Защитник «Мальорки» Маффео во время игры с «Реалом» бежал за Винисиусом и изображал, что плачет

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Пабло Маффео Винисиус Жуниор Футбол

Защитник «Мальорки» Пабло Маффео поиздевался над Винисиусом во время матча с «Реалом».

В ходе матча 20-го тура Ла Лиги, который «Мальорка» выиграла у «Реала» со счетом 1:0, Маффео подошел к Винисиусу, а потом побежал за ним, изображая, что плачет. Это продолжалось около 10 секунд.

Все это время вингер «Реала» смотрел в сторону и делал вид, что не замечает действий соперника.

Фото: кадры из трансляции Movistar

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41 комментарий

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DaniOs
Смотрю практически все матчи Реала и почти каждый матч начинается с того, что при первой же попытке дриблинга Винисиуса - его сбивают и зачастую делают это грубо. Соперники тоже не дураки, они понимают за счет чего они могут его остановить - фолы и провокации. Вина Винисиуса, что он на все это ведется, что сам начинает вступать в перепалку с игроками. Что например он сказал Паулисте, что тот так его скосил в предпоследнем матче с Валенсией? - Ничего. В матче они пересекались всего пару раз. Один раз, при втором голе, когда Вини убежал от него. Вини глупо себя ведет, это факт. Ему нужно научиться не реагировать на провокации и самому их не создавать, не выпрашивать фолы за каждое касание и тогда и соперники и болельщики будут к нему относиться по-другому. Но пока он ведет себя очень глупо и впадает в истерики, что влияет и на его игру и на результаты команды.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Деревенский дурачок, который как был ноунеймом, так им и останется))
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бек саидов
Ответ Lana Rhoades
А что конкретно делает Винисиус? Игроки Мальорки еще с матча первого круга горели от Винисиуса и начали перед вторым матчем провоцировать, и во время игры тоже Вот очередной клоун-костолом бегает за человеком 10 секунд просто так и ведет себя как придурок. Тренер Мальорки жаждет овации зрителей за фолы на Винисиусе и т.д А виноват Винисиус у вас Вы же хейтер Мадрида, надо соответствовать😑
Этот молодой, человек должен взять себя в руки, пересмотреть свои отношении и взгляды к окружающим, научиться уважать других , стараться быть скромнее. А сейчас что мы видим? Симуляции, провокации, бесконечные споры с судей и соперниками в каждом эпизоде. Он думает что уже звезда и все должны терпеть его. Если игроки Мальорки издевались над ним, то это не на пустом месте. Провоцировать болельщиков ему зачем понадобилось? Че , он играет в реале, значить ему всё можно, и все обязаны терпеть? Так не бывает.Провокаторов хватает в любом клубе, но такого , что бесил даже своих, я ещё не видел.
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2ran
Какие "смелые" эти защитники Мальорки)
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Joni Arm
Ответственность за такое поведение Винисиуса , полностью лежит на Анчелотти и клубе. Игроку 22 года ,он импульсивен.
Если Анчи не может ему объяснить что чем больше он так себя ведёт,тем больше его будут провоцировать, то тогда такое поведение надо купировать штрафами и скамейкой запасных.
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error505
Ответ *MVP*
его место на дереве
🤡
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Donald Subanov
Помню Пафео персонально опекал за Месси. Так хорошо, что Лео в конце его похвалил
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Мурик07
Ну поглядим
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*MVP*
Ответ ДедаДома.нет
На место ставят танцора.
его место на дереве
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Lana Rhoades
Одно глорье бчк на ветках Мадрида
Ничего нового)

Шакалье обиды свои тешит
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GODBALL
Ответ Волына+колына
Негр. А мы негров в Испании как-то не очень..
Вы?
+3
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Direct free kick
Ответ Universal1000
Будто Винисиус не середняк. Обычный кривоногий, не умеющий попадать толком по воротам середняк, иногда оверперформящий. Раскрутился за счет Бензина на 80%. Сам по себе ничто уровня Бетиса(аля Денилсон ага). А уж по интеллекту природа на бразильце и вообще отдохнула поболее, чем на любом из футболистов Мальорки. Давно не помню кадра в Ла Лиге, с которого бы уже угорала вся страна, желая продолжения его троллинга и унижений. А ну кроме беспомощно ноющих сливочных бгг. Даже молодой Это’о и близко так себя не вел. А по мерзости вся элита Атлетико десятых годов отдыхает рядом с бразильским неандертальцем. Кто смотрит футбол без шор это видит. Скоро Винисосисиус будет такое получать абсолютно на каждом стадионе. Уверяю. И все будут так же унижать. Кроме Араухо, он его унизит чисто по игре опять.
Знаешь кто выгнал Мафео из Сити? Некий Гвардиола ха ха
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Lana Rhoades
Ответ Universal1000
Будто Винисиус не середняк. Обычный кривоногий, не умеющий попадать толком по воротам середняк, иногда оверперформящий. Раскрутился за счет Бензина на 80%. Сам по себе ничто уровня Бетиса(аля Денилсон ага). А уж по интеллекту природа на бразильце и вообще отдохнула поболее, чем на любом из футболистов Мальорки. Давно не помню кадра в Ла Лиге, с которого бы уже угорала вся страна, желая продолжения его троллинга и унижений. А ну кроме беспомощно ноющих сливочных бгг. Даже молодой Это’о и близко так себя не вел. А по мерзости вся элита Атлетико десятых годов отдыхает рядом с бразильским неандертальцем. Кто смотрит футбол без шор это видит. Скоро Винисосисиус будет такое получать абсолютно на каждом стадионе. Уверяю. И все будут так же унижать. Кроме Араухо, он его унизит чисто по игре опять.
Хейтер, Винисиус играет здорово, забивал и в финале ЛЧ
Идите молитесь на вечную подающую надежды великую звездочку Фати ;)
Бггг
Коверкайте имена дальше🤡
Потешьте себя

