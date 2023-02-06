Защитник «Мальорки» Маффео во время игры с «Реалом» бежал за Винисиусом и изображал, что плачет
Защитник «Мальорки» Пабло Маффео поиздевался над Винисиусом во время матча с «Реалом».
В ходе матча 20-го тура Ла Лиги, который «Мальорка» выиграла у «Реала» со счетом 1:0, Маффео подошел к Винисиусу, а потом побежал за ним, изображая, что плачет. Это продолжалось около 10 секунд.
Все это время вингер «Реала» смотрел в сторону и делал вид, что не замечает действий соперника.
Фото: кадры из трансляции Movistar
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Если Анчи не может ему объяснить что чем больше он так себя ведёт,тем больше его будут провоцировать, то тогда такое поведение надо купировать штрафами и скамейкой запасных.
Ничего нового)
Шакалье обиды свои тешит
Идите молитесь на вечную подающую надежды великую звездочку Фати ;)
Бггг
Коверкайте имена дальше🤡
Потешьте себя
P.S.
Ну да, например, куда приятнее когда Годин и Миранда, видя дискомфорт у Месси с бедром, договариваются бить его в это место
Это другое, это не так мерзко, как танцы Винисиуса, который вас не устраивает лишь только тем, что он игрок Реала, от которого вы так страдаете + танцы его вас бесят, сразу расистские оскорбления летят от подобных
Вот вам футбол без шор
А уж по интеллекту природа на бразильце и вообще отдохнула поболее, чем на любом из футболистов Мальорки.
Давно не помню кадра в Ла Лиге, с которого бы уже угорала вся страна, желая продолжения его троллинга и унижений. А ну кроме беспомощно ноющих сливочных бгг.
Даже молодой Это’о и близко так себя не вел.
А по мерзости вся элита Атлетико десятых годов отдыхает рядом с бразильским неандертальцем.
Кто смотрит футбол без шор это видит.
Скоро Винисосисиус будет такое получать абсолютно на каждом стадионе. Уверяю.
И все будут так же унижать. Кроме Араухо, он его унизит чисто по игре опять.