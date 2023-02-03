«Доказательств больше, чем достаточно». Судья по делу Алвеса – в постановлении о заключении под стражу без права внесения залога

Судья, рассматривающае дело Дани Алвеса, считает, что доказательства его вины существуют.

Напомним, бывший защитник «Барселоны», « » и « » был взят под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Алвес признает факт сексуальной связи с девушкой из клуба, но отрицает обвинения в изнасиловании.

Как сообщает El Periódico, Анна Марин, судья суда первой инстанции №15 в Барселоне, в постановлении о заключении футболиста в тюрьму написала, что «доказательств того, что утром 31 декабря в клубе Sutton было совершено изнасилование, больше, чем достаточно». Также она отметила, что есть доказательства того, что его исполнителем был Алвес. Так она мотивировала заключение футболиста под стражу без права внесения залога. При этом судья отметила, что расследование только началось, поэтому на данный момент она не может делать точных выводов.

Ранее адвокат Кристобаль Мартелль подал апелляцию на меру пресечения, избранную для Алвеса. Он назвал расследование, проведенное полицией Барселоны, «пристрастным» и раскритиковал постановление судьи, так как считает, что некоторые доказательства «не столь очевидны, убедительны и разрушительны, как тенденциозно отмечает доклад, принимающий резолюцию почти небрежно».

Адвокаты Алвеса заявили, что сначала в туалет ушел Дани, а потом – девушка из клуба. В ВИП-зоне никто не беспокоился, что их нет 16 минут, – это считают опровержением версии жертвы

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет