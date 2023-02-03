«Доказательств больше, чем достаточно». Судья по делу Алвеса – в постановлении о заключении под стражу без права внесения залога

Теги ПСЖ Ювентус Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига происшествия Футбол

Судья, рассматривающае дело Дани Алвеса, считает, что доказательства его вины существуют.

Напомним, бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» был взят под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Алвес признает факт сексуальной связи с девушкой из клуба, но отрицает обвинения в изнасиловании.

Как сообщает El Periódico, Анна Марин, судья суда первой инстанции №15 в Барселоне, в постановлении о заключении футболиста в тюрьму написала, что «доказательств того, что утром 31 декабря в клубе Sutton было совершено изнасилование, больше, чем достаточно». Также она отметила, что есть доказательства того, что его исполнителем был Алвес. Так она мотивировала заключение футболиста под стражу без права внесения залога. При этом судья отметила, что расследование только началось, поэтому на данный момент она не может делать точных выводов.

Ранее адвокат Кристобаль Мартелль подал апелляцию на меру пресечения, избранную для Алвеса. Он назвал расследование, проведенное полицией Барселоны, «пристрастным» и раскритиковал постановление судьи, так как считает, что некоторые доказательства «не столь очевидны, убедительны и разрушительны, как тенденциозно отмечает доклад, принимающий резолюцию почти небрежно».

Адвокаты Алвеса заявили, что сначала в туалет ушел Дани, а потом – девушка из клуба. В ВИП-зоне никто не беспокоился, что их нет 16 минут, – это считают опровержением версии жертвы

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сикарио
Ответ Rad0
Достали со своим Жигловым. Я уже 10 или 11-ый раз читаю такой коммент в контексте ситуации с Алвесом
Бедняжка, как ты вообще живешь-то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Девоушка ушла именно в мужской Таулет! Аха-ах) Самая фиговое что судьябаба ведет дело = конечно дело-дрянь.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Петр Сосулин
Та не верю в версию износилования)))) в ночном клубе никого не насилуют))) туда бабы за этим и приходят. Узнала с кем чпокнулась и решила Джек пот сорвать. Дело кончится миллионной компенсацией и разойдутся по домам
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Janture Beckjan
Мартелль, звали бы его Оберин, то ему бы раздавили голову на суде поединком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sakata Gintoki
Ответ semv
Вроде всё есть: карьера, слава, деньги, а всё равно дураком оказался (
А самое главное в каком возрасте так опарафиниться, четвертый десяток мужику и влипнуть в такую историю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Неожиданный оборот речи для судебного решения )))
- Доказательств больше , чем достаточно …
Не судьи , а поэты-писатели в Испании ! )))
Или опять убогий перевод
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Heisenberg
"Судья, рассматривающее дело"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
V Galperin
Ответ semv
Вроде всё есть: карьера, слава, деньги, а всё равно дураком оказался (
Почти как в кино:
"Не виноват он, она сама к нему пришла"... прямо в туалет за автографом.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tommy_2_0_7
Бразильский телесериал продолжается..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Remon Tada
Ответ Censormorum
Дико извиняюсь, но у кого как не у судьи спрашивать что она думает о рассматриваемом им деле?
Ну спросили они, и что это меняет? По мне главное это результат а не процесс.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
semv
Ответ Rad0
Достали со своим Жигловым. Я уже 10 или 11-ый раз читаю такой коммент в контексте ситуации с Алвесом
и главное, что не смешно
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rad0
Ответ Сикарио
"Будет сидеть!" (с) Г. Жеглов.
Достали со своим Жигловым. Я уже 10 или 11-ый раз читаю такой коммент в контексте ситуации с Алвесом
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
semv
Вроде всё есть: карьера, слава, деньги, а всё равно дураком оказался (
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Censormorum
Ответ Remon Tada
Спросите еще у уборщицы суда как она думает о деле
Дико извиняюсь, но у кого как не у судьи спрашивать что она думает о рассматриваемом им деле?
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
Ответ Remon Tada
Спросите еще у уборщицы суда как она думает о деле
нам важно мнение ригобера, главного эксперта по "лучшему правому латералю в истории"
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сикарио
"Будет сидеть!" (с) Г. Жеглов.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Remon Tada
Спросите еще у уборщицы суда как она думает о деле
+1
-9
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий