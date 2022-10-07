Мостовой о Слуцком: «Его всерьез не воспринимают те, кто прошел футбольную школу. Он везде провалился в последнее время»

считает, что Леонид Слуцкий должен покинуть «Рубин».

«Рубин» проиграл в 1/32 финала Кубка России? А Слуцкого не убрали еще?

Здесь вопрос очевидный, я очень много раз выражал свое мнение. От своих слов не отказываюсь. То, что происходит – это неуважение ко всем! Пора набраться смелости и сказать: «Ребята, я должен уйти». Но этого не происходит. Беда!

Будут ли Слуцкого воспринимать всерьез после «Рубина»? Его всерьез воспринимают кто? Друзья и его близкие. Те, кто прошел футбольную школу, всерьез его не воспринимают!

А в последнее время он вообще везде провалился», – сказал бывший хавбек сборной России.

«Увольняйте Леню из клуба!» Фанаты «Рубина» крайне недовольны Слуцким