основании заявления чувихи? Ну ОК. Бразильские (или испанские?) прокуроры самые компетентные и неподкупные прокуроры в мире. Лучше тогда вообще не заниматься сексом в стране, где работают такие прокуроры.
Чувак, тебе надо снять шапочку из фольги и перестать бояться людей
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Тен мать его Хаг
Ответ Александр Елисеев
Тогда мы должны говорить не об ушлых женщинах, а про несовершенство правовой системы государства, где без судя и следствия тебя могут посадить. Но слушай, обычно в таких странах куда чаще и проще сажают за другие статьи.
Вот именно про несовершенство правовой системы я и хотел написать.
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Я Гражданин Мира
Ответ justbored
Спрятался за дверью и настаивал? Чот это дело рушится на глазах.
Смешно да ведь?
Я больше поверью что она его изнасиловала!😀
+1
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Зубы Дзюбы
Ответ Александр Елисеев
Играет, никто не обязан с тобой заниматься сексом, поэтому любой в любой момент может отказаться.
А где доказательства что она отказывалась?
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Я Гражданин Мира
Я остаюсь при своём мнение по-прежнему
Я с первого дня и до сих пор не верю что было изнасилование.
Как можно изнасиловать человека если она сама пошла за ним, как говорят.
Это проста чушь !!!!
+2
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Арман Варданян
Ответ Маноло Санчи́с
Ну, справедливости ради, вряд ли он носит обычные ботинки купленные на базаре) Полюбому там какие-нибудь брендовые или сделанные под заказ...
Справедливости ради, я тоже не покупаю на базаре обувь))
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Viktor_SV
Ответ Александр Елисеев
Я считаю Россию неправовой государством, где нет независимого суда и следствия, потому нет разницы, по какой статье тебя будут винить и кто накатал заяву — девушка или другой левый человек. Но даже в этой России по твоему примеру тебя не побеспокоят, вот что я имел в виду. P.S. Навальный не мой выбор.
Оп-па. А где вообще имеется независимый суд? Прокуроры и судьи вроде бы не не не на Марсе живут, и на них легко можно повлиять. Даже если допустить, что на них никто не влияет, остаётся банальная некомпетентность в принятии решений. Например, когда собственное эмоциональное отношение сказывается не приговоре.
0
0
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Александр Елисеев
Ответ Viktor_SV
А, ну значит, мы доверяем компетенции прокурора, решившего возбудить дело на основании заявления чувихи? Ну ОК. Бразильские (или испанские?) прокуроры самые компетентные и неподкупные прокуроры в мире. Лучше тогда вообще не заниматься сексом в стране, где работают такие прокуроры.
чел, ну тогда тебе нужно бояться не чувих и секса, а любых людей, которые могут подать заяву, а тебя любой прокурор посадит. Где логика-то?

Если мы живем в правовом государстве с независимым следствием и судом, тогда все ок, твои права никто не нарушит. А если мы живем в неправовом государстве, то какая разница кто и по какой статье тебя будет валить? В этом смысле от чувихи меньше угрозы, чем от левого мужика, которому ты не понравился и перешел не по той улице.
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KennyN
Ответ Killmeporch
ох уж эта бедная изнасилованная, которая сама пошла и не кричала и не сопротивлялась
Вы из тех, кто на стороне насильников, если девушка одета очень открыто?
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vitygan
Ах.,эти жёлтые ботинки
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Red Line
ребята, давайте все вместе поможем редакции найти дно!)
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justbored
Ответ MatZo
Большинству клоунов тут даже понюхать не дали. Вот они и брызжат слюной😂 Факт изнасилования на лицо здесь, иначе уже давно бы выпустили под залог. Тем более жертва ОТКАЗАЛАСЬ ОТ КОМПЕНСАЦИИ, а это о многом говорит, и не надо тут писать ересь о заговорах, на харю алвеса лучше гляньте — там все написано
*"налицо". "На лицо" это вы про другое ))
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Александр Елисеев
Ответ Шагри
Погоди. Всмысле «даже в России»? То есть, ты хочешь сказать, что в России в плане абсурдности дел подобного характера всё куда дремучее? Ну-ка, приведи мне пример, когда у нас люди попадали в подобные ситуации, как Алвес? Или может как Роналду, когда баба спустя несколько лет обвиняет в изнасиловании и заводят дело? Сразу видно адепта Навального, которого коробит от российского флага.
Я считаю Россию неправовой государством, где нет независимого суда и следствия, потому нет разницы, по какой статье тебя будут винить и кто накатал заяву — девушка или другой левый человек. Но даже в этой России по твоему примеру тебя не побеспокоят, вот что я имел в виду.

P.S. Навальный не мой выбор.
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