Уликой против Алвеса по делу об изнасиловании могут стать его белые кроссовки. Дани не попал на видео с камер в ВИП-зоне клуба, но его могут идентифицировать по обуви

Белые кроссовки могут стать уликой против в деле об изнасиловании.

Напомним, бывший защитник «Барселоны», « » и « » был взят под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Алвес признает факт сексуальной связи с девушкой из клуба, но отрицает обвинения в изнасиловании.

Вчера две подруги девушки, обвинившей футболиста в изнасиловании, подтвердили ее версию событий. Они заявили, что пострадавшая вошла в туалет по настоянию игрока.

Кристобаль Мартель, адвокат Алвеса, настаивает, что на записях с камер видеонаблюдения, расположенных в ВИП-зоне клуба Sutton, видно, что сначала в туалет зашел Дани, а через две минуты – заявительница. Адвокат настаивает, что Дани не звал девушку за собой.

Важную роль для установления истины в этом моменте могут сыграть белые кроссовки. Как заявляет жертва, Алвес находился в «слепой зоне» за дверью. Из-за этого, как полагает потерпевшая, его не видно на записях с видеокамер.

Как пишет La Vanguardia со ссылкой на источники среди обвинителей, есть сразу несколько кадров, на которых видны белые кроссовки, принадлежащие обвиняемому. Отмечается, что Алвес, действительно находившийся в «слепой зоне» и не попадавший в поле зрения камер, мог стоять за дверью туалета и подавать сигнал потерпевшей.

Адвокаты бразильца уверяют, что белые кроссовки принадлежат не Дани Алвесу, а другому посетителю ночного клуба, который был в туалете клуба Sutton.