Защитник «Мальорки» Маффео во время игры с «Реалом» бежал за Винисиусом и изображал, что плачет

Защитник «Мальорки» поиздевался над во время матча с « ».

В ходе матча 20-го тура , который « » выиграла у «Реала» со счетом 1:0, Маффео подошел к Винисиусу, а потом побежал за ним, изображая, что плачет. Это продолжалось около 10 секунд.

Все это время вингер «Реала» смотрел в сторону и делал вид, что не замечает действий соперника.

Фото: кадры из трансляции Movistar

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