P.S.
Ну да, например, куда приятнее когда Годин и Миранда, видя дискомфорт у Месси с бедром, договариваются бить его в это место
Это другое, это не так мерзко, как танцы Винисиуса, который вас не устраивает лишь только тем, что он игрок Реала, от которого вы так страдаете + танцы его вас бесят, сразу расистские оскорбления летят от подобных
Вот вам футбол без шор
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Сергей Кузнецов
Винисиус хороший игрок, но по поведению он, конечно, фрик...
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А.В.Бубнов
И ведь кто-то на полном серьёзе смотрит эту клоунскую лигу
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-4
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Нефанатик
По делу!
0
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TravenS
Вы лучше напишите, когда Винисиусу впаяют дискву за жест, как у Левандовски)
+10
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Игорь Новиков
Ответ Universal1000
Будто Винисиус не середняк. Обычный кривоногий, не умеющий попадать толком по воротам середняк, иногда оверперформящий. Раскрутился за счет Бензина на 80%. Сам по себе ничто уровня Бетиса(аля Денилсон ага). А уж по интеллекту природа на бразильце и вообще отдохнула поболее, чем на любом из футболистов Мальорки. Давно не помню кадра в Ла Лиге, с которого бы уже угорала вся страна, желая продолжения его троллинга и унижений. А ну кроме беспомощно ноющих сливочных бгг. Даже молодой Это’о и близко так себя не вел. А по мерзости вся элита Атлетико десятых годов отдыхает рядом с бразильским неандертальцем. Кто смотрит футбол без шор это видит. Скоро Винисосисиус будет такое получать абсолютно на каждом стадионе. Уверяю. И все будут так же унижать. Кроме Араухо, он его унизит чисто по игре опять.
Один сплошной хейтспич. У него стата топа. Он молод. Он забил уже победный гол в финале ЛЧ. остальное - просто глупости.
+2
-2
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Blaumerc
Ответ Волына+колына
Негр. А мы негров в Испании как-то не очень..
а в Испании других техничных негров нет наверное, он единственный.
+8
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+7
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Universal1000
Ответ Игорь Новиков
Все эти Маффео и прочие дровосеки выше середняка никогда в жизни не вылезут. Винисиус талантлив и будет топом, если не будет обращать на это внимания.
Будто Винисиус не середняк. Обычный кривоногий, не умеющий попадать толком по воротам середняк, иногда оверперформящий. Раскрутился за счет Бензина на 80%. Сам по себе ничто уровня Бетиса(аля Денилсон ага).

А уж по интеллекту природа на бразильце и вообще отдохнула поболее, чем на любом из футболистов Мальорки.
Давно не помню кадра в Ла Лиге, с которого бы уже угорала вся страна, желая продолжения его троллинга и унижений. А ну кроме беспомощно ноющих сливочных бгг.

Даже молодой Это’о и близко так себя не вел.
А по мерзости вся элита Атлетико десятых годов отдыхает рядом с бразильским неандертальцем.
Кто смотрит футбол без шор это видит.

Скоро Винисосисиус будет такое получать абсолютно на каждом стадионе. Уверяю.
И все будут так же унижать. Кроме Араухо, он его унизит чисто по игре опять.
+13
-8
+5
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Jaxongir Shodiev
Ну это детский сад уже
+4
-2
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Blaumerc
Ответ Lana Rhoades
А что конкретно делает Винисиус? Игроки Мальорки еще с матча первого круга горели от Винисиуса и начали перед вторым матчем провоцировать, и во время игры тоже Вот очередной клоун-костолом бегает за человеком 10 секунд просто так и ведет себя как придурок. Тренер Мальорки жаждет овации зрителей за фолы на Винисиусе и т.д А виноват Винисиус у вас Вы же хейтер Мадрида, надо соответствовать😑
А вы не задавались вопросом, почему такое всегда происходит с Винисиусом. Ну да, вы же глор Мадрида. В Ла Лиге что, других техничных, темнокожих бегунков нет что ли? Даже Неймар, играя за Барселону и возил соперников по хлеще Винисиуса, не так часто попадал в такие ситуации, не вызывал такой противоположной реакции. Да все уже говорят, что Винисиус нужно поменьше отвлекаться и больше времени уделять футболу.
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FNT
Поддержка клоуна Маффео в комментариях - конкретный приговор аудитории на самом деле. В прошлом сезоне получили 10 мячей, в этом на Бернабеу 4, ща выиграли разок у полуторного состава и начинают рот открывать. Очень смешно.
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Рокко Сиффредди
а он хорош!
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Волына+колына
Ответ Street Fighter
Ребят, а за что хейтят Винисиуса? Не особо слежу просто
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